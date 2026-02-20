Deportes

Se confirmó cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

La organización anunció la fecha oficial para el sorteo de la siguiente instancia que definirá el camino de los equipos hacia el título más codiciado del continente

El sorteo de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026 ya tiene fecha confirmada

La Conmebol Libertadores 2026 avanza a paso firme: la organización confirmó el sorteo de la fase de grupos para el jueves 19 de marzo a las 20:00. El evento, que también definirá la suerte de los clasificados a la Copa Sudamericana, marca un nuevo hito en el calendario sudamericano.

Desde el inicio de las fases previas, el certamen ya se instaló como uno de los focos deportivos del año. El proceso clasificatorio, que comenzó el 3 de febrero, permitió que 28 equipos aseguren su lugar en la fase principal, mientras que cuatro cupos se definirán en las llaves previas todavía en juego.

El sorteo oficial se celebrará en la sede de la Conmebol en Paraguay y contará con la presencia de delegados de los clubes involucrados. El calendario prevé el inicio de la primera fecha de grupos en la semana del 7 de abril, la etapa se extenderá hasta el 28 de mayo, justo antes del receso impuesto por el Mundial 2026. La reanudación, con los octavos de final, está prevista para el 11 de agosto.

El Flamengo de Brasil llega como vigente campeón, tras superar a Palmeiras en una final de alto nivel. El equipo dirigido por Filipe Luís parte como uno de los favoritos, encabezando el Bombo 1.

En cuanto al fútbol argentino aporta siete representantes por el momento, entre ellos, Platense, que debuta tras consagrarse en el Torneo Apertura 2025, e Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina. Boca Juniors retorna a la fase de grupos después de que estuvo cerca de levantar el título de la competencia en 2023, acompañado por Lanús, campeón de la Copa Sudamericana.

Además de Estudiantes de La Plata y Rosario Central, equipo que ahora cuenta con la experiencia internacional de Ángel Di María.

Todavía queda por definir la clasificación de Argentinos Juniors a la siguiente fase: ganó 1-0 por la ida ante Barcelona de Ecuador y jugará la vuelta en la Paternal el próximo miércoles.

La distribución de los bombos para el sorteo, quedó definida de esta manera:

  • Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).
  • Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).
  • Bombo 3: Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).
  • Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), más los cuatro equipos que surjan de las fases previas.

Las fases previas mantienen el suspenso: esta semana se jugaron los partidos de ida de la Fase 2, y la próxima se definirán los ocho clubes que continúan en carrera por los cuatro cupos restantes. De estos enfrentamientos saldrán los equipos que completarán el Bombo 4 y, por tanto, el cuadro definitivo de la fase de grupos.

La edición 2026 de la CONMEBOL Libertadores se perfila como una de las más abiertas de los últimos años, con históricos que buscan reconquistar la gloria y equipos debutantes dispuestos a sorprender. La delegación argentina exhibe una mezcla de trayectoria copera y nuevas apuestas, mientras que los equipos brasileños consolidan su dominio en el continente.

