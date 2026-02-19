Deportes

Estudiantes negocia con Martín Demichelis tras la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez

La Comisión Directiva encabezada por Juan Sebastián Verón ya busca alternativas. Otro candidato es Martín Palermo

Micho, en su etapa en el Millonario (EFE/Diego Haliasz)

Eduardo Domínguez dejará de ser el director técnico de Estudiantes de La Plata tras casi 36 meses en el cargo. El entrenador activó unilateralmente la cláusula de rescisión de su contrato y acordó su llegada al Atlético Mineiro de Brasil, en reemplazo de Jorge Sampaoli.

El ciclo de Domínguez en Estudiantes se destacó por la regularidad y logros en torneos nacionales e internacionales. El técnico argentino condujo al equipo en dos Ligas Profesionales, tres Copas de la Liga, una Copa Sudamericana, dos Copas Libertadores, tres Copas Argentina, un Torneo Apertura, una Supercopa Argentina y dos Trofeo de Campeones. Durante su gestión, Estudiantes mantuvo una presencia constante en las principales competencias del continente y del país.

La desvinculación de Domínguez ocurre pese a que había renovado recientemente su contrato con Estudiantes de La Plata hasta 2027. El entrenador tomó la decisión motivado por la posibilidad de trabajar en el fútbol brasileño y dirigir a figuras del plantel de Atlético Mineiro, como el delantero Hulk.

Su salida deja un espacio difícil de cubrir. Casi inmediatamente después de conocer su determinación, la institución que conduce Juan Sebastián Verón comenzó a trabajar en su reemplazante. Y hay un nombre que tomó mayor fuerza.

Uno: Martín Demichelis, de 45 años. El ex orientador de River Plate está libre tras su experiencia en Monterrey de México. “Tiene negociaciones para convertirse en entrenador de Estudiantes. Había estado muy cerca de dirigir al Pincha a fines de 2025″, informó en X Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de pases.

Como sus hijos viven en el país con su madre, Evangelina Anderson, Micho permanece en territorio argentino a la espera de una oportunidad laboral. Se conocen en profundidad con Verón por el tiempo compartido en la selección argentina.

Tras comenzar su carrera en el banco de suplentes en el segundo equipo del Bayern Múnich, el ex defensor reemplazó a Marcelo Gallardo al timón de River, donde ganó un torneo de Primera División, un Trofeo de Campeones y una Supercopa Argentina.

¿La alternativa a Demichelis? Martín Palermo, surgido de la cantera de Estudiantes e ídolo de la institución. Con 52 años, viene de conducir al Fortaleza de Brasil, equipo con el que, pese a que realizó una gran campaña, no logró evitar la pérdida de la categoría en el Brasileirao.

Mientras, el Atlético Mineiro, nuevo hogar de Domínguez, afronta una etapa de transición tras una campaña con 10 victorias, 16 empates y ocho derrotas, incluida la final perdida ante Lanús en la Copa Sudamericana. La directiva del club apostó por Domínguez como parte de su búsqueda de experiencia internacional. También consideró variantes como Pedro Martins, entrenador portugués del Al Gharafa, aunque su elevada cláusula complicó su fichaje. Mientras se concreta la llegada de Domínguez, Lucas Gonçalves será el encargado interino para la semifinal del Campeonato Mineiro, aunque no figura en los planes a largo plazo de la institución.

El Barba y Verón: el DT ganó dos títulos en 2025 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El último partido de Domínguez como técnico de Estudiantes será el viernes 20 de febrero, frente a Sarmiento, por la sexta fecha del Torneo Apertura, a las 17:45. Deja al equipo en el cuarto puesto de la Zona A, con nueve puntos obtenidos en cinco partidos oficiales. Además, el club accedió a los 16avos de final de la Copa Argentina tras golear a Ituzaingó.

Este cambio se da en un contexto de profunda reestructuración en el plantel de Estudiantes de La Plata. El actual campeón perdió a futbolistas relevantes durante el mercado de pases, como Santiago Ascacibar, transferido a Boca Juniors, y Cristian Medina, que partió a Botafogo. También permanece abierta la posibilidad de salida de Edwuin Cetré, mientras continúan las negociaciones con el Xeneize.

