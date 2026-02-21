La desmentida del representante de Gianluca Prestianni en medio de la investigación de la UEFA por la denuncia de Vinicius

Vinícius Júnior acusó que Prestianni lo llamó "mono" durante el partido entre Real Madrid y Benfica

La denuncia pública de Vinícius Júnior por un supuesto insulto racial que no pudo comprobarse de Gianluca Prestianni sumó un nuevo capítulo en las últimas horas porque el representante del jugador de Benfica, Gastón La Gata Fernández, desmintió que el ex jugador de Vélez haya brindado declaración ante la UEFA, una versión que se había echado a correr durante la jornada del viernes.

“No es cierto todo lo que se publicó sobre lo que dijo Gianluca Prestianni en la investigación con la UEFA. Nadie nos habló oficialmente sobre posibles sanciones por este hecho”, declaró el agente de 42 años en una charla con el portal Win Win, que fue republicada por distintos medios, entre ellos el diario AS y la cadena internacional DSports.

Cabe remarcar que la señal deportiva ESPN había informado que “el jugador argentino del equipo portugués declaró en su testimonio que llamó al delantero brasileño ‘maricón’ y no ‘mono’”. “Según nuestro informe, el jugador utilizó el término ‘maricón’ en un contexto más bien provocador, es decir, tildar a Vini Jr. de ‘llorón’, por ejemplo”, expuso la fuente citada en un artículo firmado por el periodista Bruno Andrade.

Más allá de esto, Fernández intentó dar vuelta la página de cara a lo que se viene, que para Prestianni podría ser la visita al estadio Santiago Bernabéu este miércoles desde las 17 (hora argentina) por la revancha de los playoffs de la UEFA Champions League ante Real Madrid: “Después del comunicado emitido por Benfica, no queremos seguir con este tema. Ya aclaramos que lo sucedido no fue como intentaron mostrarlo sobre Gianluca. A partir de ahora, lo único que nos importa es que el jugador tenga tranquilidad y confianza”.

Vinícius había sido amonestado por su efusivo festejo tras marcar el 1-0 ante Benfica (Crédito: EFE/EPA/José Sena Goulao)

Las Águilas le brindaron su respaldo absoluto al joven de 20 años. “Juntos, a tu lado”, escribió la institución en redes sociales con una captura del comunicado emitido por el atacante en su perfil oficial. El descargo decía: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”.

El miércoles, un día después de lo ocurrido en el estadio Da Luz, Gastón Fernández también se expidió sobre el escándalo: “Hay millones de imágenes donde los futbolistas se tapan la boca con camisetas o mismo con su propia mano para que no puedan leerse sus labios…De ahí a un hecho de racismo, me parece que puede haber muchas maneras de sacar ventaja. Solo Prestianni y Vinicius podrán saber lo que se dijeron”.

Andrade detalló en la nota publicada en ESPN que el término “maricón” no implica una menor gravedad en el expediente disciplinario: la UEFA contempla sanciones similares por homofobia y racismo, incluyendo la suspensión de al menos diez partidos.

Gianluca Prestianni no jugó este fin de semana para Benfica por haber llegado al límite de amonestaciones (Crédito: Patricia De Melo Moreira/AFP)

En el caso de que Prestianni tenga un fallo favorable, Win Win le consultó a su representante si evalúan pedir una importante compensación económica y una disculpa pública. “Cuando todo termine, analizaremos cuidadosamente la mejor decisión”, explicó.

Este episodio surgió en la segunda parte del duelo con victoria 1-0 del Real Madrid ante Benfica en Portugal. Luego de que Vinicius Júnior convirtió el único tanto, el brasileño acusó a Gianluca Prestianni de haberle dicho “mono” y el árbitro Francois Letexier paró el encuentro. Debido a que el argentino se había tapado la boca, el VAR, a cargo de Jérome Brisard, no pudo encontrar pruebas que avalen esto y el juego siguió después de 10 minutos de parate.

Al término del cruce, Vini sostuvo su versión en redes sociales y recibió el apoyo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF): “El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo”.

Por lo pronto, Prestianni se perdió el último duelo del Benfica con goleada 3-0 ante AVS este sábado como local por la fecha 23 de la Primeira Liga de Portugal por haber alcanzado el límite de amarillas, mientras que Vinicius jugó los 90 minutos en la derrota 2-1 ante Osasuna por la jornada 25 de la Liga de España.