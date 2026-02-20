Operarán a otro futbolista de Boca Juniors: será el tercero en un mes

Carlos Palacios, al quirófano (Reuters/Steve Roberts)

Boca Juniors atraviesa una de las peores rachas históricas respecto a lesiones. En lo que va de esta temporada, llegó a tener al mismo tiempo nueve futbolistas imposibilitados de jugar por diversas dificultades físicas. La (nueva) mala noticia para Claudio Úbeda llegó por la decisión de Carlos Palacios de operarse la rodilla derecha luego de que no funcionara el tratamiento al que se sometió por una sinovitis que arrastraba desde el año pasado. Así, será el tercer jugador xeneize que pasará por el quirófano en menos de un mes, recordando que ya lo hicieron Rodrigo Battaglia y Milton Giménez.

A lo largo de 2025, Palacios disputó 36 partidos con la camiseta de Boca, convirtió tres goles y aportó cuatro asistencias entre todas las competiciones. El chileno no sumó minutos en lo que va de esta temporada: se privó de estar en los amistosos contra Millonarios de Colombia y Olimpia de Paraguay, mientras que quedó desafectado de los primeros seis cotejos por el Torneo Apertura, incluido el de hoy contra Racing. Desde el club de la Ribera le habían ventilado a Infobae que la idea era que volviera a la convocatoria ante Platense, pero las molestias volvieron a surgir y todo se postergó.

La cirugía de sinovitis emplea una sinovectomía artroscópica para extraer el tejido inflamatorio, lo que permite disminuir el dolor y favorecer la movilidad articular. El proceso de recuperación completa varía según la articulación afectada y el origen del cuadro, extendiéndose normalmente entre uno y dos meses. El plazo de 60 días -de mínima- es el que Palacios atravesará para volver a competir en alto rendimiento. Durante este periodo, la rehabilitación adquiere un papel central. El inicio temprano de fisioterapia previene la rigidez, mientras que la incorporación paulatina de ejercicios de fuerza y rango de movimiento contribuye al restablecimiento funcional.

De esta manera, Palacios recién apuntará a las últimas dos fechas de la fase de grupos de la Libertadores y a los hipotéticos playoffs del Apertura. Úbeda pierde otra carta en la ofensiva, considerando que está por firmar su contrato Adam Bareiro y que también aguarda por las altas de Alan Velasco (distensión de ligamentos de rodilla), Ander Herrera (desgarro) y Exequiel Zeballos (desgarro). Los que se recuperaron en el último tiempo son Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Lucas Janson.

Por otra parte, Leandro Paredes fue otra de las bajas sensibles de Boca para este encuentro contra Racing. El campeón del mundo arrastra un esguince de tobillo derecho desde el año pasado y la molestia reapareció luego del partido ante Estudiantes de La Plata. Previo al empate con Platense, se sometió a una infiltración que perjudicó aún más la zona, por lo que el cuerpo médico le recomendó que frente entre una y dos semanas. A priori, el 5 retornará contra Gimnasia de Mendoza, ya que tampoco actuaría el próximo martes en Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, en Salta.

Hay que mencionar que, a principios de febrero, Rodrigo Battaglia fue operado de una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles y permanecerá fuera de las canchas por alrededor de ocho meses. En tanto, esta semana quien pasó por el quirófano fue Milton Giménez, quien tampoco sumó minutos en lo que va de 2026, y empezó la rehabilitación por una pubalgia que lo llevó a la intervención quirúrgica tras un tratamiento sin éxito. El 9 estará al menos dos meses más sin jugar.

LUCAS BLONDEL, CON UN PIE EN HURACÁN

Lucas Blondel se marcharía a préstamo a Huracán

Si el Globo resuelve su tema con el cupo para incorporar, el lateral derecho volverá a ser dirigido por Diego Martínez y firmaría a préstamo. El ex Atlético Rafaela y Tigre no fue tenido en cuenta en las últimas convocatorias por Úbeda y perdió consideración en su puesto respecto a Juan Barinaga y Marcelo Weigandt. Los clubes ya están en contacto por su posible cesión y la semana que viene se formalizarían los papeles, según pudo averiguar este medio.