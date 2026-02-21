El informe de la Fórmula 1 que revela cuáles podrían ser los dos rivales directos para el Alpine de Colapinto y Gasly

Los presuntos competidores que tendría Alpine en la zona media de la Fórmula 1 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Alpine completó la pretemporada 2026 de la Fórmula 1 con un rendimiento sobresaliente. Luego de centrar todos los esfuerzos del 2025 en la nueva era de regulaciones, la escudería francesa obtuvo los primeros resultados en unos ensayos en los que lograron meterse en la pelea por el apartado del “mejor del resto”, ya que las cuatro potencias más importantes de la categoría se mantienen inamovibles.

La propia página web de la F1 realizó un extenso informe sobre el desarrollo de los test de pretemporada y, además de hacer hincapié en que Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren se mostraron como los equipos más fuertes, puso a Alpine dentro del grupo que los sigue de cerca en el orden jerárquico. El artículo, que lleva la firma del corresponsal y presentador de la Máxima Lawrence Barreto, puntualiza en que el team de Enstone tendría a Haas y Racing Bulls como sus rivales directos.

“Con Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull pareciendo formar un cuarteto en la cima, parece una batalla entre Haas, Alpine y posiblemente Racing Bulls por el título de líder del mediocampo”, destaca Barreto en el apartado de “¿Quién es el mejor del resto?”. Vale destacar que Franco Colapinto explicó las sensaciones que se llevó el equipo de la pretemporada y dejó entrever que “es difícil saber dónde estamos”, aunque afirmó que “hay una diferencia muy grande con los primeros cuatro equipos”.

Haas mostró un fuerte desempeño en las pruebas de pretemporada de la F1 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En la nota periodística, el analista de la F1 argumentó: “Alpine frenó el desarrollo el año pasado y soportó el dolor que ello conlleva mientras luchaba en la parte trasera del pelotón, pero esperaba que el sufrimiento valiera la pena con todos los recursos destinados a su coche de 2026″.

En esta misma línea, agregó: “Los primeros indicios apuntan a que así ha sido, ya que el equipo con sede en Enstone, que ahora cuenta con motores Mercedes, que se espera que sean los líderes de la categoría este año, ha disfrutado de unas pruebas de pretemporada muy alentadoras que han dejado a Pierre Gasly y Franco Colapinto muy animados por lo que tienen a su disposición”.

Uno de los ítems en los que Alpine logró destacarse fue en el ritmo a una sola vuelta. Más allá de que eran ensayos de pretemporada y no se sabe a ciencia cierta si las escuderías estaban rodando a su máxima potencia, el monoplaza francés A526 fue el que marcó el tiempo más rápido por fuera de las cuatro potencias. En el último día de los test, Gasly consiguió frenar el cronómetro en 1:33.421, mientras que Colapinto hizo lo propio un día atrás con un registro de 1:33.818.

Los únicos participantes que lograron meterse entre ellos fueron Oliver Bearman de Haas (1:33.457) y Gabriel Bortoleto de Audi (1:33.755), ambas marcas conseguidas en la última tanda de actividad en pista. El tiempo más rápido de todas las pruebas en Baréin fue registrado por Charles Leclerc de Ferrari (1:31.992), seguido por el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli (1:32.803).

Racing Bulls, escudería satélite de Red Bull, se ubicó como uno de los contendientes a pelear en la zona media por el título del "mejor del resto" (AP Foto/Altaf Qadri)

Más allá de que la F1 destacó el ritmo de Alpine en “las tandas más largas”, dejó en claro que “tendrán que enfrentarse a la dura competencia de Haas”. Según detalló el informe publicado por la Máxima, la escudería estadounidense tuvo “la pretemporada más tranquila de su historia gracias a una fiabilidad suprema y a un rápido cambio de ritmo, especialmente en una vuelta”. Su dupla titular, compuesta por Oliver Bearman y Esteban Ocon, logró completar un total de 794 vueltas entre las dos pruebas de Baréin.

El otro equipo que entra en la cuestión es Racing Bulls, que tiene a Liam Lawson y al rookie Arvid Lindblad como sus conductores. “Son quizás los tapados. Sufrieron algunos problemas de fiabilidad al principio, pero se recuperaron bien en la segunda semana, con Arvid Lindblad logrando el mayor número de vueltas jamás registrado en un solo día de pruebas de pretemporada en Baréin, con 165, ya que se centraron más en las tandas largas que en el bajo consumo de combustible”, subrayó la F1.

Dicho informe de la categoría también incluyó un apartado para posicionar a Aston Martin, Williams y Cadillac como los equipos que más problemas tuvieron en los test. La única escudería que no fue nombrada fue Audi, la cual sorprendió al tener buenos rendimientos durante las prácticas y se espera que esté más cerca del pelotón del medio con Alpine.

Entre Franco Colapinto y Pierre Gasly completaron 677 vueltas en las pruebas de Baréin y registraron tiempos cercanos a las cuatro potencias (Alpine)

“Esta semana en Baréin nos hemos centrado realmente en exigir cada vez más al coche en una amplia variedad de condiciones, a medida que nos acercamos a volver a competir. Solo entonces, en Australia, el sábado por la tarde, sabremos realmente cuál es nuestra posición en la clasificación competitiva. Sin embargo, por ahora estamos satisfechos con nuestros esfuerzos de las últimas semanas”, comentó Steve Nielsen, director general de Alpine, después de que se bajara el telón en Baréin.

Por su parte, en una rueda de prensa de la FIA, Franco Colapinto mencionó: “En cuanto al rendimiento, es difícil decirlo. Creo que hay cuatro equipos bastante por delante y luego está el resto de los equipos, donde también estamos todos muy apretados entre nosotros. Y tendremos que esperar y ver en la primera carrera dónde estamos realmente”.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará de manera oficial con el Gran Premio de Australia. La actividad en Melbourne comenzará con las primeras prácticas libres el jueves 5 de marzo a las 22:30 (hora de Argentina). La carrera principal está pautada para el domingo 8 de marzo desde la 1:00 de la mañana.