Insólito: había ganado el punto, pero un grito cambió la decisión y perdió el partido en el Río Open

En la primera ronda del Río Open, uno de los torneos más destacados de la gira sudamericana de tenis, se produjo una escena inusual que involucró al alemán Daniel Altmaier. El actual número 54 del ranking ATP estaba a un punto de forzar el tercer set frente al serbio Dusan Lajović cuando un grito inesperado alteró el desenlace del partido.

Altmaier, que venía de alcanzar su mejor posición histórica al ubicarse 44° la semana anterior y figuraba como el séptimo favorito del certamen, había cedido el primer set 4-6 ante Lajović. Este último, con 35 años y actualmente 129° del mundo tras haber sido 23° hace seis temporadas, ingresó al cuadro principal como “lucky loser” tras perder en la última ronda de la clasificación ante el brasileño Thiago Monteiro.

El segundo set se mantuvo parejo y llegó al tie break, donde el marcador reflejaba 7-7. Con Lajović al saque, Altmaier apostó por una bola corta a la red y, creyendo que había errado, gritó: “No, no...”. Sin embargo, la pelota superó la red y el serbio no alcanzó a responder. Aunque Altmaier había ganado el punto, el árbitro aplicó el reglamento y se lo otorgó a su rival por “Hindrance”, la norma que penaliza cualquier distracción causada por un jugador, sea intencionada o no. Así, Lajović pasó a tener match point, logró un mini quiebre en la siguiente jugada y aseguró su lugar en la siguiente ronda.

La regla de “Hindrance” está contemplada en el reglamento oficial de la ATP, que permite al juez determinar si una acción del jugador ha interferido en el desarrollo del punto. El texto oficial establece: “Cualquier distracción causada por un jugador puede considerarse deliberada y dar lugar a la pérdida de un punto (intencionada o no intencionada)”.

Casos similares se han registrado recientemente en el circuito profesional. Hace unas semanas, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka perdió un punto por un grito durante las semifinales del Australian Open. “Nunca me había pasado algo así, especialmente con mi grito. Fue muy raro. La pelota iba profunda y fue cuestión de timing”, explicó entonces Sabalenka.

El alemán perdió un punto definitorio por un grito en el Rio Open y terminó cayendo ante el sebio

Altmaier, que venía de conseguir su mejor ranking la semana pasada al trepar al 44° lugar, era el 7° favorito a ganar el título más importante de la gira sudamericana. La agenda del Rio Open tiene ahora a Lajović esperando en segunda ronda al ganador del duelo entre el italiano Matteo Berrettini y el chileno Tomás Barrios Vera que se jugará este martes.

Además, tras la victoria de Thiago Tirante sobre el chileno Cristian Garín (7-5 y 6-3), otros ocho argentinos saldrán a la cancha este martes para buscar el boleto a la segunda ronda. Habrá tres duelos de compatriotas con Francisco Cerúndolo-Mariano Navone, Tomás Martín Etcheverry-Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli-Román Burruchaga. Además, Sebastián Báez chocará con el portugués Jaime Faría y Juan Manuel Cerúndolo chocará con el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi.

Hay que recordar que Francisco Cerúndolo viene de consagrarse campeón este último fin de semana con una contundente victoria en la final ante Darderi.