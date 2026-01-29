El curioso punto que perdió Aryna Sabalenka por gritar demasiado en el duelo de semifinales del Australian Open: “Nunca me había pasado algo así”

Aryna Sabalenka mostró todo su potencial en el Rod Laver Arena y sacó el pasaje a la final sin mayores problemas con una victoria por 6-2 y 6-3 sobre la ucraniana Elina Svitolina en apenas 1 hora y 17 minutos de juego. Sin embargo, las cosas podrían haber sido distintas por un extraño fallo en su contra cuando se disputaban las primeras bolas del juego de semifinales.

Con el duelo 2-1 en favor de Sabalenka tras los primeros tres games de partido, la ucraniana se preparó para iniciar su saque pero el peloteo sólo duró tres cruces por lado hasta que la jueza Louise Azemar Engzell detuvo las acciones. “Stop, hindrance”, anunció. Segundos antes, la número 1 del mundo había agarrado mal la pelota y pareció tirarla larga, pero finalmente la parábola del golpe dejó la acción en juego.

Svitolina pareció desconcertada por el anuncio y Sabalenka empezó a preguntar si había sido ella la protagonista del “hindrance”. Tras el pedido de revisión, la jueza sueca aseguró que el grito de la número 1 del mundo tras el golpe no había sido “normal”. Desde la transmisión de ESPN hicieron un planteo sobre ese tema: “¿Es distinto a los otros ruidos que hace? Porque como siempre hace ruido...“. ”Para mí eso es un obstáculo, porque no haces el sonido normal", le argumentó en ese momento Louise Azemar Engzell a la tenista.

El reglamento marca que entre las posibilidades del “Hindrance” (obstáculo en inglés) el árbitro “deberá determinar si alguno de los jugadores se ha visto obstaculizado” y remarca entre las diferentes opciones: “Cualquier distracción causada por un jugador puede considerarse deliberada y dar lugar a la pérdida de un punto (intencionada o no intencionada)”.

“Nunca me había pasado algo así, especialmente con mi grito. Fue muy raro. La pelota iba profunda y fue cuestión de timing. Cuando lo pitó, pensé: ‘¿Qué? ¿Qué te pasa?’. Pero me ayudó, jugué más agresiva y benefició mi juego. Creo que fue una decisión equivocada, pero bueno. Fui más agresiva. No estaba contenta con la decisión, y realmente me ayudó a ganar ese juego. Si es algo que no está bajo mi control, no me importa. Creo que ese es el enfoque correcto para este tipo de situaciones", expresó Sabalenka tras el partido sobre esta acción, según replicó el medio Punto de Break.

"Nunca me había pasado algo así, especialmente con mi grito", expresó Sabalenka (Foto: Reuters/Hollie Adams)

Aunque contó con la ventaja de 15-0 tras esta sanción, Svitolina no pudo sostener su servicio en este game y comenzó el declive en el primer set que terminó con otro quiebre para perderlo por 6-2. Si bien comenzó quebrando por única vez el saque de Sabalenka en el arranque del segundo set, la bielorrusa se repuso y doblegó dos veces el servicio de la ucraniana a lo largo del segundo set para llevarse el partido finalmente con un 6-3. ¿El detalle? Svitolina no saludó a Sabalenka en la red, tal cual se viene repitiendo desde la guerra entre Rusia y Ucrania.

“No me centro en eso. Lo ha estado haciendo durante tanto tiempo que, bueno, no es nada… es su decisión, y la respeto. Lo digo ahora y en la entrevista en la pista, y creo que ella sabe que la respeto como jugadora. Sé que ella me respeta como jugadora. Eso es todo lo que me importa. Sobre la falta de apretón de manos, es su decisión. La respeto. No le dije nada tras el match point. Solo le dije gracias al árbitro, y eso fue todo", afirmó Sabalenka sobre este tema.

Svitolina, de 31 años, está ubicada en el puesto 12 de la WTA, pero llegó a ser la número 3 del mundo y acumula en su trayectoria profesional 19 títulos: perdió por sexta vez ante Sabalenka en un historial que apenas contabiliza un triunfo para la ucraniana.

El reclamo de Sabalenka a la jueza tras la sanción (Foto: Reuters/Hollie Adams)

Aryna, que disputará la gran final contra la rusa Elena Rybakina (26 años y 5° del mundo), es la número 1 del mundo indiscutida a sus 27 años. Ostenta 22 trofeos en sus vitrinas: cuatro son de los Grand Slam que ganó con dos Australian Open (2023 y 2024) y otros dos US Open (2024 y 2025).

Sabalenka, que venció en la final del 2023 de este torneo a Ribakina, viene de perder la definición del primer Grand Slam de la temporada contra la norteamericana Madison Keys en 2024.