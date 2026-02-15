Francisco Cerúndolo levantó el trofeo del Argentina Open por primera vez: la tabla completa de títulos ATP de los tenistas argentinos

Francisco Cerúndolo había perdido dos finales del Argentina Open. Finalmente, se llevó el título

La bandera argentina vuelve a flamear entre los campeones del ATP Tour. Hubo que esperar casi un año para que un tenista nacional volviera a levantar un trofeo en el principal circuito. Francisco Cerúndolo lo logró este domingo en el IEB+ Argentina Open.

El porteño venció a Luciano Darderi por 6-4 y 6-2 en la final y sumó su cuarta corona en el circuito. Su consagración obliga a reescribir el ranking histórico de trofeos conseguidos por tenistas argentinos y refuerza el protagonismo albiceleste en la gira sudamericana. La anterior estrella había sido lograda por Sebastián Báez, en el ATP 500 de Río, el año pasado.

El título en el Buenos Aires Lawn Tennis Club no solo significó para Fran su primera coronación en casa después de dos finales perdidas (en 2021 y 2025 frente a Diego Schwartzman y el brasileño Joao Fonseca, respectivamente), sino también una actualización en el listado histórico de trofeos ATP logrados por jugadores nacionales.

Es el cuarto título ATP para Cerúndolo, quien ya había festejado en Bastad (2022), Eastbourne (2023) y Umag (2024). Con esta nueva corona, el porteño se consolida como uno de los principales referentes argentinos del circuito actual.

Además, se convirtió en el séptimo campeón argentino en el torneo. El anterior había sido Facundo Díaz Acosta, en 2024, al derrotar al chileno Nicolás Jarry en la definición.

Francisco Cerúndolo saca durante la final frente a Luciano Darderi (Fuente: AP / Gustavo Garello)

La actualización también impacta en el contexto general del tenis argentino. El jugador activo con más títulos ATP es Sebastián Báez, con 7 conquistas. Con el nuevo título de Cerúndolo, la distancia se reduce y confirma el buen presente de una generación que mantiene a Argentina como una potencia sobre polvo de ladrillo.

El historial nacional sigue encabezado de manera histórica por Guillermo Vilas, máximo ganador argentino en la Era Abierta con 62 títulos ATP, seguido por figuras emblemáticas como José Luis Clerc (25) y Juan Martín del Potro (22). En el lote de jugadores recientes aparecen también nombres como Diego Schwartzman (4).

La conquista de Cerúndolo llega, además, en un momento de debate sobre el futuro del torneo en el calendario ATP, lo que le otorgó un simbolismo especial a la celebración. El público colmó las tribunas durante toda la semana y volvió a convertir a Buenos Aires en uno de los escenarios más pasionales de la gira. Para el flamante campeón, fue la confirmación de una evolución sostenida y la recompensa a años de insistencia frente a su gente.

Guillermo Vilas venció a Jimmy Connors en la final del US Open de 1977

Posiciones y cantidad de títulos de los tenistas argentinos

1 Guillermo Vilas (62)

2 José Luis Clerc (25)

3 Juan Martín del Potro (22)

4 Martín Jaite (12)

5 David Nalbandian (11)

6 Guillermo Pérez Roldán (9)

6 Guillermo Coria (9)

6 Juan Mónaco (9)

7 Gastón Gaudio (8)

8 Sebastián Báez (7)

8 Guillermo Cañas (7)

7 Juan Ignacio Chela (6)

8 Francisco Cerúndolo (4)

8 Diego Schwartzman (4)

8 Horacio de la Peña (4)

9 Javier Frana (3)

9 Mariano Zabaleta (3)

9 Alberto Mancini (3)

9 Franco Squillari (3)

9 Franco Davín (3)

9 Mariano Puerta (3)

9 José Acasuso (3)

10 Federico Delbonis (2)

10 Carlos Berlocq (2)

10 Leonardo Mayer (2)

10 Agustín Calleri (2)

11 Roberto Argüello (1)

11 Facundo seguidore(1)

11 Juan Manuel Cerúndolo (1)

11 Pedro Cachin (1)

11 Christian Miniussi (1)

11 Gabriel Markus (1)

11 Hernán Gumy (1)

11 Horacio Zeballos (1)

11 Juan Ignacio Lóndero (1)

11 Guido Pella (1)