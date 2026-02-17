Alpine confirmó cómo será la grilla de actividades de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la última semana de pretemporada de Fórmula 1

La actividad de Franco Colapinto en la última semana de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin

Alpine definió cómo será la grilla de actividades de sus pilotos durante los últimos tres días de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin con un esquema de trabajo similar al que desarrollaron durante la semana pasada.

Franco Colapinto tendrá sus primeras cuatro horas disponibles arriba del A526 en la segunda sesión el miércoles por la tarde (de 9 de la mañana a 13hs de Argentina) y luego conducirá la jornada completa el jueves (de 4 de la mañana a 13hs de Argentina). Como contracara, Pierre Gasly abrirá la actividad del miércoles hasta el parate al mediodía de Baréin y luego tendrá el programa de tareas del viernes a cargo.

La grilla de actividades de Franco Colapinto y Pierre Gasly

El argentino de 22 años viene de completar 172 vueltas en el Circuito Internacional de Baréin a lo largo de la primera semana de actividades. Si bien el miércoles tuvo problemas en el monoplaza y apenas sumó 28 giros, el último día tuvo el coche a su disposición y acumuló otras 144 vueltas para firmar un tiempo de 1:35.806, el más veloz marcado por Alpine en Baréin hasta el momento en esta nueva era. Gasly, que afrontó fallas sobre el final de su sesión completa, sumó en total 146 giros.

Colapinto había tenido sus primeras apariciones durante los tests privados de Barcelona. Estuvo al mando del coche en el día 1 de actividades en el circuito de Catalunya, donde completó 60 giros (279 kilómetros) y volvió a conducir en uno de los turnos de la siguiente aparición: sumó otras 58 vueltas (270 kilómetros). En total, llegará a la última tanda de pretemporada en Baréin con 1479 kilómetros recorridos con el monoplaza de la nueva era.

Las sesiones de pretemporada en Baréin comenzarán este miércoles 18 y se extenderán hasta el viernes 20 de febrero. Las prácticas comenzarán a las 4 de la mañana de Argentina: el primer turno será hasta las 8 de la mañana. Luego, a las 9AM, se reiniciará con la sesión vespertina que durará hasta las 13hs. En este caso, todas las jornadas completas de pretemporada serán televisadas en Latinoamérica por Disney+ y Fox Sports.

LA CANTIDAD DE VUELTAS DE LOS PILOTOS Y SU MEJOR REGISTRO EN LA PRIMERA SEMANA DE PRETEMPORADA

Charles Leclerc - Ferrari: 1:34.273 (Día 2) - 219 vueltas Oscar Piastri - McLaren: 1:34.549 (Día 3) - 215 vueltas Carlos Sainz - Williams: 1:37.186 (Día 3) - 214 vueltas Alex Albon - Williams: 1:36.793 (Día 3) - 208 vueltas Lando Norris - McLaren: 1:34.669 (Día 1) - 207 vueltas Lewis Hamilton - Ferrari: 1:34.209 (Día 3) - 202 vueltas Ollie Bearman - Haas: 1:34.394 (Día 2) - 200 vueltas Max Verstappen - Red Bull Racing: 1:34.798 (Día 1) - 197 vueltas Esteban Ocon - Haas: 1:35.578 (Día 1) - 190 vueltas George Russell - Mercedes: 1:33.918 (Día 3) - 188 vueltas Nico Hülkenberg - Audi: 1:36.291 (Día 3) - 178 vueltas Gabriel Bortoleto - Audi: 1:36.670 (Día 2) - 176 vueltas Franco Colapinto - Alpine: 1:35.806 (Día 3) - 172 vueltas Liam Lawson - Racing Bulls: 1:36.808 (Día 3) - 169 vueltas Sergio Checo Pérez - Cadillac: 1:37.365 (Día 3) - 167 vueltas Arvid Lindblad - Racing Bulls: 1:37.470 (Día 2) - 158 vueltas Valtteri Bottas - Cadillac: 1:36.824 (Día 2) - 153 vueltas Pierre Gasly - Alpine: 1:36.723 (Día 2) - 146 vueltas Isack Hadjar - Red Bull Racing: 1:35.610 (Día 3) - 146 vueltas Lance Stroll - Aston Martin: 1:38.165 (Día 3) - 108 vueltas Fernando Alonso - Aston Martin: 1:38.248 (Día 2) - 98 vueltas Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 1:33.669 (Día 3) - 94 vueltas