Deportes

Alpine confirmó cómo será la grilla de actividades de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la última semana de pretemporada de Fórmula 1

El piloto argentino saldrá a pista en el segundo turno del miércoles y correrá completa la tanda del jueves

Guardar
La actividad de Franco Colapinto
La actividad de Franco Colapinto en la última semana de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin

Alpine definió cómo será la grilla de actividades de sus pilotos durante los últimos tres días de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin con un esquema de trabajo similar al que desarrollaron durante la semana pasada.

Franco Colapinto tendrá sus primeras cuatro horas disponibles arriba del A526 en la segunda sesión el miércoles por la tarde (de 9 de la mañana a 13hs de Argentina) y luego conducirá la jornada completa el jueves (de 4 de la mañana a 13hs de Argentina). Como contracara, Pierre Gasly abrirá la actividad del miércoles hasta el parate al mediodía de Baréin y luego tendrá el programa de tareas del viernes a cargo.

La grilla de actividades de
La grilla de actividades de Franco Colapinto y Pierre Gasly

El argentino de 22 años viene de completar 172 vueltas en el Circuito Internacional de Baréin a lo largo de la primera semana de actividades. Si bien el miércoles tuvo problemas en el monoplaza y apenas sumó 28 giros, el último día tuvo el coche a su disposición y acumuló otras 144 vueltas para firmar un tiempo de 1:35.806, el más veloz marcado por Alpine en Baréin hasta el momento en esta nueva era. Gasly, que afrontó fallas sobre el final de su sesión completa, sumó en total 146 giros.

Colapinto había tenido sus primeras apariciones durante los tests privados de Barcelona. Estuvo al mando del coche en el día 1 de actividades en el circuito de Catalunya, donde completó 60 giros (279 kilómetros) y volvió a conducir en uno de los turnos de la siguiente aparición: sumó otras 58 vueltas (270 kilómetros). En total, llegará a la última tanda de pretemporada en Baréin con 1479 kilómetros recorridos con el monoplaza de la nueva era.

Las sesiones de pretemporada en Baréin comenzarán este miércoles 18 y se extenderán hasta el viernes 20 de febrero. Las prácticas comenzarán a las 4 de la mañana de Argentina: el primer turno será hasta las 8 de la mañana. Luego, a las 9AM, se reiniciará con la sesión vespertina que durará hasta las 13hs. En este caso, todas las jornadas completas de pretemporada serán televisadas en Latinoamérica por Disney+ y Fox Sports.

LA CANTIDAD DE VUELTAS DE LOS PILOTOS Y SU MEJOR REGISTRO EN LA PRIMERA SEMANA DE PRETEMPORADA

  1. Charles Leclerc - Ferrari: 1:34.273 (Día 2) - 219 vueltas
  2. Oscar Piastri - McLaren: 1:34.549 (Día 3) - 215 vueltas
  3. Carlos Sainz - Williams: 1:37.186 (Día 3) - 214 vueltas
  4. Alex Albon - Williams: 1:36.793 (Día 3) - 208 vueltas
  5. Lando Norris - McLaren: 1:34.669 (Día 1) - 207 vueltas
  6. Lewis Hamilton - Ferrari: 1:34.209 (Día 3) - 202 vueltas
  7. Ollie Bearman - Haas: 1:34.394 (Día 2) - 200 vueltas
  8. Max Verstappen - Red Bull Racing: 1:34.798 (Día 1) - 197 vueltas
  9. Esteban Ocon - Haas: 1:35.578 (Día 1) - 190 vueltas
  10. George Russell - Mercedes: 1:33.918 (Día 3) - 188 vueltas
  11. Nico Hülkenberg - Audi: 1:36.291 (Día 3) - 178 vueltas
  12. Gabriel Bortoleto - Audi: 1:36.670 (Día 2) - 176 vueltas
  13. Franco Colapinto - Alpine: 1:35.806 (Día 3) - 172 vueltas
  14. Liam Lawson - Racing Bulls: 1:36.808 (Día 3) - 169 vueltas
  15. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 1:37.365 (Día 3) - 167 vueltas
  16. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 1:37.470 (Día 2) - 158 vueltas
  17. Valtteri Bottas - Cadillac: 1:36.824 (Día 2) - 153 vueltas
  18. Pierre Gasly - Alpine: 1:36.723 (Día 2) - 146 vueltas
  19. Isack Hadjar - Red Bull Racing: 1:35.610 (Día 3) - 146 vueltas
  20. Lance Stroll - Aston Martin: 1:38.165 (Día 3) - 108 vueltas
  21. Fernando Alonso - Aston Martin: 1:38.248 (Día 2) - 98 vueltas
  22. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 1:33.669 (Día 3) - 94 vueltas

Temas Relacionados

Franco ColapintoPierre GaslyF1F1 hoyFormula 1AlpinePretemporadaBarein

Últimas Noticias

La divertida presentación de Luis Ventura en Victoriano Arenas imitando el video más viral del momento

El conjunto de Valentín Alsina develó con un atípico video su nueva indumentaria

La divertida presentación de Luis

La furiosa crítica de Ralf Schumacher contra Colapinto tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

El hermano de la leyenda de la Máxima apuntó otra vez contra el piloto argentino luego del casi despiste que sufrió en el final de las pruebas en Baréin

La furiosa crítica de Ralf

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará pisar con fuerza en el estadio La Pedrera, de San Luis. Desde las 22, por TyC Sports

River Plate enfrentará a Ciudad

La contundente defensa del tenista Ben Shelton tras el gesto de su pareja Trinity Rodman que generó polémica

La figura del fútbol femenino tuvo una reacción que generó debate en redes sociales cuando su pareja la abrazo luego de ganar el ATP 500 de Dallas

La contundente defensa del tenista

Alerta en la selección argentina antes de la Finalíssima por la lesión de Leandro Paredes en Boca Juniors

El capitán del Xeneize arrastra una molestia en el tobillo derecho que lo marginaría del partido ante Racing y siembra interrogantes para el duelo ante España

Alerta en la selección argentina
DEPORTES
La divertida presentación de Luis

La divertida presentación de Luis Ventura en Victoriano Arenas imitando el video más viral del momento

La furiosa crítica de Ralf Schumacher contra Colapinto tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La contundente defensa del tenista Ben Shelton tras el gesto de su pareja Trinity Rodman que generó polémica

Alerta en la selección argentina antes de la Finalíssima por la lesión de Leandro Paredes en Boca Juniors

TELESHOW
El llanto de Cinthia Fernández

El llanto de Cinthia Fernández al aire y la reacción de Moria Casán: “Si querés llorar, llorá”

La increíble cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador: el nuevo corazón de su casa deslumbra con estilo y calidez

Así fueron las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil: a pleno disfrute en la playa

La Joaqui y La Reini revolucionaron Masterchef: el show de Chucky y su novia que descolocó a todos

La emotiva despedida de Luciana Pedraza a Robert Duvall tras la muerte del actor: “Para mí era simplemente todo”

INFOBAE AMÉRICA

Hallazgo histórico en el hielo:

Hallazgo histórico en el hielo: descubrieron una superbacteria de 5.000 años que es resistente a 10 antibióticos

Las muertes en las cárceles de Ecuador aumentaron en 2025

Más de 800 aprehendidos dejan los primeros días de Carnaval panameño

Irán cerrará partes del estrecho de Ormuz en medio de maniobras militares

Robert Duvall estará siempre en nuestra memoria aunque nunca fue una estrella