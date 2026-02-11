Deportes

El video del fallo en el Alpine de Franco Colapinto que desató una bandera roja en el primer día de pretemporada de la Fórmula 1

El argentino salió a pista en el primer turno de entrenamiento en Baréin, pero tuvo problemas en su monoplaza y apenas alcanzó a completar 28 giros

Guardar

Franco Colapinto transitó un estreno formal en la nueva era de la Fórmula 1 un tanto complicado. Luego de girar en los tests privados de Barcelona semanas atrás, el argentino se volvió a subir al A526 este miércoles en el turno matutino del día 1 de pretemporada en Baréin pero el Alpine presentó problemas que impidieron su normal desempeño.

El argentino de 22 años sufrió un desperfecto en su monoplaza en el comienzo de la acción, su coche se quedó detenido, obligó a ondear una bandera roja y debió ser retirado por la grúa. Si bien pudo retornar a pista más tarde, no logró explorar las posibilidades del coche en su totalidad antes de ceder su lugar a Pierre Gasly por la tarde de Sakhir.

La primera sesión de pretemporada, que se extenderá desde este miércoles 11 al viernes 13, sólo contará con la transmisión de la última hora de acción. En ese contexto, lo ocurrido con Colapinto se desarrolló durante el primer tramo de actividad y no fue televisado, pero sí se conoció ahora un breve resumen en el que se pudo ver el momento en el que se detuvo su auto y debió ser asistido por los mecánicos para retirarlo del Circuito Internacional de Baréin.

El corredor titular de la escudería con sede en Enstone alcanzó a girar apenas 28 vueltas en el primer turno y pudo registrar su mejor tiempo con 1:40.330, que terminó siendo el más bajo de la jornada. Su compañero Gasly lo sustituyó en la segunda tanda y contabilizó 49 vueltas y un tiempo más destacado en 1:36.765.

Hasta el momento, no se conocieron declaraciones de los corredores o los jefes del equipo para explicar lo sucedido pero se espera que tras la sesión se difundan mayores detalles. En sus redes sociales, Alpine sólo se limitó a informar que Colapinto sumó 151 kilómetros en las 28 vueltas que dio.

Franco Colapinto comandó el A526
Franco Colapinto comandó el A526 de Alpine durante el primer turno de Baréin (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

El plan de actividades indica que Gasly tendrá una sesión completa al mando del A526 este jueves y Franco completará todo el día el viernes. La pretemporada contará con un segundo capítulo la semana que viene: del miércoles 18 al viernes 20, las once escuderías tendrán ocho horas disponibles para hacer girar a uno de sus dos autos antes del inicio de la temporada. Se espera que esos tests sean televisados en su totalidad.

Cada día de pretemporada se divide en dos turnos. Los únicos pilotos que hoy continuaron en sus butacas fueron Max Verstappen (Red Bull Racing), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin) y Esteban Ocon (Haas). En contrapartida, Lando Norris (McLaren), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Alex Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Audi), Pierre Gasly (Alpine) y Sergio Checo Pérez (Cadillac) reemplazaron a sus compañeros en la actividad vespertina.

* La actividad de Pierre Gasly en Alpine

Hay que tener en cuenta que si bien cada equipo sigue un esquema de trabajo distinto y los tiempos no son representativos, los mejores registros de la jornada se consiguieron en el segundo turno del día. Por la mañana, Max Verstappen firmó una vuelta de 1:35.433 luego de 62 vueltas, y por la tarde mejoró sus estadísticas para firmar 1:34.798 tras otros 74 giros.

Norris, que reemplazó a Piastri por la tarde, fue el más veloz con 1:34.669 en 58 vueltas e incluso Charles Leclerc hizo un mejor tiempo que el de Max por la mañana con 1:35.190 (80 vueltas).

Fueron apenas los primeros kilómetros para comenzar a registrar todos los sistemas de los coches diseñados bajo la nueva reglamentación y los tiempos están lejos de permitir una comparativa real. Por ejemplo, la pole position en el Gran Premio de Baréin del 2025 la logró Oscar Piastri con un tiempo de 1:29.841. Este jueves, desde las 4 de la mañana y hasta las 13 (hora Argentina), se vivirá el segundo día de pretemporada en el trazado de Baréin.

LOS REGISTROS DEL PRIMER DÍA DE PRETEMPORADA DE LA FÓRMULA 1

1- Lando Norris (McLaren): 1:34.669 - 58 vueltas

2- Max Verstappen (Red Bull Racing): 1:34.798 - 136 vueltas

3- Charles Leclerc (Ferrari): 1:35.190 - 80 vueltas

4- Esteban Ocon (Haas): 1:35.578 - 115 vueltas

5- Oscar Piastri (McLaren): 1:35.602 - 54 vueltas

6- George Russell (Mercedes): 1:36.108 - 56 vueltas

7- Lewis Hamilton (Ferrari): 1:36.433 - 52 vueltas

8- Pierre Gasly (Alpine): 1:36.765 - 49 vueltas

9- Nico Hülkenberg (Audi): 1:36.861 - 73 vueltas

10- Alex Albon (Williams): 1:37.437 - 68 vueltas

11- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 1:37.629 - 30 vueltas

12- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:37.945 - 75 vueltas

13- Carlos Sainz (Williams): 1:38.221 - 77 vueltas

14- Sergio Checo Pérez (Cadillac): 1:38.828 - 58 vueltas

15- Gabriel Bortoleto (Audi): 1:38.871 - 49 vueltas

16- Valtteri Bottas (Cadillac): 1:39.150 - 49 vueltas

17- Lance Stroll (Aston Martin): 1:39.883 - 36 vueltas

18- Franco Colapinto (Alpine): 1:40.330 - 28 vueltas

* No tuvieron actividad este miércoles Isack Hadjar (Red Bull Racing), Fernando Alonso (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls) y Ollie Bearman (Haas).

Temas Relacionados

Franco ColapintoF1F1 hoyFormula 1BareinpretemporadaPierre GaslyAlpine

Últimas Noticias

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

En la primera jornada de actividad oficial, los 11 equipos de la Máxima suman sus primeros kilómetros. El argentino sufrió un problema técnico, pero pudo volver a girar. Lando Norris fue el más rápido y Verstappen el que más giro

Terminó el día 1 de

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

El director de Williams James Vowles reflexionó sobre el conflicto que explotó en la Máxima tras la denuncia de Ferrari, Audi y Honda sobre los impulsores de las Flechas de Plata

“Habrá ocho autos que no

Las fotos del aterrador accidente que sufrió una snowboarder tras caer de cabeza en los Juegos Olímpicos de Invierno

Liu Jiayu debió abandonar la competencia tras la caída. El personal médico la trasladó de inmediato al hospital para descartar graves lesiones. Imágenes sensibles

Las fotos del aterrador accidente

Edwuin Cetré volvió a entrenarse en Estudiantes de La Plata: el motivo por el que se frustró su llegada a Boca Juniors

El colombiano estuvo a un paso de ser fichado por el Xeneize, pero la operación se trabó

Edwuin Cetré volvió a entrenarse

La ex pareja del atleta que confesó haber sido infiel tras ganar la medalla en los Juegos Olímpicos le respondió: “No elegí estar en esta situación”

Luego de quedarse con la presea de bronce, Sturla Holm Laegreid contó que había sido infiel a su pareja y ahora recibió una respuesta

La ex pareja del atleta
DEPORTES
El primer día de los

El primer día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine y generó una bandera roja

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

Las fotos del aterrador accidente que sufrió una snowboarder tras caer de cabeza en los Juegos Olímpicos de Invierno

Edwuin Cetré volvió a entrenarse en Estudiantes de La Plata: el motivo por el que se frustró su llegada a Boca Juniors

La ex pareja del atleta que confesó haber sido infiel tras ganar la medalla en los Juegos Olímpicos le respondió: “No elegí estar en esta situación”

TELESHOW
Benjamín Vicuña habló de su

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez luego de festejar por separado cumpleaños de su hija

Ricky Martin mostró cómo se preparó para cantar junto a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

Tras la salida de Cacho Deicas, Marcos Camino también deja Los Palmeras: qué pasará con el futuro del grupo

INFOBAE AMÉRICA

Un fallo de 49 años

Un fallo de 49 años marca uno de los castigos más severos en la historia reciente de Panamá

Caso Castillo de Princesas: Organismo de Investigación Judicial desarticula organización dedicada al lavado de dinero y proxenetismo en Costa Rica

Turistas colmaron hoteles en San Salvador y se hospedaron en San Miguel ante la residencia de Shakira

“À Gisèle”, una muestra sobre el caso Pelicot, la mujer violada que se negó a ser víctima

Una reconocida automotriz retira más de 141.000 autos por riesgo de que las puertas se abran al conducir