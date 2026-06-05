Así es la ambientación para recibir el Martín Fierro de Portales Web 2026: todos los detalles

El Goldencenter de Parque Norte recibió la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web 2026 para premiar contenidos digitales publicados durante 2025

El Goldencenter de Parque Norte recibió este jueves a los referentes del periodismo digital argentino para la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web, una gala que la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) organizó para premiar los contenidos digitales publicados durante 2025. La ceremonia, con transmisión de Infobae, arrancó a las 21:00 con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón, y antes de que se entregara la primera estatuilla, el salón ya contaba su propia historia.

La paleta cromática del salón fue una de las primeras decisiones que tomó el equipo de logística. La mantelería blanca que vistió cada una de las mesas redondas no fue un detalle menor: la elección respondió a una razón práctica. “Mucha gente suele venir de negro y no se diferencia mucho la funda oscura con el vestido o el traje del mismo color”, explicaron desde el equipo de producción. El blanco, entonces, funcionó como un recurso estético y de contraste que le dio al salón una lectura visual más nítida. La vajilla blanca y los cubiertos plateados completaron esa línea sobria y uniforme.

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Cada mesa de los Martín Fierro de Portales Web 2026 tuvo una placa de acrílico iluminada con la silueta de la estatuilla y el número de ubicación

La ambientación del salón de los Martín Fierro de Portales Web 2026 eligió mantelería blanca para generar contraste con la vestimenta de los invitados

En el centro de cada mesa, el elemento que condensó la identidad del evento: una placa de acrílico iluminada con la silueta de la estatuilla del Martín Fierro y el número de mesa grabado en la parte superior. La función de ese objeto fue doble: decorativa y operativa. Cuando el salón se oscurece durante las tandas comerciales o los momentos de pausa en la ceremonia, los números iluminados permiten que los invitados ubiquen sus lugares sin dificultad. Alrededor de cada placa, un arreglo floral con rosas blancas, hojas verdes y pequeñas flores rosadas completó el centro de mesa con una estética de bajo perfil y alto impacto visual.

Las pantallas LED de gran formato fueron el otro eje de la ambientación. Distribuidas en el escenario principal y en los laterales del salón, proyectaron desde el inicio la identidad gráfica del evento: el logo “MF 2026 Portales Web” sobre fondos oscuros con destellos dorados y rojos, una estética que remitió al universo digital sin abandonar la solemnidad de una gala de premiación. La coordinación entre el equipo de sonido e iluminación y los responsables de la emisión en vivo fue parte del proceso previo al evento, según confirmaron desde la producción integral a cargo de Red Cube.

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La alfombra roja de los Martín Fierro de Portales Web 2026 recibió a los invitados con el personal de protocolo y la cobertura previa de Paula Varela y Guido Záffora

La ceremonia de los Martín Fierro de Portales Web 2026 arrancó a las 21:00 con transmisión de Infobae y la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón

La alfombra roja que atravesó el salón hasta el escenario fue el corredor por el que desfilaron los invitados antes del inicio formal. A ambos lados, el personal de protocolo recibió a los asistentes con los programas de la noche. Paula Varela y Guido Záffora estuvieron a cargo de la cobertura previa desde ese espacio.

La propuesta gastronómica se definió tras una degustación previa y con la experiencia acumulada de la edición inaugural. El menú general incluyó como entrada una lasagna de manzana con fonduta de quesos y zaalouk, seguida por un lomo con papines, crocante de panceta y salsa cremosa como plato principal. El postre fue un domo de chocolate belga con crema de café. Para los comensales vegetarianos, la carta ofreció las mismas opciones de entrada y postre, con un risotto de hongos de pino y gírgolas con espárragos grillados en lugar del plato de carne. Las bebidas incluyeron agua mineral con y sin gas, gaseosas y jugos de frutas.

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El menú de los Martín Fierro de Portales Web 2026 incluyó opciones generales y vegetarianas, y la edición 2025 en Goldencenter había reunido a 500 invitados con 48 mesas

Las pantallas LED del salón proyectaron la identidad gráfica de MF 2026 Portales Web con fondos oscuros y destellos dorados y rojos

La primera edición de los Martín Fierro de Portales Web, realizada en julio de 2025 en el mismo Goldencenter, había reunido a unos 500 invitados distribuidos en 48 mesas. En aquella oportunidad, Infobae se alzó con cinco premios y el Martín Fierro de Oro fue para Daniel Hadad, CEO y fundador del medio. Para esta segunda edición, el portal llegó con 19 nominaciones, entre ellas Mejor sitio de noticias y Mejor diseño integral.