Teleshow

Así es la ambientación para recibir el Martín Fierro de Portales Web 2026: todos los detalles

La gala en el Goldencenter apostó por una puesta sobria y funcional, con mantelería clara, centros de mesa iluminados y pantallas gigantes que marcan la identidad visual de una noche clave

Guardar
Google icon
Martin Fierro portales web 2026 - Salon
El Goldencenter de Parque Norte recibió la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web 2026 para premiar contenidos digitales publicados durante 2025

El Goldencenter de Parque Norte recibió este jueves a los referentes del periodismo digital argentino para la segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web, una gala que la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) organizó para premiar los contenidos digitales publicados durante 2025. La ceremonia, con transmisión de Infobae, arrancó a las 21:00 con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón, y antes de que se entregara la primera estatuilla, el salón ya contaba su propia historia.

La paleta cromática del salón fue una de las primeras decisiones que tomó el equipo de logística. La mantelería blanca que vistió cada una de las mesas redondas no fue un detalle menor: la elección respondió a una razón práctica. “Mucha gente suele venir de negro y no se diferencia mucho la funda oscura con el vestido o el traje del mismo color”, explicaron desde el equipo de producción. El blanco, entonces, funcionó como un recurso estético y de contraste que le dio al salón una lectura visual más nítida. La vajilla blanca y los cubiertos plateados completaron esa línea sobria y uniforme.

PUBLICIDAD

Martin Fierro portales web 2026 - Salon
Cada mesa de los Martín Fierro de Portales Web 2026 tuvo una placa de acrílico iluminada con la silueta de la estatuilla y el número de ubicación
Martin Fierro portales web 2026 - Salon
La ambientación del salón de los Martín Fierro de Portales Web 2026 eligió mantelería blanca para generar contraste con la vestimenta de los invitados

En el centro de cada mesa, el elemento que condensó la identidad del evento: una placa de acrílico iluminada con la silueta de la estatuilla del Martín Fierro y el número de mesa grabado en la parte superior. La función de ese objeto fue doble: decorativa y operativa. Cuando el salón se oscurece durante las tandas comerciales o los momentos de pausa en la ceremonia, los números iluminados permiten que los invitados ubiquen sus lugares sin dificultad. Alrededor de cada placa, un arreglo floral con rosas blancas, hojas verdes y pequeñas flores rosadas completó el centro de mesa con una estética de bajo perfil y alto impacto visual.

Las pantallas LED de gran formato fueron el otro eje de la ambientación. Distribuidas en el escenario principal y en los laterales del salón, proyectaron desde el inicio la identidad gráfica del evento: el logo “MF 2026 Portales Web” sobre fondos oscuros con destellos dorados y rojos, una estética que remitió al universo digital sin abandonar la solemnidad de una gala de premiación. La coordinación entre el equipo de sonido e iluminación y los responsables de la emisión en vivo fue parte del proceso previo al evento, según confirmaron desde la producción integral a cargo de Red Cube.

PUBLICIDAD

Martin Fierro portales web 2026 - Salon
La alfombra roja de los Martín Fierro de Portales Web 2026 recibió a los invitados con el personal de protocolo y la cobertura previa de Paula Varela y Guido Záffora
Martin Fierro portales web 2026 - Salon
La ceremonia de los Martín Fierro de Portales Web 2026 arrancó a las 21:00 con transmisión de Infobae y la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón

La alfombra roja que atravesó el salón hasta el escenario fue el corredor por el que desfilaron los invitados antes del inicio formal. A ambos lados, el personal de protocolo recibió a los asistentes con los programas de la noche. Paula Varela y Guido Záffora estuvieron a cargo de la cobertura previa desde ese espacio.

La propuesta gastronómica se definió tras una degustación previa y con la experiencia acumulada de la edición inaugural. El menú general incluyó como entrada una lasagna de manzana con fonduta de quesos y zaalouk, seguida por un lomo con papines, crocante de panceta y salsa cremosa como plato principal. El postre fue un domo de chocolate belga con crema de café. Para los comensales vegetarianos, la carta ofreció las mismas opciones de entrada y postre, con un risotto de hongos de pino y gírgolas con espárragos grillados en lugar del plato de carne. Las bebidas incluyeron agua mineral con y sin gas, gaseosas y jugos de frutas.

Martin Fierro portales web 2026 - Salon
El menú de los Martín Fierro de Portales Web 2026 incluyó opciones generales y vegetarianas, y la edición 2025 en Goldencenter había reunido a 500 invitados con 48 mesas
Martin Fierro portales web 2026 - Salon
Las pantallas LED del salón proyectaron la identidad gráfica de MF 2026 Portales Web con fondos oscuros y destellos dorados y rojos

La primera edición de los Martín Fierro de Portales Web, realizada en julio de 2025 en el mismo Goldencenter, había reunido a unos 500 invitados distribuidos en 48 mesas. En aquella oportunidad, Infobae se alzó con cinco premios y el Martín Fierro de Oro fue para Daniel Hadad, CEO y fundador del medio. Para esta segunda edición, el portal llegó con 19 nominaciones, entre ellas Mejor sitio de noticias y Mejor diseño integral.

Temas Relacionados

Martín Fierro Portales WebMartín Fierro de Portales Web 2026MFMartín Fierro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ivana Figueiras fue denunciada por la actual pareja de su ex, Tomás Guarracino: “Mala madre, asco de persona”

Natalie Stal acusa de hostigamiento y amenazas a la empresaria. La presentación judicial reúne chats y registros de voz atribuidos a la modelo. Su palabra

Ivana Figueiras fue denunciada por la actual pareja de su ex, Tomás Guarracino: “Mala madre, asco de persona”

Moria Casán contó por qué dudó en aceptar la biopic sobre su vida: “No se va a conocer ni la mitad de mi historia”

A semanas del lanzamiento de la ficción sobre su historia, la artista reveló detalles del rodaje y la exigencia emocional que afrontó su hija al interpretarla

Moria Casán contó por qué dudó en aceptar la biopic sobre su vida: “No se va a conocer ni la mitad de mi historia”

El descargo de Rodrigo Lussich contra Mariano Martínez tras su pelea en vivo: “Una psicopateada absoluta de un cínico”

El conductor de Intrusos se despachó contra el actor y anfitrión de La jaula de la moda luego del tenso momento que vivieron

El descargo de Rodrigo Lussich contra Mariano Martínez tras su pelea en vivo: “Una psicopateada absoluta de un cínico”

Marta Fort recordó a Gustavo Martínez, su padrino, en el día de su cumpleaños: “Compartí tantas risas y tanto afecto”

La hija de Ricardo Fort homenajeó a su tutor legal en el día que hubiera cumplido 67 años. El recuerdo de cuando tenía 15 años

Marta Fort recordó a Gustavo Martínez, su padrino, en el día de su cumpleaños: “Compartí tantas risas y tanto afecto”

El agradecimiento de Rocío Igarzabal tras contar el abuso que sufrió: “El miedo se transforma en valor y fuerza”

La actriz agradeció la ola de apoyo que recibió, destacó la dimensión colectiva de los relatos de las víctimas y alzó la voz por los reclamos pendientes

El agradecimiento de Rocío Igarzabal tras contar el abuso que sufrió: “El miedo se transforma en valor y fuerza”

DEPORTES

La novedosa medida que la FIFA podrá en práctica en la previa de los partidos del Mundial

La novedosa medida que la FIFA podrá en práctica en la previa de los partidos del Mundial

La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial

Pablo Giralt: “Para relatar un Mundial me preparo como un atleta de élite”

Los tres futbolistas de la selección argentina que apuntan a ser las “Ferraris” del Mundial 2026

Claudio Úbeda habló por primera vez de su salida de Boca: de los detalles de su charla con Delgado al gesto de Paredes que destacó

TELESHOW

Ivana Figueiras fue denunciada por la actual pareja de su ex, Tomás Guarracino: “Mala madre, asco de persona”

Ivana Figueiras fue denunciada por la actual pareja de su ex, Tomás Guarracino: “Mala madre, asco de persona”

Moria Casán contó por qué dudó en aceptar la biopic sobre su vida: “No se va a conocer ni la mitad de mi historia”

El descargo de Rodrigo Lussich contra Mariano Martínez tras su pelea en vivo: “Una psicopateada absoluta de un cínico”

Marta Fort recordó a Gustavo Martínez, su padrino, en el día de su cumpleaños: “Compartí tantas risas y tanto afecto”

El agradecimiento de Rocío Igarzabal tras contar el abuso que sufrió: “El miedo se transforma en valor y fuerza”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos interceptó un barco con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos

Estados Unidos interceptó un barco con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos

Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita un acuerdo con Irán para obtener su uranio enriquecido

Más de 922 mil personas ya están vacunadas contra la influenza en Costa Rica, pero preocupa la baja cobertura en grupos de riesgo

Un cuerpo oculto en un pozo y una cita que terminó en desaparición: Condenan a 50 años a los autores de este crimen en El Salvador

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan tras el rechazo de Hezbollah a la tregua