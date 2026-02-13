De la vuelta más veloz de Alpine al susto en el final: las imágenes de la actuación de Franco Colapinto en Baréin

Franco Colapinto cerró con una sonrisa su primera semana de pretemporada en Baréin. El extenso plan de trabajo que propuso Alpine se cumplió completo luego de los problemas que presentó el monoplaza el miércoles en el primer turno que comandó el argentino y las fallas que le impidieron a Pierre Gasly finalizar la sesión del jueves.

Con 144 vueltas acumuladas a lo largo del viernes (779 kilómetros), el corredor argentino concluyó esta sesión inicial de prácticas con 172 giros en total en el coche de las nuevas reglamentaciones. Si bien esta jornada sirvió para empezar a calibrar todos los sistemas de trabajo, Colapinto pudo bajar la persiana de actividades con sensaciones positivas tras lograr además el giro más veloz del equipo sobre el final de la última sesión con 1:35.806 que lo dejó 8° en la tabla de tiempos del día.

Lo interesante es que la versión más veloz del argentino se dio en el giro 132 de su jornada de actividad, casi sobre el cierre de la primera semana de pretemporada. Aunque también debió mostrar que sus reflejos estaban intactos después de varias horas arriba del monoplaza: tuvo una salvada en la vuelta final cuando estaban por practicar salidas. El argentino casi va contra el muro, pero logró domar el A526 sobre el pasto de la recta principal del Circuito Internacional de Baréin y todo quedó en una anécdota. Luego, el auto se detuvo por el anti-stall.

Como la transmisión para estos primeros tres días sólo difundió la última de las ocho horas de actividad, ambas imágenes de Colapinto fueron emitidas por TV ya que ocurrieron en los 60 minutos finales.

* La vuelta más rápida de Alpine en esta primera semana de pretemporada

Hasta el momento, Mercedes registró las mejores vueltas de la mano de Andrea Kimi Antonelli (1:33.669) aunque con tiempos lejanos todavía a los que le permitieron a Oscar Piastri ser poleman en el Gran Premio de Baréin del 2025 (1:29.841). Los equipos apostarán a seguir puliendo detalles rumbo a la segunda parte de la pretemporada que tendrá lugar del miércoles 18 al viernes 20 de febrero (desde las 4AM hasta las 13hs de Argentina) con el detalle de que estarán transmitidas en su totalidad las tres tandas.

Colapinto había tenido sus primeras apariciones durante los tests privados de Barcelona. Estuvo al mando del coche en el día 1 de actividades en el circuito de Catalunya, donde completó 60 giros (279 kilómetros) y volvió a conducir en uno de los turnos de la siguiente aparición: sumó otras 58 vueltas (270 kilómetros).

En Baréin contabilizó apenas 28 vueltas en el primer turno del miércoles pasado, sumando otros 151 kilómetros de experiencia. El A526 tuvo una falla mecánica que obligó a ondear una bandera roja e interrumpió el programa de trabajo de Franco. Si bien estuvo casi 100 vueltas en pista, Gasly también experimentó problemas en el Alpine el jueves y vio recortada brevemente su agenda de actividades.

Este viernes la situación fue positiva para el equipo, sin mayores falencias y con un Colapinto que le sumó 779 kilómetros de experiencia en su jornada con mayor permanencia arriba del coche. En este contexto, el argentino llegará a la última tanda de pretemporada en Baréin con 1479 kilómetros recorridos con el monoplaza de la nueva era.

LA CANTIDAD DE VUELTAS DE LOS PILOTOS Y SU MEJOR REGISTRO

Charles Leclerc - Ferrari: 1:34.273 (Día 2) - 219 vueltas Oscar Piastri - McLaren: 1:34.549 (Día 3) - 215 vueltas Carlos Sainz - Williams: 1:37.186 (Día 3) - 214 vueltas Alex Albon - Williams: 1:36.793 (Día 3) - 208 vueltas Lando Norris - McLaren: 1:34.669 (Día 1) - 207 vueltas Lewis Hamilton - Ferrari: 1:34.209 (Día 3) - 202 vueltas Ollie Bearman - Haas: 1:34.394 (Día 2) - 200 vueltas Max Verstappen - Red Bull Racing: 1:34.798 (Día 1) - 197 vueltas Esteban Ocon - Haas: 1:35.578 (Día 1) - 190 vueltas George Russell - Mercedes: 1:33.918 (Día 3) - 188 vueltas Nico Hülkenberg - Audi: 1:36.291 (Día 3) - 178 vueltas Gabriel Bortoleto - Audi: 1:36.670 (Día 2) - 176 vueltas Franco Colapinto - Alpine: 1:35.806 (Día 3) - 172 vueltas Liam Lawson - Racing Bulls: 1:36.808 (Día 3) - 169 vueltas Sergio Checo Pérez - Cadillac: 1:37.365 (Día 3) - 167 vueltas Arvid Lindblad - Racing Bulls: 1:37.470 (Día 2) - 158 vueltas Valtteri Bottas - Cadillac: 1:36.824 (Día 2) - 153 vueltas Pierre Gasly - Alpine: 1:36.723 (Día 2) - 146 vueltas Isack Hadjar - Red Bull Racing: 1:35.610 (Día 3) - 146 vueltas Lance Stroll - Aston Martin: 1:38.165 (Día 3) - 108 vueltas Fernando Alonso - Aston Martin: 1:38.248 (Día 2) - 98 vueltas Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 1:33.669 (Día 3) - 94 vueltas