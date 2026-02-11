Deportes

Franco Colapinto habló sobre el problema en el Alpine que complicó su primer día de pretemporada de Fórmula 1

El piloto dio mayores precisiones del incidente sufrido en el primer turno del día, que lo obligó a ser remolcado y permanecer 20 minutos en boxes antes de volver a salir a pista

Guardar
Franco Colapinto completó menos de
Franco Colapinto completó menos de 30 vueltas en Baréin

La primera jornada de los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin finalizaron este miércoles con una mala noticia para los fanáticos argentinos porque Franco Colapinto sufrió una falla en su monoplaza, que ocasionó una bandera roja y frenó su andar en los ensayos a bordo de su Alpine.

El piloto bonaerense le concedió su testimonio a los medios apostados en el circuito, entre los que estuvo Motorsport, y brindó más precisiones sobre el inconveniente que lo sacó de la pista. “Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y, sí, no di muchas vueltas”, explicó Colapinto en sus primeras sensaciones. A continuación, vinculó esta situación a los testeos lógicos de un monoposto renovado para adecuarse a los cambios reglamentarios de 2026: “Es parte de las pruebas y de las cosas propias de autos nuevos, así que estamos aprendiendo todos juntos. Ojalá podamos aprender de eso y simplemente evitar que vuelva a pasar”.

En la gacetilla de prensa que difundió Alpine, el argentino explicó: “Mi mañana no ha sido fluida y algunos problemas han acortado gran parte del programa que teníamos previsto. Este tipo de cosas suceden en los entrenamientos, sobre todo con un coche nuevo, y es importante que aprendamos de ellas y aportemos soluciones".

Todo ocurrió en el ingreso de la horquilla en la curva 8 del trazado de Sakhir. Intentó reanudar la marcha del A526, pero no pudo y esto derivó en que su monoplaza fuera retirado del asfalto por una grúa y llevado a los boxes del equipo, luego de que se cumpliera la primera hora y media de las cuatro de actividad en pista durante el primer turno del día.

*El video del problema que sufrió Colapinto en su monoplaza

Franco Colapinto quedó apartado de los test por 20 minutos y volvió a salir de los boxes con neumáticos medios (compuesto C2). Incluso, mejoró su tiempo para cerrar el cronómetro en 1:40:330. A nivel personal, la falla de fiabilidad le quitó oportunidades de seguir sumando confianza y subir posiciones. Quedó en el último lugar sobre 11 pilotos en la clasificación matutina, a 4.897 segundos del líder Max Verstappen (1:35:433), aunque los tiempos de estos tests no son representativos. La jornada se completó con la tabla vespertina, en la que Lando Norris, vigente campeón, superó el récord del neerlandés y se posicionó en lo más alto con una vuelta de 1:34:669.

“Pierre ha podido completar un buen número de vueltas por la tarde, lo que nos da muchos datos que analizar. Espero que podamos tener un día productivo y acumular más kilómetros cuando vuelva a la pista el viernes. Será interesante atacar un poco con el monoplaza mientras continuamos con su desarrollo en Baréin. Estoy deseando trabajar con el equipo mañana, seguir de cerca la situación y volver al volante a finales de semana”, expresó Franco ante la prensa de Alpine.

El director general de Alpine, Steve Nielsen, se refirió a los percances sostenidos por el ex hombre de Williams en declaraciones divulgadas por la escudería: “Hemos tenido algunos problemas en la primera jornada de pruebas de pretemporada aquí en Baréin. Varios problemas en el coche nos obligaron a parar más de una vez durante la sesión matinal para realizar algunas reparaciones”.

Steve Nielsen asumió su cargo
Steve Nielsen asumió su cargo en Alpine durante la temporada 2025

“Como era de esperar con un coche completamente nuevo, siempre habrá algunos problemas y es importante que los solucionemos rápidamente y tomemos medidas para evitar que se repitan. A veces, eso es algo inherente a las pruebas, y es importante ver una reacción positiva por parte de todo el equipo, incluidos los pilotos, a la hora de gestionar algunos de esos contratiempos”, profundizó en la misma sintonía con el sudamericano.

A la hora de analizar en qué cambió su monoplaza de un año a otro, Franco Colapinto evitó adelantarse a los hechos: “Es diferente, creo que tenemos que esperar y ver. Tengo solo un par de días en el auto y el proceso de los equipos es distinto; estamos eligiendo intentar aprender lo máximo posible y maximizar las vueltas que estamos dando. Creo que todavía hay mucho por encontrar y mucho por mejorar en cada equipo y en cada auto, así que es muy temprano para decir si me gusta o no me gusta”. Vale remarcar que descansará el jueves para dejarle el centro de la escena a Pierre Gasly y regresará el viernes para completar la primera semana de pruebas en Oriente Medio.

“Van a llegar muchas más cosas y estoy seguro de que eso va a cambiar un poco cómo reaccionan los autos y cómo los manejamos. Es diferente, eso es lo principal, no se parece en nada a lo que uno hubiera esperado del auto del año pasado, pero estamos aprendiendo juntos e intentando sacarle el máximo”, concluyó.

Esta primera sesión de pretemporada se prolongará hasta el viernes, pero contará únicamente con la transmisión de la última hora de acción. Colapinto sumó 151 kilómetros en las 28 vueltas que dio frente a los 265 kilómetros recorridos por Gasly en los 49 giros del segundo turno. El francés se ubicó octavo (1:36.765).

En relación a esto, Nielsen destacó la producción del galo: “Por la tarde, conseguimos dar un buen giro a la situación y solucionar algunos de los problemas de la sesión matinal, y tuvimos una sesión algo más productiva con Pierre. El objetivo es volver mañana con Pierre al volante durante todo el día y sumar más vueltas y kilometraje al coche, mientras seguimos aprendiendo y mejorando el paquete”.

Temas Relacionados

Franco ColapintoColapintoFórmula 1F1Baréindeportes-argentinaF1 hoyAlpinePierre Gasly

Últimas Noticias

“Pensé que renunciaba”: el contundente análisis de Oscar Ruggeri sobre Marcelo Gallardo tras la goleada que sufrió ante Tigre

El Cabezón se refirió a la situación del Muñeco luego de la caída 4-1 en el Monumental. “Si no lo saca Gallardo, no lo saca nadie. Él pensó este equipo. Él tiene que darle la solución”, reflexionó

“Pensé que renunciaba”: el contundente

El gran debut de Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno y la emoción de su madre Valeria Mazza en la tribuna

El joven de 23 años terminó en el puesto 28 de la prueba Super-G del esquí alpino masculino en Milano-Cortina 2026. Su familia, junto a Pupi Zanetti y Paula Pareto lo alentaron durante la comptencia

El gran debut de Tiziano

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

En la primera jornada de actividad oficial, los 11 equipos de la Máxima suman sus primeros kilómetros. El argentino sufrió un problema técnico, pero pudo volver a girar. Lando Norris fue el más rápido y Verstappen el que más giro

Terminó el día 1 de

La nueva oferta que Boca Juniors le hizo a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré

El Xeneize ofreció un préstamo con opción de compra por el extremo colombiano de 28 años

La nueva oferta que Boca

La polémica frase de Ousmane Dembélé contra el argentino Leonardo Balerdi en la goleada del PSG por el clásico de la Ligue 1

Durante el triunfo 5-0 del elenco parisino, las cámaras captaron al ganador del Balón de Oro enfurecido con el capitán del Olympique Marsella

La polémica frase de Ousmane
DEPORTES
“Pensé que renunciaba”: el contundente

“Pensé que renunciaba”: el contundente análisis de Oscar Ruggeri sobre Marcelo Gallardo tras la goleada que sufrió ante Tigre

El gran debut de Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno y la emoción de su madre Valeria Mazza en la tribuna

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

La nueva oferta que Boca Juniors le hizo a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré

La polémica frase de Ousmane Dembélé contra el argentino Leonardo Balerdi en la goleada del PSG por el clásico de la Ligue 1

TELESHOW
En MasterChef había que cocinar

En MasterChef había que cocinar bichos y La Reini se acordó de Homero Pettinato: “Me he comido cosas peores”

Jorge Macri reveló el nombre de su futuro hijo y afirmó: “Son nombres fuertes, bien tanos”

Muna Pauls Cherri se animó a un rotundo cambio de look: “Quería ser otra persona”

La fuerte decisión que tomó Gianinna Maradona con el apoyo de su novio: “El culpable de mi felicidad”

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez luego de festejar por separado el cumpleaños de su hija

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el sueño de

Por qué el sueño de calidad mejora la memoria, la creatividad y el bienestar emocional, según la ciencia

El congreso de Ecuador aprobó la Ley de Ciberseguridad y ordenó formación obligatoria en el sistema educativo

Human Rights Watch expresó preocupación por reglamento de Fuerzas Armadas de Ecuador que evalúa y clasifica a medios para otorgar acreditaciones

Antes de la llegada de Netanyahu a Washington, Irán reiteró que su programa de misiles es intocable

Energía renovable gana peso en Panamá, Gobierno busca aumentar su participación en la matriz energética