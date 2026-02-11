Franco Colapinto habló sobre el problema en el Alpine que complicó su primer día de pretemporada de Fórmula 1

Franco Colapinto completó menos de 30 vueltas en Baréin

La primera jornada de los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin finalizaron este miércoles con una mala noticia para los fanáticos argentinos porque Franco Colapinto sufrió una falla en su monoplaza, que ocasionó una bandera roja y frenó su andar en los ensayos a bordo de su Alpine.

El piloto bonaerense le concedió su testimonio a los medios apostados en el circuito, entre los que estuvo Motorsport, y brindó más precisiones sobre el inconveniente que lo sacó de la pista. “Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y, sí, no di muchas vueltas”, explicó Colapinto en sus primeras sensaciones. A continuación, vinculó esta situación a los testeos lógicos de un monoposto renovado para adecuarse a los cambios reglamentarios de 2026: “Es parte de las pruebas y de las cosas propias de autos nuevos, así que estamos aprendiendo todos juntos. Ojalá podamos aprender de eso y simplemente evitar que vuelva a pasar”.

En la gacetilla de prensa que difundió Alpine, el argentino explicó: “Mi mañana no ha sido fluida y algunos problemas han acortado gran parte del programa que teníamos previsto. Este tipo de cosas suceden en los entrenamientos, sobre todo con un coche nuevo, y es importante que aprendamos de ellas y aportemos soluciones".

Todo ocurrió en el ingreso de la horquilla en la curva 8 del trazado de Sakhir. Intentó reanudar la marcha del A526, pero no pudo y esto derivó en que su monoplaza fuera retirado del asfalto por una grúa y llevado a los boxes del equipo, luego de que se cumpliera la primera hora y media de las cuatro de actividad en pista durante el primer turno del día.

*El video del problema que sufrió Colapinto en su monoplaza

Franco Colapinto quedó apartado de los test por 20 minutos y volvió a salir de los boxes con neumáticos medios (compuesto C2). Incluso, mejoró su tiempo para cerrar el cronómetro en 1:40:330. A nivel personal, la falla de fiabilidad le quitó oportunidades de seguir sumando confianza y subir posiciones. Quedó en el último lugar sobre 11 pilotos en la clasificación matutina, a 4.897 segundos del líder Max Verstappen (1:35:433), aunque los tiempos de estos tests no son representativos. La jornada se completó con la tabla vespertina, en la que Lando Norris, vigente campeón, superó el récord del neerlandés y se posicionó en lo más alto con una vuelta de 1:34:669.

“Pierre ha podido completar un buen número de vueltas por la tarde, lo que nos da muchos datos que analizar. Espero que podamos tener un día productivo y acumular más kilómetros cuando vuelva a la pista el viernes. Será interesante atacar un poco con el monoplaza mientras continuamos con su desarrollo en Baréin. Estoy deseando trabajar con el equipo mañana, seguir de cerca la situación y volver al volante a finales de semana”, expresó Franco ante la prensa de Alpine.

El director general de Alpine, Steve Nielsen, se refirió a los percances sostenidos por el ex hombre de Williams en declaraciones divulgadas por la escudería: “Hemos tenido algunos problemas en la primera jornada de pruebas de pretemporada aquí en Baréin. Varios problemas en el coche nos obligaron a parar más de una vez durante la sesión matinal para realizar algunas reparaciones”.

Steve Nielsen asumió su cargo en Alpine durante la temporada 2025

“Como era de esperar con un coche completamente nuevo, siempre habrá algunos problemas y es importante que los solucionemos rápidamente y tomemos medidas para evitar que se repitan. A veces, eso es algo inherente a las pruebas, y es importante ver una reacción positiva por parte de todo el equipo, incluidos los pilotos, a la hora de gestionar algunos de esos contratiempos”, profundizó en la misma sintonía con el sudamericano.

A la hora de analizar en qué cambió su monoplaza de un año a otro, Franco Colapinto evitó adelantarse a los hechos: “Es diferente, creo que tenemos que esperar y ver. Tengo solo un par de días en el auto y el proceso de los equipos es distinto; estamos eligiendo intentar aprender lo máximo posible y maximizar las vueltas que estamos dando. Creo que todavía hay mucho por encontrar y mucho por mejorar en cada equipo y en cada auto, así que es muy temprano para decir si me gusta o no me gusta”. Vale remarcar que descansará el jueves para dejarle el centro de la escena a Pierre Gasly y regresará el viernes para completar la primera semana de pruebas en Oriente Medio.

“Van a llegar muchas más cosas y estoy seguro de que eso va a cambiar un poco cómo reaccionan los autos y cómo los manejamos. Es diferente, eso es lo principal, no se parece en nada a lo que uno hubiera esperado del auto del año pasado, pero estamos aprendiendo juntos e intentando sacarle el máximo”, concluyó.

Esta primera sesión de pretemporada se prolongará hasta el viernes, pero contará únicamente con la transmisión de la última hora de acción. Colapinto sumó 151 kilómetros en las 28 vueltas que dio frente a los 265 kilómetros recorridos por Gasly en los 49 giros del segundo turno. El francés se ubicó octavo (1:36.765).

En relación a esto, Nielsen destacó la producción del galo: “Por la tarde, conseguimos dar un buen giro a la situación y solucionar algunos de los problemas de la sesión matinal, y tuvimos una sesión algo más productiva con Pierre. El objetivo es volver mañana con Pierre al volante durante todo el día y sumar más vueltas y kilometraje al coche, mientras seguimos aprendiendo y mejorando el paquete”.