La respuesta de Adam Bareiro sobre el interés de Boca Juniors y el guiño para Riquelme en su último festejo de gol

*La palabra de Adam Bareiro sobre el interés de Boca Juniors

Adam Bareiro celebró su gol más reciente con el gesto del Topo Gigio, evocando directamente al ídolo y presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, mientras la dirigencia xeneize comenzó las gestiones para sumarlo como refuerzo. Tras el triunfo 2-0 de Fortaleza frente a Ferroviario en la ida de las semifinales del Campeonato Cearense, el delantero paraguayo reconoció la oferta del Xeneize, aunque fue prudente sobre su futuro.

“La realidad es que tengo mi cabeza aquí. Fortaleza fue un equipo que tuvo mucha confianza en mí y valoro eso. El club, la gente, mis compañeros, toda la directiva que confió en mí. Y si estoy pasando un buen presente es gracias a ellos. Soy agradecido”, mencionó Bareiro luego de la victoria de su equipo.

“Cuando el nivel de uno es alto, es bueno que se fijen otros equipos. Se están manejando entre clubes, con mi agente y la gente de Boca. Solo tengo mi cabeza aquí para dar lo mejor de mí”, afirmó. Su rendimiento y el guiño a Riquelme marcan que las tratativas son reales para su contratación de cara a un 2026 que tendrá al club de la Ribera como uno de los grandes protagonistas de la Copa Libertadores y el fútbol argentino.

Según indicaron varios periodistas partidarios que siguen el día a día de la vida deportiva del Xeneize, la dirigencia encabezada por Riquelme habría realizado una oferta de USD 3 millones por el 100% del pase de Bareiro, que actualmente pertenece en partes iguales al club brasileño y a River Plate. Hay que mencionar que Boca busca renovar su ataque tras un inicio de año marcado por bajas sensibles: Lucas Janson debió ocupar el puesto como improvisación, pero también sufrió una lesión muscular y recién reaparecerá en el duelo de esta tarde ante Platense en La Bombonera. Aunque en los últimos días se sumaron a las prácticas Miguel Merentiel (fue titular en la derrota ante Vélez) y Edinson Cavani (volvió a ser convocado para el duelo con Platense), la recuperación prolongada de Milton Giménez, quien padece una pubalgia, mantiene abierta la opción de reforzar el ataque.

El delantero de Fortaleza anotó en el 2-0 ante Ferroviario

El delantero paraguayo, de 29 años, suma cuatro goles en ocho partidos disputados en el Campeonato Cearense 2026; además acumuló tres tarjetas amarillas. Desde su llegada al Fortaleza a mediados del año pasado, ya lleva 11 tantos con la camiseta tricolor. Dirigido por Martín Palermo, logró consolidarse después de una etapa complicada en River, en la que padeció una sequía goleadora y dejó la institución de Núñez con el arribo de Marcelo Gallardo como DT en reemplazo de Martín Demichelis.

Este sábado, el futbolista que tuvo un destacado paso por San Lorenzo en la Argentina fue uno de los goleadores de su equipo. Su última anotación llegó tras capitalizar un centro de Maílton con un cabezazo certero antes del primer cuarto de hora de juego, lo que permitió a Fortaleza abrir el camino de la victoria en la ida de la semifinal por el torneo estadual. Ni bien convirtió, Adam abrazó a sus compañeros y luego, en solitario ante las cámaras, imitó el gesto emblemático de Riquelme, en un gesto que llamó la atención en el universo azul y oro.

En el actual mercado de pases, Boca Juniors sumó a Santiago Ascacibar, capitán y figura de Estudiantes de La Plata en el campeonato del Torneo Clausura, y a Ángel Romero para el ataque tras quedar libre del Corinthians, de Brasil. El club había avanzado en las negociaciones para incorporar al colombiano Edwuin Cetré, otro de los emblemas del Pincha, pero el pase no se concretó pese a estar cerca del cierre por una decisión del Xeneize en cuanto a una vieja lesión en una rodilla que padece el delantero.

Frente a este escenario, el equipo que dirige Claudio Úbeda está ante la necesidad de un resultado positivo tras un comienzo de temporada irregular, con dos triunfos como local y dos derrotas fuera de casa. Esta tarde, Boca recibirá a Platense desde las 19.30, por la quinta jornada de la Zona A del Torneo Apertura.