Boca Juniors hizo una oferta por un ex delantero de River Plate: los detalles

El Xeneize pretende comprar al paraguayo Adam Bareiro, que milita en Fortaleza de Brasil

Luego de que se frustrara el fichaje del colombiano Edwuin Cetré de Estudiantes de La Plata, Boca Juniors avanzó por la contratación de un centrodelantero con el que mantenía conversaciones. Se trata del paraguayo Adam Bareiro, quien ya vistió las camisetas de San Lorenzo y River en el fútbol argentino. El atacante de 29 años descendió con Fortaleza de Brasil el año pasado y vería con buenos ojos retornar a Argentina más allá de su pasado en el Millonario.

Fuentes del club de la Ribera le confiaron a Infobae que anoche Boca envió una oferta formal de 3 millones de dólares para quedarse con el 100 % de la ficha del futbolista que surgió de Olimpia de Paraguay y también militó en River Plate de Paraguay, Nacional de Paraguay, Monterrey, Alanyaspor de Turquía, San Luis de México y Al-Rayyan de Qatar.

Bareiro es un jugador que siempre cautivó a Juan Román Riquelme. Hace algún tiempo, cuando todavía vestía la camiseta del Ciclón, el presidente boquense declaró: “El 9 de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo. Compite, compite y el fútbol es eso para mí. El que juega mal, si compite, pasa a ser bueno; el que es bueno y compite, pasa a ser muy bueno; y el que es muy bueno y compite, es Messi. Vos podés ser muy bueno, pero si no te gusta competir, pasás a ser normal. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo, contra el que sea. Juega Copa Argentina y se pelea contra el defensor del otro equipo. A los 3 días contra el de Huracán. El fútbol es eso”.

El paso de Bareiro por River fue efímero. El Millonario se lo compró a San Lorenzo a principios de 2024 en una suma superior a los 4 millones de dólares. Disputó 16 partidos y no convirtió tantos. A mediados de ese año, fue cedido a Al-Rayyan de Qatar, que desembolsó un millón de dólares por su préstamo y luego no hizo uso de la opción de compra. A mediados de 2025, Fortaleza desembolsó cerca de 2 millones de dólares y adquirió el 50% de su ficha. Es decir que la otra mitad todavía le pertenece a los de Núñez.

Tras su despedida definitiva de River, Bareiro había declarado: “Me costó mucho la decisión de venir, pude conocer el Mundo River, fue muy poco tiempo, pero parecieron años por la afinidad que hice con mis compañeros y la gente del club. Es una institución muy linda que te exige mucho, es muy pesado, no es para muchos estar en un club como River”.

Durante su estadía en la entidad riverplatense, disputó un solo Superclásico en septiembre de 2024: fue 1-0 para el Millonario por el tanto de Manuel Lanzini. Esa tarde en la Bombonera, Marcelo Gallardo puso de titular a Bareiro y lo reemplazó por Miguel Borja en el complemento.

Los problemas en la delantera de Boca se acentuaron en el último tiempo. Edinson Cavani recién volverá a concentrarse hoy después de una larga espera por ser víctima de una lumbalgia que lo tiene a maltraer desde hace tiempo (apenas sumó minutos en tres partidos oficiales en los últimos cinco meses). Además, Milton Giménez permanece en tratamiento por una pubalgia y no existen precisiones sobre su retorno a las canchas. Por este motivo, el Xeneize aprovechó el cupo que le dio la baja por lesión de Rodrigo Battaglia para hallar un 9 que le de presencia y jerarquía en el área rival.

Hasta ahora, Claudio Úbeda se las venía arreglando con Miguel Merentiel, Lucas Janson e Iker Zufiaurre, pero claramente más por improvisación y falta de alternativas que por convicción propia. Además, los juveniles de la Reserva Valentino Simoni e Ignacio Rodríguez fueron cedidos (a Gimnasia de Mendoza y Atlanta, respectivamente) en el último mercado. Con el posible arribo de Bareiro, por el que Boca tendrá tiempo hasta el 18 de febrero (fecha límite para fichar por el lesionado Battaglia), reacomodaría su ofensiva.

