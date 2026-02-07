Deportes

El gesto de los fanáticos de Al Nassr ante una nueva ausencia de Cristiano Ronaldo: crece la incertidumbre por su futuro

El portugués faltó a otro encuentro y los aficionados mostraron su descontento

Los fanáticos de Al Nassr respaldaron a Cristiano Ronaldo

En el triunfo 2 a 0 de Al Nassr ante Al Ittihad, los aficionados del equipo mostraron un fuerte respaldo a Cristiano Ronaldo, quien se negó a participar por segunda vez consecutiva. Durante el encuentro, transcurridos 7 minutos, los simpatizantes exhibieron carteles con el número 7 en apoyo al delantero portugués, que justamente cumplió 41 años.

La tensión entre Ronaldo y el Fondo de Inversión Pública (PIF), propietario de varios clubes de la liga, alcanzó un nuevo nivel cuando el futbolista cuestionó que se favorecería a equipos rivales, lo que motivó su ausencia en los dos partidos más recientes. En medio del conflicto, un portavoz de la Liga Saudí sostuvo: “Ningún individuo, por más que significativo que sea, determina las decisiones más allá de su propio club”.

En la jornada clave del viernes, el equipo dirigido por Jorge Jesus consiguió la victoria gracias a los goles de Sadio Mané y Ângelo Gabriel en los minutos finales del partido. Tras este resultado, Al Nassr suma 49 puntos, quedando a uno de Al Hilal, actual líder de la competencia. Otros dirigentes futbolísticos del país también se manifestaron sobre la situación, afirmando: “Tiene que saber cuál es su lugar. Esto es Arabia Saudí, no Ronaldo Arabia”.

Respaldo total de los fanáticos
Respaldo total de los fanáticos de Al Nassr a Cristiano Ronaldo (REUTERS/Stringer)

La crisis entre Cristiano Ronaldo y Al Nassr escaló al centro de la escena mundial tras la divulgación de un comunicado contundente de la Saudi Pro League, que salió al cruce de las objeciones del delantero portugués sobre las políticas económicas que, según él, perjudican a su equipo en la competencia por fichar nuevas figuras. El futbolista lusitano, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2027, no estuvo presente en otro partido crucial y las dudas sobre su futuro inmediato se multiplican.

La respuesta oficial señala además: “Cristiano estuvo plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y desempeñó un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”, según la información difundida por la liga saudí.

Paralelamente, el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano informó que Ronaldo no presenta desavenencias con el personal ni la directiva del Al Nassr, no sufre lesiones ni problemas físicos, y su ausencia responde exclusivamente a un desacuerdo con las altas autoridades del fútbol saudí. Este conflicto se habría intensificado tras el fichaje de Benzema por el Al Hilal —uno de los principales rivales del Al Nassr—, lo que elevó la insatisfacción del portugués y desencadenó la actual “huelga” de partidos, indicó el diario Sport.

Pancartas a favor de CR7
Pancartas a favor de CR7 en Arabia Saudita (REUTERS/Stringer)

La organización de la liga precisó: “La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga”.

En el plano deportivo, Cristiano Ronaldo disputó 133 partidos oficiales desde su llegada a Arabia Saudita, sumando 117 goles y 22 asistencias. Además, registra un hito histórico al ser el máximo goleador de todos los tiempos, con 961 goles, superando por 65 a Lionel Messi. Su salario, en torno a USD 237 millones por temporada, acentúa el foco sobre la magnitud del conflicto contractual que enfrenta actualmente.

AL ITTIHAD SE QUEJÓ DEL ARBITRAJE CON UN COMUNICADO

El Club Al-Ittihad expresa su descontento con los graves errores arbitrales ocurridos durante el partido del primer equipo de fútbol contra el Club Al-Nasr, que afectaron directamente el desarrollo del partido y su resultado tras ignorar la concesión de dos penaltis claros y merecidos a favor del equipo, privando así al club de sus legítimos derechos en el campo.

El club afirma que uno de estos incidentes fue claro e inequívoco, y que las revisiones del VAR confirmaron su validez, pero que esto no se tuvo en cuenta. Esto plantea dudas sobre el uso óptimo de la tecnología para garantizar la corrección de decisiones importantes.

El club, preocupado por la competencia justa y la igualdad de oportunidades entre todos los clubes, exige que los comités pertinentes revisen estos casos y tomen las medidas necesarias para garantizar un arbitraje justo e imparcial y mantener la credibilidad de la competición y la confianza del público.

