Deportes

Las razones por la que Cristiano Ronaldo levanta su protesta en Arabia Saudita: el gesto desconocido con los empleados de su club

El delantero portugués volverá a jugar luego de haberse ausentado durante dos partidos en el Al Nassr

Guardar
El luso, de 41 años,
El luso, de 41 años, es el capitán del Al Nassr (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Cristiano Ronaldo ha concluido su periodo de protesta y regresó con continuidad a los entrenamientos del Al Nassr en Riad. Según precisó A Bola, la decisión se debió a la resolución de tensiones internas y a la regularización de pagos atrasados al personal del club saudí, más allá de que continúa su fastidio por la diferencia de presupuesto que les asignaron a los otros equipos que pelean por el título en la Saudi Pro League, como el Al Hilal.

El delantero portugués, de 41 años, permanecerá fuera del próximo partido de la Liga de Campeones asiática, pero está previsto que vuelva a la competición oficial este sábado frente al Al Fateh, en la Liga Saudí, según informó la misma fuente.

Las discrepancias con el Fondo de Inversión Pública, responsable del reparto de los fondos para refuerzos, y la preocupación por el retraso en el abono de salarios a empleados estuvieron en el centro de la protesta de Ronaldo. Este último ítem, su gesto con los trabajadores de la institución, había permanecido en la intimidad hasta las últimas horas. A Bola señala que estas circunstancias generaron malestar en el vestuario y en otros ámbitos de la entidad.

El papel de Cristiano Ronaldo, capitán de la escuadra, resultó clave en la resolución del conflicto. La presión ejercida por el futbolista llevó a la regularización de todos los pagos pendientes, en un gesto que benefició también a quienes se desempeñan fuera de los reflectores del primer equipo, que cuenta con otras figuras de alto calibre, como Sadio Mané.

Las reuniones entre el capitán y la directiva tuvieron efectos inmediatos para el personal y para los directivos y ex futbolistas portugueses José Semedo y Simão Coutinho, quienes recuperaron sus funciones que habían sido suspendidas en diciembre. Esta determinación también aflojó tensiones con el entrenador Jorge Jesus, quien había amenazado con marcharse.

Se espera que Ronaldo reaparezca en el campo este sábado ante el Al Fateh, en un encuentro importante para las aspiraciones del Al Nassr en la Liga Saudí. A Bola destaca que el capitán mantiene su alto nivel de exigencia, pese a que no pudo conseguir que su equipo sumara incorporaciones de jerarquía, como sí lo hizo el líder Al Hilal, que incorporó a Karim Benzema, ex compañero de CR7 en el Real Madrid.

A pesar del conflicto, y a no contar con su máxima estrella durante dos partidos, el Al Nassr se mantuvo en la pelea por el título doméstico: está a apenas un punto de la cima, que ocupa el ex elenco de Neymar.

El atacante tiene contrato con su club hasta 2027. Mientras se extremaron las tensiones, coqueteó con cinco equipos como posibles destinos si no seguía en su actual hogar futbolístico. El citado Al Hilal, Manchester United, Sporting de Lisboa, Como de Italia y hasta el Inter Miami de Messi fueron señalados como probables plataformas de relanzamiento de la carrera del Bicho, que busca mantenerse en la mejor forma para dar batalla en el Mundial 2026 con Portugal.

La cláusula de salida de Ronaldo asciende a 60 millones de dólares, pero por el momento no va a ser ejecutada: intentará llegar al gol 1000 en su trayectoria con el Al Nassr -hoy ostenta 961-.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoAl NassrFondo de Inversión PúblicaSaudi Pro Leaguedeportes-argentina

Últimas Noticias

Ralf Schumacher anunció su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: el mensaje de su ex esposa

El ex piloto de Fórmula 1 y hermano del mítico Michael Schumacher formalizará su vínculo con su novio

Ralf Schumacher anunció su casamiento

Sebastián Báez y la clave para su mejor inicio de temporada: “Estoy sano y es algo que no me venía pasando”

El bonaerense habló con Infobae en la previa de su debut en el Argentina Open. Sus desafíos inmediatos, la eliminación de la Selección en la Copa Davis y las chances de volver a representar al país: “Las puertas siempre están abiertas”

Sebastián Báez y la clave

La decisión que tomó Claudio Úbeda tras la segunda derrota de Boca Juniors en el inicio del Torneo Apertura

El Xeneize, que se iba a entrenar este martes, adelantó su regreso al trabajo de cara al próximo partido ante Platense

La decisión que tomó Claudio

Una foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió una figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

La estrella de EEUU Lindsey Vonn impactó un poste de señalización durante el descenso femenino en Milano-Cortina 2026 y tuvo que ser trasladada en helicóptero a un hospital

Una foto reveló la causa

La imagen que recorre el mundo: un luchador de MMA le mordió la oreja a su rival durante una pelea

Pavol Vasko, conocido como Pali Hari, fue descalificado tras el gesto antideportivo contra Václav Mikulásek

La imagen que recorre el
DEPORTES
Ralf Schumacher anunció su casamiento

Ralf Schumacher anunció su casamiento con Étienne Bousquet-Cassagne: el mensaje de su ex esposa

Sebastián Báez y la clave para su mejor inicio de temporada: “Estoy sano y es algo que no me venía pasando”

La decisión que tomó Claudio Úbeda tras la segunda derrota de Boca Juniors en el inicio del Torneo Apertura

Una foto reveló la causa de la dramática caída que sufrió una figura del esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

La imagen que recorre el mundo: un luchador de MMA le mordió la oreja a su rival durante una pelea

TELESHOW
Boy Olmi habló del presente

Boy Olmi habló del presente de su vínculo con Carola Reyna: “Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años”

Maxi López habló sin filtros sobre la reconciliación con Wanda Nara: “Yo siempre estuve para escucharla”

Juliana ‘Furia’ Scaglione oficializó su romance con el arquero Nicolás Rodríguez

Luis Brandoni dirá presente en la entrega de los premios Estrella de Mar: sorpresa en la temporada teatral

Sofía Pachano, su hijo Vito y el perro Apolo: el video que enterneció a las redes

INFOBAE AMÉRICA

Andrés Malamud: “Si ganaba el

Andrés Malamud: “Si ganaba el candidato de extrema derecha en Portugal, era una pesadilla para Europa”

Cuál es el vínculo entre el sable de San Martín y la familia que fue a la Justicia para frenar el traslado

Nueve de cada diez muestras de agua en ríos de Napo en Ecuador revelaron contaminación crónica asociada a la minería

Colapsó el techo de un hospital público en Guayaquil en medio de la crisis sanitaria de Ecuador

Armenia y Estados Unidos firmaron acuerdo histórico de cooperación nuclear