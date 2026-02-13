El Wrexham de Ryan Reynolds y Rob McElhenney sigue haciendo historia en la FA Cup: avanzó a octavos de final tras 29 años

Wrexham le ganó 1-0 al Ipswich Town y sigue haciendo historia en la FA Cup. El equipo de Phil Parkinson se llevó la victoria en el Racecourse Ground con el único gol de Josh Windass, avanzó a los octavos de final tras 29 años y quedó a un paso de igualar su mejor participación, que se remonta a los cuartos alcanzados en tres oportunidades en toda su historia. Llegó a esta instancia en las temporadas 1973/74, 1977/78 y 1996/97, según repasó el reconocido portal Sports Illustrated.

La llegada de Ryan Reynolds, actor canadiense conocido por su papel en “Deadpool”, y su socio Rob McElhenney, famoso en Estados Unidos por la serie "It’s Always Sunny in Philadelphia", transformaron a una institución que estaba confinada a la quinta división. La institución de Gales se reconfiguró con estas personalidades a partir de 2021 y la serie documental “Welcome to Wrexham” (“Bienvenidos a Wrexham”) le otorgó un grado de conocimiento a nivel mundial inusitado para un equipo que estaba lejos de los primeros planos.

Su vertiginoso crecimiento, entre los que se destacan tres ascensos de manera consecutiva, lo dejaron al borde de concretar el máximo sueño desde la compra del club en manos de los dos norteamericanos: alcanzar la Premier League. Hoy, está en la segunda división y ocupa el sexto lugar de la tabla general con 47 puntos. Por el momento, ingresaría al playoff por el tercer ascenso con Millwall, Hull City e Ipswich Town. Está a 12 de Coventry City (59) y a 14 del líder Middlesbrough (61).

Además, su estilo de conducción los encuentra muy cercanos a los hinchas. Una prueba de eso fue que Ryan Reynolds fue visto por las cámaras conversando con los fanáticos en las tribunas durante la destacada victoria por penales por los 32avos de final contra Nottingham Forest, que juega en la Primera División. Incluso, arengó a los futbolistas de Los Dragones Rojos cuando estaban saliendo a realizar los movimientos precompetitivos. Gran parte de los jugadores se frenaron para saludarlo antes de meterse al campo.

El festejo de Josh Windass por el 1-0 del Wrexham (Crédito: Reuters/Jason Cairnduff)

En la previa a ese duelo, también se destacó una imagen del actor canadiense arrodillado sobre el césped del Racecourse Ground, recolectando discretamente un poco de pasto y guardándolo en su bolsillo. Esta particular acción, destacada por la prensa británica, forma parte de un ritual que comenzó al menos en octubre de 2021 y que también comparte su socio McElhenney.

De hecho, este último le explicó a The Athletic que este ritual formaba parte de ambos desde su llegada en 2021: “Cuando llego al campo, tengo la tendencia a tomar un poco de hierba y guardarla en mi bolsillo, así tengo un recuerdo del evento”.

En los días previos al duelo de este viernes contra Ipswich Town, Reynolds escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales señalando que su sociedad con McElhenney cumplió cinco años esta semana: “Nos enfrentamos a problemas desconcertantes que no sabíamos cómo manejar ni teníamos experiencia alguna, pero siempre nos mantuvimos unidos y siempre nos sentimos cómodos diciendo ‘no lo sé‘, que son las mejores tres palabras en inglés y las mejores tres palabras que un líder puede decir para no interponerse en su propio camino. Nos importa mucho este lugar. Y Wrexham nos devolvió ese sentimiento una y otra vez”.

“No salvamos un pueblo ni un club de fútbol… Iluminamos a una bestia roja que dormía. Ya está despierta. y nosotros también“, concluyó en una publicación que también contó con un video compuesto de diferentes imágenes de los dos empresarios.

Según detallaron diversos medios, entre ellos el diario The Sun, el sorteo que fijará los emparejamientos de los octavos de final se efectuará el lunes 16 de febrero. Todas las rondas se disputan a partido único y la final se disputará el 16 de mayo en el Estadio Wembley.

Los partidos de los 16avos de final

Viernes 13

Wrexham 1-0 Ipswich

Sábado 14

9:15 - Burton Albion vs. West Ham

12:00 - Norwich vs. West Bromwich Albion

12:00 - Manchester City vs. Salford City

12:00 - Southampton vs. Leicester City

12:00 - Burnley vs. Mansfield

14:45 - Aston Villa vs. Newcastle

17:00 - Liverpool vs. Brighton

Domingo 15

9:00 - Birmingham City vs. Leeds

10:30 - Grimsby Town vs. Wolverhampton

11:00 - Stoke City vs. Fulham

11:00 - Oxford United vs. Sunderland

13:30 - Arsenal vs. Wigan

Lunes 16

16:30 - Macclesfield vs. Brentford

Martes 3 de marzo

16:45 - Port Vale vs. Bristol City

*Todos los horarios pertenecen a la Argentina

Cuándo se disputarán las rondas faltantes en la FA Cup

Octavos de final: sábado 7 de marzo de 2026

Cuartos de final: sábado 4 de abril de 2026

Semifinal: sábado 25 de abril de 2026

Final: sábado 16 de mayo de 2026