El show del actor Ryan Reynolds en la histórica victoria de Wrexham por la FA Cup: del extraño ritual al festejo alocado

Wrexham sigue enalteciendo su trayectoria en el fútbol inglés y concretó una histórica victoria por la tercera ronda de la FA Cup: eliminaron en la tanda de penales al Nottingham Forest de la Premier League tras empatar 3-3 en el tiempo regular. No obstante, el encuentro estuvo atravesado por el reconocido actor Ryan Reynolds, quien es propietario del equipo junto a su socio Rob McElhenney. El canadiense estuvo presente en el Racecourse Ground y acaparó los flashes: realizó un llamativo ritual antes del inicio, arengó a sus futbolistas y festejó de manera alocada los goles.

Desde 2021, la llegada del actor canadiense, conocido por su papel en “Deadpool”, y su socio Rob McElhenney —famoso en Estados Unidos por la serie "It’s Always Sunny in Philadelphia"– a la institución galesa reconfiguró el destino de un equipo que había pasado más de una década confinado a la quinta división inglesa. El vertiginoso ascenso deportivo (tres de manera consecutiva) y el fenómeno cultural desatado han propiciado un extraordinario incremento tanto de la visibilidad internacional del club como de la economía local, impulsada por la popularidad de la serie documental “Welcome to Wrexham” (“Bienvenidos a Wrexham”).

En la antesala del enfrentamiento de la Copa FA frente al Nottingham Forest, las cámaras captaron a Reynolds arrodillado sobre el césped del Racecourse Ground, recolectando discretamente un poco de pasto y guardándolo en su bolsillo. Esta particular acción, destacada por la prensa británica, forma parte de un ritual que comenzó al menos en octubre de 2021 y que también comparte su socio McElhenney.

Ryan Reynolds agarrando pasto del estadio antes del inicio del partido como parte de su ritual (REUTERS/Peter Powell)

McElhenney le explicó a The Athletic que este ritual forma parte de ambos desde su llegada en 2021: “Cuando llego al campo, tengo la tendencia a tomar un poco de hierba y guardarla en mi bolsillo, así tengo un recuerdo del evento”. Relató además que su esposa recogió varias de esas briznas guardadas en bolsas plásticas, las llevó a un enmarcador y las preservó tras un cristal, con una sustancia especial y una pequeña placa que detalla la ocasión.

Antes del inicio del encuentro, las cámaras también capturaron al reconocido actor pasando tiempo con los hinchas presentes en las tribunas, con quienes dialogó, se sacó fotos y les firmó camisetas. Además, arengó a los futbolistas de su equipo cuando estaban saliendo a realizar los movimientos precompetitivos. Gran parte de los jugadores se frenaron para saludarlo antes de meterse al campo.

El reconocido actor dijo presente en el duelo por la FA Cup contra el Nottingham Forest

Una vez iniciado el encuentro, que contó con la presencia del argentino Nicolás Domínguez en la visita, Wrexham dio la nota con una actuación superlativa con la que logró adelantarse por 2-0 en el marcador con goles de Liberato Cacace y Ollie Rathbone. Las cámaras de la transmisión oficial lograron capturar los festejos de Ryan Reynolds, quien incluso se puso a bailar tras el segundo tanto de su equipo.

Pese a que el Forest logró reaccionar con el descuento de Igor Jesus en el complemento, los Red Dragons estamparon el 3-1 gracias al gol de Dominic Hyam. Sin embargo, Callum Hudson-Odoi revolucionó el partido desde el banco y convirtió un doblete en los últimos compases del juego para colocar el 3-3 y llevar el partido al tiempo extra.

Después de un suplementario en el que no sucedió mucho, la serie por la tercera ronda de la FA Cup se definió en la tanda de penales. El arquero del Wrexham Arthur Okonkwo se vistió de héroe al atajar el disparo definitivo y darle el pasaje a su equipo con un resultado 4-3. De esta manera, el equipo de Ryan Reynolds logró un histórico triunfo contra un equipo de la Premier League y sigue enalteciendo su presencia en Inglaterra.

*El alocado festejo de Ryan Reynolds en el 2-0 parcial a favor del Wrexham

El respaldo financiero de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, quienes se convirtieron en los dueños en 2021, resultó decisivo para que el club abandone tras más de 13 años de ostracismo en la National League. La institución, fundada en 1864 y propietaria del campo más antiguo en uso continuo del fútbol internacional, recibió una inyección de alrededor de USD 2,5 millones con el fin de fortalecer todos sus frentes: desde la plantilla principal hasta el equipo femenino, así como la modernización del propio estadio.

A partir de su llegada, el Wrexham experimentó un vertiginoso ascenso: en 2021 quedaron subcampeones en su primera temporada con sus nuevos propietarios y cayeron en semifinales de los playoffs. Un año después, conquistaron la National League con 111 puntos, logrando su regreso a la cuarta división. En la campaña siguiente, aseguraron el segundo puesto en la EFL League Two, ascendiendo de manera directa a la tercera división. El momento cumbre se vivió con el triunfo por 3-0 sobre el Charlton Athletic, que garantizó el salto al Championship, la segunda categoría, tras un año en el que sumaron 26 victorias, 11 empates y 8 derrotas, acumulando 82 puntos y asegurando el subcampeonato detrás del Birmingham City, que alcanzó 100 unidades.

Ryan Reynolds paseó por las tribunas del recinto y se tomó el tiempo de fotografiarse con los hinchas del Wrexham (Reuters/Jason Cairnduff)

La transformación del club excede lo deportivo. De acuerdo con datos de la agencia AP, la facturación del Wrexham en la temporada pasada marcó un récord: USD 34,5 millones. Gran parte de esto se vio impulsada gracias a la popularidad de la serie Welcome to Wrexham. El documental, que le valió a sus creadores un Premio Emmy, generó un efecto colateral en toda la región.

Según el director ejecutivo del Ayuntamiento del condado de Wrexham, Ian Bancroft, los ingresos turísticos de la ciudad alcanzaron USD 235 millones en 2023, un aumento del 20% respecto a 2022 y casi un 50% más que en 2018.

Las autoridades del club precisaron que, si bien el documental no representa una ganancia financiera directa, proporciona “una exposición global increíble a la marca Wrexham”, e indicaron que más de la mitad de sus ingresos se generaron fuera del Reino Unido, principalmente en Norteamérica.

Ryan Reynolds vivió el encuentro entre el Wrexham y el Nottingham Forest en uno de los palcos del estadio, donde se lo vio muy activo con el desarrollo del juego (REUTERS/Peter Powell)