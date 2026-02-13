El inédito gol olímpico de caño en la clasificación del Chelsea de Enzo Fernández a los octavos de la FA Cup

Chelsea goleó 4-0 al Hull City y avanzó a los octavos de final de la FA Cup. Los vencedores se quedaron con la eliminatoria a partido único contra el cuadro de la segunda división en el MKM Stadium gracias a los goles de Pedro Neto por triplicado, uno de ellos convertido en un córner olímpico con caño incluido al arquero Dillon Phillips, y Estevao.

El entrenador Liam Rosenior decidió darle descanso desde el arranque a Enzo Fernández, quien integró el banco de suplentes, mientras que Alejandro Garnacho fue titular (jugó los 90 minutos). El DT tomó esas mismas determinaciones en su primer partido en el cargo, cuando los Blues golearon 5-1 al Charlton, también de la segunda categoría, por los 32avos de final. En ese encuentro, el campeón del mundo con la selección argentina entró 21 minutos y registró un gol y una asistencia.

Luego del pitazo inicial de Farai Hallam, la visita dominó el trámite de principio a fin, aunque le costó abrir el marcador. En la primera media hora, Phillips le rechazó un disparo a Garnacho, Estevao falló un gol con el arco vacío y Liam Delap anticipó al arquero en un envío largo, la pelota le rebotó al delantero, pegó en el travesaño y el atacante no estuvo fino en el rebote.

Neto rompió la paridad a los 39 minutos con un remate a distancia y amplió la ventaja en el primer cuarto del complemento con una gran pegada en un balón detenido. La trayectoria cerrada de la redonda sorprendió al arquero y, sin desvíos aparentes, se le metió en su valla tras pasar entre sus piernas. Fue un golazo por el condimento atípico de la acción, aunque también hubo una respuesta endeble del portero. Estevao liquidó la historia a los 58 minutos. Antes del saque del medio, Enzo Fernández reemplazó a Moisés Caicedo y vio de cerca el latigazo del portugués para completar su triplete en el tramo final.

En la presente temporada, Fernández sostiene un gran nivel, que lo lleva a ser una de las cartas más fuertes de Lionel Scaloni con vistas al Mundial 2026. El volante de 25 años registra 11 gritos y 4 asistencias en 39 duelos del curso con el cuadro de Londres. Sus ocho tantos en la presente Premier League lo transforman en el segundo máximo goleador del equipo, igualado con Cole Palmer y a dos de João Pedro (10). En el plano internacional, logró el pasaje directo a los octavos de la UEFA Champions League.

En contraposición, Garnacho atraviesa un año de adaptación en el Chelsea a sus 21 años. El Bichito fue vendido a mitad de 2025 por el Manchester United a cambio de USD 54 millones, según detalló ESPN. Este viernes jugó el partido 29 de su temporada, en la que anotó seis goles y brindó tres asistencias. Y a pesar de haber tenido un buen inicio, el extremo se desinfló contra un rival que está en la cuarta colocación del Championship.

Los Tigers suman 54 puntos en 31 partidos y están a cinco unidades de los puestos de boleto directo a la Premier League. Actualmente, debería jugar el playoff por el tercer ascenso con Ipswich Town, Millwall y Wrexham. Este año superó los 32avos de final después de cuatro temporadas con sucesivas eliminaciones. Nunca ganaron la FA Cup y poseen un subcampeonato (perdieron 3-2 contra Arsenal en 2014), mientras que Chelsea es el tercer conjunto más ganador de este trofeo con ocho conquistas, aunque perdió sus últimas tres finales (2019/20, 2020/21 y 2021/22).

Esta quinta ronda de la FA Cup registró un partido pospuesto hasta los primeros días de marzo. El cruce que protagonizarán Port Vale, de la tercera categoría, y el Bristol City, de la segunda división, se iba a disputar este sábado, pero el duelo se trasladó al martes 3 de marzo desde las 16:45 (hora argentina) porque el campo de juego del Vale Park se vio afectado en las últimas horas por fuertes lluvias.

Según precisaron diferentes medios, como el diario The Sun, el sorteo que determinará los emparejamientos de los octavos de final se realizará el lunes 16 de febrero. Todas las rondas se disputan a partido único y la final se jugará el 16 de mayo en el Estadio Wembley.

Los partidos de los 16avos de final

Viernes 13

Hull City 0-3 Chelsea

Sábado 14

9:15 - Burton Albion vs. West Ham

12:00 - Norwich vs. West Bromwich Albion

12:00 - Manchester City vs. Salford City

12:00 - Southampton vs. Leicester City

12:00 - Burnley vs. Mansfield

14:45 - Aston Villa vs. Newcastle

17:00 - Liverpool vs. Brighton

Domingo 15

9:00 - Birmingham City vs. Leeds

10:30 - Grimsby Town vs. Wolverhampton

11:00 - Stoke City vs. Fulham

11:00 - Oxford United vs. Sunderland

13:30 - Arsenal vs. Wigan

Lunes 16

16:30 - Macclesfield vs. Brentford

Martes 3 de marzo

16:45 - Port Vale vs. Bristol City

Cuándo se disputarán las rondas faltantes en la FA Cup

Octavos de final: sábado 7 de marzo de 2026

Cuartos de final: sábado 4 de abril de 2026

Semifinal: sábado 25 de abril de 2026

Final: sábado 16 de mayo de 2026