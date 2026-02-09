Deportes

La desopilante respuesta de Guillermo Barros Schelotto tras el triunfo de Vélez ante Boca Juniors y una reflexión sobre Bianchi

El entrenador de El Fortín, quien además es ídolo del Xeneize, habló luego del 2-1 de su equipo por el Torneo Apertura

Vélez logró un importante triunfo por 2-1 frente a Boca Juniors y no solo consolidó el buen momento deportivo de El Fortín en el Torneo Apertura tras las primeras cuatro fechas, sino que llevó a Guillermo Barros Schelotto a abordar en un tono distendido la polémica que se generó en el club por la aparición de una avioneta con un mensaje exigiendo refuerzos para el club días antes del encuentro.

En la conferencia posterior a la victoria, el ex DT e ídolo Xeneize se refirió a lo sucedido el pasado miércoles en la Villa Olímpica, cuando una avioneta sobrevoló el centro deportivo con una bandera que reclamaba refuerzos de manera explícita. Consultado por la prensa, el entrenador respondió con humor: “La avioneta la mandé yo, ja”, lo que generó risas entre los periodistas presentes. “Fue hace unas semanas atrás y no sabemos si fue un hincha o no. Yo creo que fue alguien que pasaba y se aprovechó, ja”, agregó el Mellizo.

Gracias a superar al conjunto de Claudio Úbeda, Vélez suma 10 puntos y mantiene un inicio invicto con tres triunfos y un empate para ser líder de la Zona A. Además, el equipo mostró funcionamiento colectivo y se apoya en figuras como la Matías Pellegrini, autor de los dos tantos ante Boca, para tener argumentos e ilusionarse, pese al malestar de los hinchas ante la discreta política de incorporaciones

Hay que recordar que el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, brindó detalles sobre el episodio. “Pasó una avioneta con la famosa canción: ‘traé refuerzos la p... que te parió’”, dijo y reconoció la sorpresa y el desconcierto en el entrenamiento de ese día. “No lo podíamos creer. Pensamos que era uno de esos camiones con megáfono”, relató, y admitió que el malestar entre los hinchas se vincula de manera directa con las pocas incorporaciones realizadas en el mercado de pases.

El saludo de Guillermo a Pellegrini (FOTOBAIRES)

“A lo mejor esta persona lo hizo como un chiste o estaba para por algún político, pero hubiese sido mucho más lindo que pasara alentando y diciéndoles a los jugadores que salgan campeones. Estaban los futbolistas y el cuerpo técnico. Así es muy difícil”,agregó el mandamás del club de Liniers. Aportó, además, que el cuerpo técnico está satisfecho con la plantilla disponible, pese a la salida de jugadores importantes como Maher Carrizo (al Ajax) o Tomás Galván (volvió a River Plate) y una sola nueva incorporación, la de Lucas Robertone.

Luego del partido en el estadio José Amalfitani, Barros Schelotto valoró especialmente el rendimiento general del equipo y la figura de Pellegrini, autor de los dos goles frente a Boca. “No hablé con él después del partido, pero sí antes. Es un jugador que tiene unas condiciones físicas y futbolísticas muy buenas para tener más impacto del que tiene en los partidos”. Destacó su eficacia en la definición y lamentó una ocasión desperdiciada: “Una lástima la última que tuvo para abrirle a Valdés y generar el tercer gol”.

El entrenador también fue consultado por lo que significó vencer a Boca, considerando su pasado en el club y la figura de Carlos Bianchi, una leyenda de ambas instituciones. “Creo que Bianchi estaría contento con respecto a Vélez que es su equipo, también tiene pasado en Boca y tendrá sus sentimientos, pero feliz también de ser el entrenador de Vélez y que lo he tenido mucho tiempo, así que imagino que debe estar feliz, más allá del sentimiento que debe tener por Boca que debe ser grande también”, concluyó el DT ganador.

