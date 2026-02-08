Boca Juniors visitará al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura que jugarán Vélez Sarsfield y Boca Juniors .

El duelo se pondrá en marcha a las 22.15 en el estadio José Amalfitano. Con el arbitraje de Nazareno Arasa, la transmisión de TV estará a cargo de TNT Sports .

Últimas noticias

Las primeras imágenes del estadio más grande del mundo para 135 mil personas y que costará USD 38 mil millones El Trong Dong Stadium se construirá en la ciudad de Hanói, en Vietnam, como parte de un innovador plan deportivo

Román Burruchaga fue amenazado antes de jugar la semifinal del Challenger de Rosario: “Tenemos fierros suficientes para vos y tu familia” El hijo de la gloria del fútbol argentino realizó la denuncia en la Comisaría 17ª de la ciudad santafesina antes del duelo con el taiwanés Chun-Hsin Tseng

Independiente buscará su primera victoria en el Torneo Apertura ante Platense: la agenda con los partidos del domingo El equipo de Gustavo Quinteros visitará Vicente López desde las 17 para cortar la racha. En simultáneo, Sarmiento recibirá a Atlético Tucumán y Gimnasia de Mendoza cerrará la jornada ante Instituto

Huracán y San Lorenzo se enfrentarán en un atrapante clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones El Globo y el Ciclón se medirán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Desde las 19:15 con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports