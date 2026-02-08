Boca Juniors visitará al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Así están las posiciones del Torneo Apertura:
Posibles formaciones:
Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón; Lautaro Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
A qué hora jugarán Vélez-Boca:
El duelo se pondrá en marcha a las 22.15 en el estadio José Amalfitano. Con el arbitraje de Nazareno Arasa, la transmisión de TV estará a cargo de TNT Sports.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura que jugarán Vélez Sarsfield y Boca Juniors.