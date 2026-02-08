Deportes

Boca Juniors visitará al Vélez de Guillermo Barros Schelotto por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de vencer a Newell’s y buscará un nuevo triunfo ante El Fortín en Liniers. Transmite TNT Sports a las 22.15

17:16 hsHoy

Así están las posiciones del Torneo Apertura:

16:49 hsHoy

Posibles formaciones:

Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón; Lautaro Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

16:48 hsHoy

A qué hora jugarán Vélez-Boca:

El duelo se pondrá en marcha a las 22.15 en el estadio José Amalfitano. Con el arbitraje de Nazareno Arasa, la transmisión de TV estará a cargo de TNT Sports.

16:46 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura que jugarán Vélez Sarsfield y Boca Juniors.

