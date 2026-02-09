Boca perdió ante Vélez y estallaron los memes: Úbeda, en el centro de las burlas

La decepción del Xeneize en Liniers y algunos de los memes

Como en su última salida de La Bombonera ante Estudiantes, Boca Juniors volvió a sufrir: perdió 2-0 ante Vélez en el José Amalfitani, con dos goles de Matías Pellegrini en una ráfaga del conjunto local -a los 63 y 66 minutos-. Así, quedó a cuatro puntos del líder de la Zona A, que precisamente es el Fortín.

Luego de un primer tiempo con pocas emociones, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto comenzaron a llegar con mayor profundidad. Tras una gran acción, el chileno Diego Valdés enhebró una acción individual que no terminó en la red de milagro (y mereció inflar la red). Luego, el trasandino ex América de México ofreció dos asistencias para los tantos del ex Estudiantes, que no anotaba desde mayo de 2024. Uno fue de cabeza, ante la marca de Ayrton Acosta. El otro, con una definición desde el borde del área.

El xeneize descontó sobre el epílogo, con un lindo remate de Iker Zufiaurre, pero no le alcanzó. El 2-1 incluso quedó corto en algún tramo del partido, porque el local perdió varias oportunidades. En las redes, los fanáticos montaron en cólera. Y el principal apuntado resultó el entrenador Claudio Úbeda.

Vale recordar que el Sifón permaneció en el cargo por la buena campaña del equipo en el Clausura, luego de la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador principal. Con el ex defensor, el conjunto auriazul accedió a los playoffs y se clasificó a la Copa Libertadores. No obstante, el hecho de haber sacado al Changuito Zeballos en la llave ante Racing, que terminó ganando la Academia, lo ubicó en el ojo de la tormenta. Finalmente el presidente Juan Román Riquelme optó por renovarle el vínculo por otro año.

En este caso, las bromas apuntaron a un posible despido, con la alusión a la estación de servicio -ámbito en el que fue despedido Sebastián Battaglia- como aguijón.

El lateral Cristian Barinaga, de pobre rendimiento y quien salió por lesión, fue otro de los fustigados. También hubo burlas de parte de hinchas de River, con el doble filo porque este sábado el Millonario, orientado por Marcelo Gallardo, perdió 4-1 en el Monumental ante Tigre.

La preocupación por la participación de Boca en la próxima Libertadores también se metió en la conversación. El punto de muchos hinchas es la falta de refuerzos de renombre. En ese sentido, el Xeneize está a un paso de cerrar la llegada de Edwuin Cetré.

Así, en sus primeras cuatro presentaciones, el conjunto de La Ribera suma dos victorias y dos tropiezos. Buscará recuperarse el próximo domingo 15 de febrero, desde las 19.30, cuando reciba a Platense desde las 19.30.

LOS MEJORES MEMES DE LA CAÍDA DE BOCA

La vida del que eligió ver el show de Bad Bunny del Super Bowl y no al Boca de Úbeda pic.twitter.com/sHGn7wLHmf — Fran 🇸🇪 (@soydeboquitaJRR) February 9, 2026

LE HICIERON UN GOL SACANDO DEL MEDIO A BOCA

pic.twitter.com/axq8xPwByw — Fran (@frabigol) February 9, 2026

Yo viendo al boca de Ubeda comerse un baile contra Vélez pero acordándome del baile que nos comimos de local con Tigre pic.twitter.com/EVBOxALqOR — Ale Bertini (@abertini1) February 9, 2026

El mudo de el Zorro habla más que Úbeda. pic.twitter.com/LGKCniyS0B — nicky hall (@13_nicky) February 9, 2026

vamos a ir a fase de grupos de libertadores con ubeda de técnico pic.twitter.com/eGgwUMpzvV — mar (@hhowdiditend) February 9, 2026

Ubeda en estos momentos. pic.twitter.com/DOSm98PHF6 — Pablo Col (@PJCelescalonero) February 9, 2026

¿Por qué Barinaga sigue siendo titular? pic.twitter.com/kP56Gl8GhP — Nelson Danchow (@NDanchow) February 9, 2026