Boca Juniors quedó a un paso de comprarle a Edwuin Cetré a Estudiantes: el gesto que sugiere un acuerdo inminente

El Xeneize le hizo una oferta formal al Pincha por el 50% de la ficha. La otra mitad pertenece a Independiente de Medellín

Cetré grita uno de sus
Cetré grita uno de sus goles en el Pincha (fotobaires)

Boca Juniors está cerca de concretar la llegada del extremo colombiano Edwuin Cetré, tras avanzar en las negociaciones tanto con Estudiantes de La Plata como con Independiente de Medellín. El optimismo reina entre las partes y el propio jugador, luego de que su reciente gesto con una empleada del club platense alimentara los rumores sobre una inminente despedida.

La dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, le hizo una oferta formal a Estudiantes para comprar el 50% del pase que posee el club argentino, señalaron ambas fuentes. El acuerdo por esa porción está próximo a cerrarse. Ahora, el foco se traslada a Independiente de Medellín (DIM), dueño del otro 50%, con el propósito de resolver los términos finales del traspaso antes de que venza el plazo extraordinario de refuerzos.

El plan de Boca es adquirir el 100% de los derechos de Cetré, de 28 años. La negociación contempla una oferta en torno a los USD 6 millones brutos por la totalidad de la ficha, cifra parecida a la manejada previamente con Athletico Paranaense. Vale recordar que la operación se había cerrado, pero luego se cayó por diferencias en los plazos de pago de las cuotas por la ficha. Por el 50% correspondiente a Estudiantes, la cifra ronda los USD 3 millones brutos, propuesta que permitió acercar posiciones y generar buena predisposición entre las dirigencias.

El interés del club xeneize por Cetré surge de la necesidad de reforzar el puesto de extremo ante la catarata de lesiones -incluida la del Changuito Exequiel Zeballos-y la salida a préstamo de Brian Aguirre precisamente al Pincha. Este contexto aceleró la gestión por un futbolista al que Boca ya había seguido previamente. En este caso, aprovechó la caída del pase a Brasil para jugar sus fichas.

“Boca tiene negociaciones avanzadas para fichar a Edwuin Cetré. En las últimas horas, se profundizaron las charlas con Estudiantes (LP) y ya hay una propuesta para comprar la totalidad del pase”, certificó en X (antes Twitter) César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases. Las transferencias de Santiago Ascacibar a Boca y el préstamo de Aguirre a Estudiantes contribuyeron a fortalecer el vínculo institucional, facilitando la presente negociación entre ambas instituciones.

Por su parte, el DIM estudia las condiciones y no descarta negociar variantes que incluyan, eventualmente, la cesión de un jugador de Boca como contraprestación deportiva. El club colombiano prioriza obtener el mayor beneficio posible por su porcentaje y aguarda definiciones en los próximos días.

El regalo de Cetré a
El regalo de Cetré a una trabajadora del Pincha (Instagram)

La oportunidad de cerrar la llegada de Cetré está sujeta al plazo extraordinario que otorgó al Xeneize la lesión de Rodrigo Battaglia, por la que obtuvo un cupo. El límite final para incorporar vence el 18 de febrero y, tanto los directivos como allegados al jugador, coinciden en que el acuerdo está al alcance, pendientes solo de detalles para el anuncio oficial.

En el entorno de Estudiantes, el gesto de Cetré al regalar su camiseta a la cocinera del plantel se recibió como una señal de despedida. La imagen, difundida recientemente por la trabajadora, exhibe el lazo forjado entre el futbolista y el club platense, mientras se acelera la percepción de que su etapa en La Plata entra en su tramo final.

“Mi Edwuin, te quiero mucho. ¡Gracias!”, escribió la mujer en una historia en su cuenta de Instagram. Cetré ganó cuatro títulos en el Pincha; los últimos dos en 2025 (Torneo Clausura y Trofeo de Campeones).

