“Pensé que se había roto”: el remate en el palo de Icardi que alcanzó los 110 kilómetros por hora durante el triunfo del Galatasaray

Fue en la victoria 3-0 del Galatasaray ante Rizespor

El Galatasaray consolidó su dominio en la Superliga turca tras imponerse por 0-3 al Çaykur Rizespor en el Mar Negro, con una actuación en la que controló cada fase del partido. Así, con un partido más, le sacó seis puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor, el Fenerbahce.

El marcador pudo haberse ampliado aún más, ya que el conjunto de Estambul estrelló hasta tres remates en el poste, intentados por Noa Lang, Mauro Icardi y Gabriel Sara. Lang, refuerzo reciente, asistió en dos ocasiones y se destacó en su segundo encuentro, mostrando un alto rendimiento entre líneas.

La cuenta la abrió Barış Alper Yılmaz a los 19 minutos, seguida por un gol de Yunus Akgün en el 61. En el 74, Victor Osimhen firmó un tanto de alta dificultad con un disparo desde un ángulo reducido. Mientras Alper y Yunus lideraron el ataque durante casi todo el duelo, el nigeriano apareció en los minutos finales con una definición sobresaliente.

El portero Uğurcan Çakır evitó que el resultado fuera más abultado al protagonizar dos atajadas decisivas. En los instantes finales, Yáser Asprilla imprimió velocidad con varias transiciones ofensivas luego de ingresar en el minuto 80. Y a los 81 minutos, ya con el score 3-0, el atacante argentino, de 32 años, sorprendió con un remate que hizo temblar el travesaño.

Tras una presión alta por parte de su equipo, el ex PSG e Inter recibió solo en la puerta del área y sacó un disparo furibundo, que superó al arquero, rebotó en la línea y salió con violencia. Según destacó TRT Spor, llevó una velocidad de 110 kilómetros por hora. “Pensé que el poste se había roto”, exclamó un fanático en las redes sociales. “La rabia y la ambición de Mauro Icardi se ven en sus ojos y en su rostro”, sumó otro en X (antes Twitter).

El argentino ingresó en el complemento, mientras que Leroy Sané no participó por lesión: el club prevé su regreso el 17 de febrero ante la Juventus por los playoffs de la Champions League. En ese encuentro también se espera que el capitán argentino sea de la partida.

El jueves pasado, con su gol ante el İstanbulspor por la Copa de Turquía, Icardi se transformó en el máximo goleador extranjero de la historia del Galatasaray. Alcanzó las 73 conquistas, una más que Gheorghe Hagi, el legendario N° 10 rumano, que supo ser conocido como “el Maradona de los Cárpatos”.

Pese a este logro, y a los cinco títulos que ostenta con la casaca amarilla y roja, su futuro en el club no está asegurado. Su contrato vence el 30 de junio y todavía no hay acuerdo por su continuidad, más allá de que hay conversaciones con la dirigencia para estirar su vínculo. De seguir, todo indica que sus ingresos disminuirán de 10 millones de euros anuales a 4.5. En el medio, hubo un acercamiento a la Juventus el último fin de semana, pero no prosperó.

Mientras, sigue asombrando con sus intervenciones. Si la pelota no entra en el arco, al menos lo deja temblando, como sucedió con su remate a una velocidad impactante.