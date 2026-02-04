Deportes

La trama desconocida del pase trunco de Mauro Icardi a la Juventus: mensajes que no existieron y un gesto

El delantero anotó un gol en el triunfo 3-1 ante el İstanbulspor y se convirtió en el máximo anotador extranjero en la historia del Galatasaray. Su contrato vence en seis meses y reina la incertidumbre

El argentino Mauro Icardi, delantero del Galatasaray, batió un importante récord al marcar el gol que dio la ventaja a su equipo frente al İstanbulspor. Con un total de 73 goles, Icardi superó al legendario Hagi y pasó a la historia. Fue por la Copa de Turquía

Este miércoles, Mauro Icardi se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del Galatasaray al superar la marca de Gheorghe Hagi con 73 goles alcanzados en el enfrentamiento frente al İstanbulspor. El atacante, de 32 años, lo celebró con su habitual topo Gigio.

El delantero argentino regresó esta temporada tras recuperarse de una grave lesión sufrida durante un partido de la UEFA Europa League contra el Tottenham el 7 de noviembre de 2024, lo que le mantuvo fuera de las canchas por 281 días. Tras su vuelta, ha disputado 30 partidos y ha anotado 11 goles en todas las competiciones.

Icardi debutó como goleador del club el 23 de octubre de 2022 contra el Corendon Alanyaspor, y en la temporada 2023-2024 lideró la tabla de artilleros de la Süper Lig con 25 goles en 34 encuentros, sumando en total 32 goles en 47 partidos durante esa campaña, incluido su aporte en competiciones europeas y la Supercopa de Turquía.

Durante su trayectoria con el equipo amarillo-rojo, Icardi también ha demostrado eficacia en los clásicos, anotando 8 goles en duelos ante el Fenerbahçe y el Beşiktaş, resultado de 3 goles en 7 encuentros ante el Fenerbahçe y 5 goles en 7 partidos contra el Beşiktaş.

La marca superada pertenecía a Gheorghe Hagi, quien acumuló 72 goles con la camiseta del Galatasaray. Tamaño hito se da en una semana en la que arreciaron los rumores sobre un posible pase a la Juventus. La Vecchia Signora busca un N° 9 y Luciano Spalletti, entrenador del conjunto italiano, elogió al argentino, al que dirigió en el Inter de Milán.

La noticia causó un sismo en Estambul, dado que el rosarino es ídolo del Galatasaray, institución con la que ganó cinco títulos. Su contrato finaliza en junio y ya hubo contactos para encarar una renovación, aunque con una sustancial reducción de su contrato (de 10 millones de euros anuales, pasaría a percibir 4.5).

En ese contexto, Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, dio a conocer la trama desconocida de por qué se truncó el pase de Icardi a la Juve.

“Empiezo explicando una cosa, esos famosos mensajes de Mauro Icardi: ‘Si me fichan hago 10 goles y todo lo demás’; no envió ningún tipo de sms, ni a los directivos de la Juventus, ni a los jugadores, ni al entrenador. Así que no hubo intercambio de mensajes. Según mi información: Mauro Icardi dio una apertura a sus representantes cuando se le propuso esta posibilidad, pero la Juve nunca hizo una oferta. La Juve eligió no proceder, no hizo ni siquiera una oferta. Así que no fue por cuestiones económicas o formas del acuerdo. Icardi había mostrado apertura a sus agentes, así que por parte del jugador existía esa posibilidad, luego la Juventus decidió no avanzar. Icardi está contento de quedarse en el Galatasaray y aquí termina esta historia, pero no consta que Icardi haya enviado ningún tipo de mensaje a la Juventus. Icardi respondió en el campo marcando enseguida para el Galatasaray, así que así se cierra este asunto”, detalló el cronista.

El Topo Gigio, su festejo
El Topo Gigio, su festejo clásico (Grosby)

Todo indica que el punta seguirá vistiendo de amarillo y rojo para seguir siendo su referente y capitán, acompañado de su pareja, la China Suárez, siempre presente en el palco para alentarlo. “El tema del contrato no es importante. Tengo contrato hasta final de temporada. Lo que sea mejor para el club, la comunidad y para mí, me quede o no... Hay mucha especulación. Lo único claro es que daré lo mejor de mí durante los próximos seis meses. Luego hablaremos de lo que sea mejor. Ahora mismo, eso no importa”, declaró tras el cotejo, que terminó 3-1 para su escuadra.

Galatasaray, vigente campeón, lidera la liga de Turquía con 49 puntos, tres más que el Fenerbahçe, su escolta y clásico adversario. En la Champions League, por su parte, accedió a la fase de playoffs, instancia en la que se medirá precisamente contra la Juventus, en una llave que se iniciará el 17 de febrero.

