El mensaje de Icardi a la China Suárez tras romper un récord histórico en el Galatasaray: “La mujer que estuvo cuando no había luces”

La carta de Icardi, con un generoso agradecimiento a la China Suárez

Mauro Icardi volvió a hacer historia en el Galatasaray. El delantero, de 32 años, abrió el marcador en la victoria por 3 a 1 ante el İstanbulspor por la Copa de Turquía y se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del gigante de Estambul, con 73 conquistas, una más que Gheorghe Hagi, el legendario enlace rumano, que supo ser conocido como “el Maradona de los Cárpatos”.

Tras el encuentro, fue ovacionado por todo el estadio y recibió múltiples reconocimientos, en vivo y en directo y en las redes. Y apeló a su cuenta de Instagram para destacar su hito. En su sentido mensaje, que acompañó con una foto suya con una corona, le dedicó un párrafo generoso a su actual pareja, María Eugenia Suárez, quien lo apoyó durante la rehabilitación por la lesión ligamentaria que lo tuvo nueve meses fuera de las canchas durante buena parte de 2025.

“Quiero agradecer a la persona que estuvo cuando no había luces, ni aplausos, ni certezas. A la mujer que me sostuvo en el peor momento, que me ayudó a levantarme cuando parecía imposible, que me acompañó cada segundo y creyó en mí incluso cuando yo dudaba. Ella fue parte silenciosa de cada entrenamiento, de cada decisión y sobre todo fue quien más me ayudó a luchar para este regreso. Este presente también es suyo, porque sin su amor, su fuerza y su compañía, nada de esto habría sido posible. Galatasaray no es parte de mi carrera, Galatasaray es parte de mi vida. Y ella @sangrejaponesa es parte de lo que soy hoy", subrayó el atacante, de 32 años.

“Feliz récord amor mío, que vengan muchos más. Te amo”, devolvió la artista. El delantero ex Inter y PSG supo estar fuera de las canchas por 281 días. Tras su vuelta, ha disputado 30 partidos y ha anotado 12 goles en todas las competiciones.

Icardi debutó como goleador del club el 23 de octubre de 2022 contra el Corendon Alanyaspor, y en la temporada 2023-2024 lideró la tabla de artilleros de la Süper Lig con 25 goles en 34 encuentros, sumando en total 32 goles en 47 partidos durante esa campaña, incluido su aporte en competiciones europeas y la Supercopa de Turquía.

Durante su trayectoria con el equipo amarillo-rojo, el rosarino también ha demostrado eficacia en los clásicos, anotando 8 goles en duelos ante el Fenerbahçe y el Beşiktaş, resultado de 3 goles en 7 encuentros ante el Fenerbahçe y 5 goles en 7 partidos contra el Beşiktaş.

Pese a este logro, su futuro en el club no está asegurado. Su contrato vence el 30 de junio y todavía no hay acuerdo por su continuidad, más allá de que hay conversaciones con la dirigencia para estirar su vínculo. De seguir, todo indica que sus ingresos disminuirán de 10 millones de euros anuales a 4.5. En el medio, hubo un acercamiento a la Juventus el último fin de semana, pero no prosperó.

“El tema del contrato no es importante. Tengo contrato hasta final de temporada. Lo que sea mejor para el club, la comunidad y para mí, me quede o no... Hay mucha especulación. Lo único claro es que daré lo mejor de mí durante los próximos seis meses. Luego hablaremos de lo que sea mejor. Ahora mismo, eso no importa”, declaró el artillero tras el cotejo que lo entronizó en la historia del Galatasaray.

El clásico festejo del argentino (Grosby)

LA CARTA COMPLETA DE MAURO ICARDI

Llegué hace poco más de 3 años, en un momento difícil, en años en los que las cosas no estaban saliendo como todos soñaban. Pero desde el primer día sentí algo distinto, sentí que este club no se elige.. se siente, se vive, se lleva en el alma.

Juntos pudimos revertir la historia, juntos volvimos a creer y juntos le devolvimos a esta hinchada lo que se merecía.. alegrías, campeonatos, copas y noches que quedarán para siempre en la memoria. Estos 3 años fueron simplemente magníficos, intensos, reales, llenos de emociones que no se explican con palabras.

Hoy entro en la historia de este grandísimo club como el Máximo Goleador Extranjero. Un logro personal que no existiría sin ustedes, sin esta camiseta, sin este estadio, sin esta gente que me hizo sentir en casa desde el primer día que pisé Estambul. Lo nuestro no es un amor como cualquier otro, es un amor que no se razona, se siente. Es conexión, respeto, pasión y gratitud. Estoy seguro de que todo el amor que me dieron se transforma hoy en este pedacito de historia que construimos juntos.

Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, al staff médico y a cada persona que trabaja día a día detrás de cámara para que todo esto sea posible. Gracias infinitas a la hinchada que convirtió cada partido en una final y cada gol en una fiesta eterna. Y sobre todo gracias infinitas a mis dos hijas por acompañarme en mis primeros años, cada partido alentándome, y hoy por circunstancias de la vida a la distancia, pero siempre presentes.

También quiero agradecer a la persona que estuvo cuando no había luces, ni aplausos, ni certezas. A la mujer que me sostuvo en el peor momento, que me ayudó a levantarme cuando parecía imposible, que me acompañó cada segundo y creyó en mí incluso cuando yo dudaba. Ella fue parte silenciosa de cada entrenamiento, de cada decisión y sobre todo fue quien más me ayudó a luchar para este regreso. Este presente también es suyo, porque sin su amor, su fuerza y su compañía, nada de esto habría sido posible.

Galatasaray no es parte de mi carrera, Galatasaray es parte de mi vida.

Y ella @sangrejaponesa es parte de lo que soy hoy.

Gracias eternas e infinitas