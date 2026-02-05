El día que Cristiano Ronaldo desafió a la gravedad con un impresionante salto que terminó en un golazo de cabeza

El salto de Cristiano Ronaldo que asombró al mundo

El 18 de diciembre de 2019 se enfrentaron en Génova la Sampdoria y Juventus por la fecha 17 de la Serie A de Italia. Ese día, la Vecchia Signora presentó un ataque conformado por Cristiano Ronaldo y el argentino Gonzalo Pipita Higuaín, asistidos como enganche por otro albiceleste, Paulo Dybala.

Fue precisamente el volante cordobés quien abrió el marcador para la visita, con una volea ajustada, a los 19 minutos del primer tiempo, mientras que a los 35 de la misma etapa, los locales alcanzaron el empate parcial por intermedio de Gianluca Carpari. Pero la joya del encuentro llegaría sobre el cierre de los primeros 45 minutos, cuando Cristiano Ronaldo, con un atlético movimiento que asombró a todo el estadio, alcanzó el 2 a 1 que terminaría siendo definitivo.

CR7, quien por entonces tenía 34 años -hoy cumple 41-, recibió un centro desde la izquierda del brasileño Alex Sandro -actualmente en Flamengo-, se elevó majestuosamente y casi sin tomar impulso, le sacó medio cuerpo a su marcador Murru. El portugués quedó suspendido unos segundos en el aire, jamás cerró los ojos, y con un cabezazo potente y direccionado le cambió el palo al arquero Emil Audero.

El impactante salto de Cristiano Ronaldo para convertir de cabeza para Juventus frente a la Sampdoria

El gol del artillero portugués causó una verdadera revolución entre los hinchas y en las redes sociales. Las estimaciones concluyeron que Cristiano se elevó 71 centímetros por sobre el césped y alcanzó una altura de 2.56 metros. El delantero luso venía de un bache en su rendimiento aquella temporada, pero enseguida resurgió a puro gol para llevar a la Juventus a los primeros lugares de la tabla de posiciones del Calcio y a ilusionar al equipo de Turín con la Champions League (finalmente no pudo pasar de octavos, instancia en la que fue eliminada por Lyon).

En cuanto al espectacular gol de cabeza frente a la Sampdoria, enseguida arreciaron las comparaciones y los memes. Primero, con Michael Jordan, por la capacidad para sostenerse en el aire que tenía la estrella de los Chicago Bulls. Luego, con el mismísimo Superman. La constancia y el trabajo para mantenerse en forma y competitivo le permiten a Cristiano crear obras como la que firmó ese día. Por aquellos días, su ex compañero Mehdi Benatia reveló una perla de su obsesión.

“En un partido ante Atalanta en Bergamo los dos fuimos suplentes porque a los tres días íbamos a jugar otro encuentro y el entrenador quiso hacer rotaciones. Cuando estábamos en el autobús de regreso, Cristiano me dijo: ‘¿Qué vas a hacer ahora?’. Yo le contesté: ‘Son las once de la noche. Me voy a casa. ¿Por qué?’. Y él me dijo: ‘¿Vamos a hacer algo de ejercicio en el gimnasio? No sudé y lo necesito. ¿Vienes?’”, contó.

Los tres goles de aquel partido entre Sampdoria y Juventus, disputado el 18 de diciembre de 2019

Benatia declinó la invitación y se dio cuenta en ese instante que Ronaldo era un dedicado profesional: “Yo le respondí que eran las once de la noche y sólo quería llegar a casa y ver la televisión. En ese momento me di cuenta de que Cristiano no es una persona normal. Cuando trabajas con él lo respetas más porque ves que sacrificó toda su vida por el fútbol”.

La relación de CR7 con la Juve no terminó de la mejor manera y sus caminos se volvieron a cruzar, pero en los tribunales. Dos semanas atrás, el portugués salió victorioso en el juicio contra el equipo italiano y no tendrá que devolver los 11 millones de dólares que le reclamaban. Una sentencia firme del juez laboral de Turín, Gian Luca Robaldo, resolvió el prolongado conflicto salarial que enfrentaba a Cristiano con el club Bianconeri. La decisión llegó después de varios años de disputas legales que se remontan al 2021 cuando el futbolista abandonó Turín para fichar con el Manchester United.

Por estos días, Cristiano Ronaldo vive un conflicto con su equipo, el Al Nassr de la Liga Profesional Saudí. El experimentado goleador portugués reclama una distribución equitativa del presupuesto de la Liga, ya que considera que esta favorece al clásico rival de su escuadra, el Al Hilal.