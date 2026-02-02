Impensado escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: el motivo por el que decidió negarse a jugar

Cristiano Ronaldo, en su último partido, disputado el jueves (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Cristiano Ronaldo ha decidido no disputar el próximo partido de la Liga saudita con el Al Nassr, programado para este lunes ante el Al-Riyadh, según informó A Bola. La decisión de Ronaldo responde a su descontento con la gestión del club, especialmente al comparar el trato recibido con el que otros equipos reciben bajo la administración del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

De acuerdo con una fuente citada por A Bola, CR7, de 40 años, rechaza la versión publicada originalmente en Arabia Saudita sobre una supuesta dolencia física antes de medirse con Al-Riyadh. El futbolista portugués considera que la falta de inversión en el Al Nassr contrasta con el respaldo económico otorgado a clubes como el Al Hilal.

En el mercado de invierno, el Al Nassr solo incorporó a Haydeer Abdulkareem, centrocampista iraquí de 21 años. Mientras tanto, el Al Hilal destinó EUR 2 millones (2,15 millones de dólares) para fichar al central español Pablo Marí e invertirá EUR 30 millones para sumar al delantero francés Kader Meité (USD 32,28 millones), según detalló A Bola.

La estructura directiva portuguesa del Al Nassr ha perdido atribuciones desde el inicio del mes. El director deportivo Simão Coutinho y el director general José Semedo -ambos compatriotas del ex Real Madrid- se quedaron sin poderes, tras una decisión del Consejo Directivo. Este factor agrava la inconformidad de Ronaldo y aumenta la tensión interna en el club.

El escenario se acentúa por la inestabilidad en la plantilla y la actividad de los clubes rivales. El Al Hilal, bajo la dirección del italiano Simone Inzaghi, explora nuevas contrataciones como la posible llegada de Karim Benzema -estrella del Al Ittihad y ex compañero de Cristiano en el Merengue- y la inminente incorporación del joven Saimon Bouabré, valorado también en EUR 30 millones (casi USD 36 millones).

No es la primera vez que surgen señales de malestar en el entorno del Al Nassr. En enero, el entrenador Jorge Jesus expresó públicamente que su actual equipo carece de la influencia política que percibe en el Al Hilal, al cual dirigió, lo que provocó una repercusión significativa en el fútbol saudita y llevó incluso a que el club rival solicitara una sanción prolongada para el técnico, según puntualizó A Bola.

En junio de 2025, Ronaldo renovó su contrato con Al Nassr cuando se especulaba con un posible regreso a Europa en el umbral del Mundial 2026, en el que el atacante buscará con Portugal el último gran título que le falta (y que sí posee su antagonista, Lionel Messi).

El valor de su nuevo contrato supera los 400 millones de dólares por dos años de actividad. Esta suma incluye salario, primas y diferentes incentivos orientados tanto a su desempeño deportivo como a la promoción del club y la liga local.

El Índice de Multimillonarios de Bloomberg por primera vez lo incluyó entre los mayores patrimonios el año pasado: calculó que las ganancias totales del delantero ya superaron los 1.400 millones de dólares. No obstante, todavía no consiguió celebrar un título oficial en Arabia Saudita.

Ronaldo es uno de los futbolistas en actividad más laureados de la historia. Ganó 35 títulos sumando los 20 campeonatos nacionales entre Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus, más los internacionales con los Merengues y los Diablos Rojos, a los que se añaden los tres que alzó con la selección portuguesa (Eurocopa 2019 y Nations League 2019 y 2025). Sin embargo, desde su arribo a Al Nassr en el año 2022 todavía no pudo gritar campeón. Sólo festejó el Campeonato de Clubes Árabes, que la FIFA no considera oficial debido a que lo organiza una entidad regional.

De momento, acumula 961 goles en su carrera: está a apenas 49 de llegar a los 1000 documentados. Sin embargo, todo indica que la cifra no se modificará este lunes, por decisión del futbolista, a modo de protesta.