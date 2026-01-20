Deportes

Cristiano Ronaldo le ganó la batalla legal a la Juventus: la millonaria suma que cobrará

El Tribunal de Turín falló a favor del delantero portugués y desestimó el recurso presentado por el club italiano

El conflicto salarial entre Cristiano Ronaldo y la Juventus termina con victoria para el portugués (REUTERS/Massimo Pinca/File Photo)

Cristiano Ronaldo salió victorioso en el juicio contra la Juventus y no tendrá que devolver los 11 millones de dólares al conjunto italiano. Una sentencia firme del juez laboral de Turín, Gian Luca Robaldo, resolvió el prolongado conflicto salarial que enfrentaba al delantero portugués con el club Bianconeri. La decisión llegó después de varios años de disputas legales que se remontan al 2021 cuando el futbolista abandonó Turín para fichar con el Manchester United.

El fallo emitido por el magistrado desestimó el recurso presentado por la Juventus y confirmó que el club no podrá recuperar los 11 millones de dólares (alrededor de 13 millones con intereses) que ya había transferido a Cristiano Ronaldo. La sentencia también obliga a la Juventus a hacerse cargo de las costas judiciales. Sin embargo, la entidad asegura que este desenlace no afectará su situación financiera, ya que la suma en disputa había sido contemplada y reservada en el presupuesto correspondiente a la temporada 2023-24.

El Tribunal desestimó el intento de apelación del club italiano y pone fin al prolongado proceso judicial (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El conflicto se remonta a la etapa más crítica durante el COVID-19, cuando la directiva de la Juventus pactó con varios jugadores una “supuesta renuncia ficticia“, lo que se ha conocido como la “carta secreta” de Cristiano. Este acuerdo pronosticaba un pago diferido de 22 millones de dólares correspondiente al salario bruto del jugador, aunque nunca se reflejó en los balances oficiales del club.

Durante una inspección en la oficina de Turín del abogado Federico Restano, las autoridades italianas descubrieron el documento en marzo de 2022. Los investigadores señalaron que, pese a que existía un acuerdo escrito, faltaba la firma de Ronaldo, lo que llevó a ambas partes a optar por el Tribunal de Arbitraje tras la demanda presentada por el futbolista en septiembre de 2023.

El Tribunal de Arbitraje decidió el 17 de abril de 2024 conceder al portugués la mitad de la suma inicialmente reclamada: 11 millones de dólares en vez de los 22 millones estipulados, y descartó cualquier intento de engaño por parte de la directiva, según resolvió por mayoría de sus integrantes. Además, el tribunal resaltó que el delantero nunca solicitó oficialmente el pago al abandonar Italia.

Cristiano no tendrá que devolver los 11 millones de dólares que reclamó la dirigencia de la Juventus (REUTERS/Stringer)

La situación se enmarca en la investigación conocida como Prisma que tras las escuchas telefónicas relacionadas al caso, reflejaron claridad sobre la existencia de pactos salariales no registrados. De acuerdo con declaraciones del jefe del departamento jurídico de la Juventus, Cesare Gabasio, en una conversación con el entonces director deportivo, Federico Cherubini, esos acuerdos "en teoría no deberían existir“.

Aunque la sentencia es clara, la Juventus buscó revertir el fallo mediante una nueva apelación, pero el juez a cargo ratificó la posición del tribunal arbitral. Sin embargo, el club italiano todavía se reserva el derecho de analizar los documentos y estudiar si existen fundamentos para una posible apelación. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo suma una victoria más fuera de los terrenos de juego.

