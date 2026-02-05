Conmoción en el Challenger de Rosario por la amenaza de apostadores a un tenista antes del partido: “Sabemos todo de tí y de tu familia”

El partido del español Nikolas Sanchez Izquierdo ante Valerio Aboian en el Challenger de Rosario

El cuadro de octavos de final del Challenger de Rosario transitó por una situación de extrema preocupación en uno de los partidos inaugurales de la jornada de miércoles. El duelo entre Nikolás Sánchez Izquierdo y Valerio Aboian se vio marcado por una problemática extendida en el mundo del tenis: las amenazas anónimas de los apostadores.

Sánchez Izquierdo, tenista español de 26 años, decidió realizar la denuncia –tal cual indica el Programa Anticorrupción de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis– antes de salir a la Cancha 1 del Jockey Club de Rosario que alberga este Challenger 125 que reparte 225 mil dólares en premios. Según la información a la que tuvo acceso Infobae, Sánchez Izquierdo se presentó ante oficiales de la Comisaría 17ª de la ciudad para formalizar su denuncia alrededor de las 17 del miércoles.

De acuerdo a su relato y las pruebas que presentó, recibió amenazas por intermedio de WhatsApp. Un número que no tenía agendado (con la característica de Rosario) lo saludó y tras la respuesta del tenista inmediatamente le hizo una violenta y extensa advertencia: “Nikolas escucha bien porque no te lo diremos otra vez y esto es para este partido. Sabemos todo de tí y de tu familia”, fue el inicio del agresivo mensaje que le mencionó nombres de su círculo íntimo y direcciones en España para exigirle que “pierda el partido” de la “forma más disimulada” o en caso contrario actuarían contra su familia. El mecanismo de amenazas de los apostadores, denunciado por varios tenistas alrededor de todo el mundo, tuvo un caso paradigmático en el tenis argentino con lo hecho por Marco Trungelliti (que debutará este fin de semana como singlista en Copa Davis) en 2015. “Colabora en este partido o asume las consecuencias”, le remarcaron al jugador español según le detallaron fuentes policiales a este medio.

El equipo del europeo primero dio conocimiento de lo sucedido al supervisor del torneo y se optó por postergar el horario de comienzo del duelo para que el jugador pueda en primera instancia tener contacto con su familia, al mismo tiempo que se procedió a llamar a la Policía para relatar lo sucedido. En ese marco, la unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional Rosario quedó al mando de dictar las primeras medidas para darle forma a una investigación que está en curso.

El jugador europeo emitió este jueves por la mañana un comunicado desde su redes sociales para expresarse sobre el tema: “Espero que os encontréis bien o lo mejor posible. Escribo esto ya que es considerable la gente que me está escribiendo por lo sucedido ayer. Primero, de momento no voy a dar información al respecto hasta que decida cómo hacerlo. Agradecería que no me escribáis más, por favor. Estoy volviendo a casa y necesito descansar".

En la continuidad de la publicación, planteó: “Segundo, durante años he soportado los excesos verbales en redes igual que muchos otros tenistas. Dada la gravedad de las últimas amenazas recibidas, a partir de hoy voy a mostrar tolerancia 0 y denunciar cualquier tipo de mensaje excedido que representen una falta de respeto o amenaza a mí o mi familia. Y, por último, agradezco de corazón la atención y compromiso de las personas que han estado a mi lado en estos momentos, en especial a mi entrenador (gracias, Pit, jamás podría imaginar recibir tanto en tan poco tiempo) y al torneo que, con su directora a la cabeza, ha tomado todas las medidas necesarias, junto a la policía, para garantizar mi seguridad”. Infobae contactó a los organizadores del torneo y al equipo del jugador, pero no recibió respuestas hasta el momento.

El tenista Nikolas Sánchez Izquierdo en acción durante un Challenger en Brasil (Foto: @nikolasanchez8)

El partido finalmente se inició casi dos horas más tarde de lo previsto: se desarrolló sin público en las tribunas y con presencia policial. Incluso la transmisión oficial que habitualmente realiza la ATP comenzó a mostrar el partido a partir del cierre del segundo game con Aboian adelante 1-0 en el marcador y Sánchez Izquierdo imponiéndose 40-15 en ese segundo juego.

Sin público en las gradas, el juego se extendió por 1 hora y 44 minutos con una victoria en dos sets del argentino. Aboian, de 23 años y ubicado en el puesto 526 del ranking ATP (su mejor puesto fue 378° en 2024), se impuso por 7-5 y 6-4 ante un rival que, según relatos de los presentes, se lo vio visiblemente conmocionado antes del encuentro por las amenazas recibidas.

Sánchez Izquierdo, que a los 26 años figura 279° del mundo y llegó a ser 238° hace casi cuatro años, había iniciado su camino con victoria sobre el argentino Andrea Collarini 3-6, 6-2 y 6-1. Aboian se vio beneficiado por la figura del lucky loser ante la baja de Mariano Navone: había caído ante el brasileño Igor Marcondes en la última etapa de la qualy, pero logró aparecer en el main draw y dio el golpe en el debut contra otro brasileño, Thiago Seyboth Wild (6-4, 2-6 y 6-4), actual 198° del ranking, pero que en 2024 fue 58° del escalafón ATP.

Además, debía disputar en el siguiente turno del día un partido de dobles junto con el argentino Genaro Olivieri (ante los locales Juan Estévez y Lucio Ratti), pero la pareja dio walkover y no disputó el juego, según la información del sitio oficial del certamen.

Nikolas Sánchez Izquierdo ostenta 12 títulos del rango ITF con una corona en 2025 en el M25 de Tarragona y otra en el año previo con el M25 de Sabadell. Su mejor cosecha se dio con cuatro trofeos en la temporada 2023. También logró ser campeón en un certamen de dobles durante el 2020 en el M15 Palmanova. Llegó al Challenger de Rosario tras ser eliminado en primera ronda la semana pasada en el Challenger chileno de Concepción y previamente había hecho semifinales en el certamen el Challenger de Itajai en Brasil (fue eliminado por el paraguayo Adolfo Vallejo).

Su 2026 se había puesto en marcha con la presencia en el Challenger de Buenos Aires, donde quedó eliminado en cuartos de final por el boliviano Murkel Alejandro Dellien Velasco. En ese torneo estuvo con el argentino Pedro Cachin como coach, quien decidió retirarse en los últimos meses para dar un nuevo paso en su vida deportiva como entrenador.

Hasta ahora, el certamen en Rosario –uno de los torneos más importantes del país– tiene confirmados los cruces de cuartos de final entre el argentino Aboian contra Tseng Chun-hsin (122 del mundo que eliminó al local Facundo Mena) y Juan Manuel Cerúndolo frente al italiano Andrea Pellegrino.

El tenista Nicolás Sánchez publicó un comunicado en Instagram abordando las amenazas que recibió durante el torneo en Rosario (Foto: @nikolasanchez8)