En un dramático final, Juan Manuel Cerúndolo ganó y avanzó a los cuartos de final del Rosario Challenger

Juan Manuel Cerúndolo sufrió para llevarse la victoria (Fuente: Rosario Challenger)

Con una dosis de dramatismo, y en un final caliente, Juan Manuel Cerúndolo (85° y tercer favorito) obtuvo el pasaje a cuartos de final del Rosario Challenger al vencer a Juan Bautista Torres (353°) por 3-6, 6-4 y 6-3.

El menor de los hermanos mostró signos de un problema muscular y tuvo problemas para sacar en el último juego, aunque igualmente pudo cerrar el partido. Su rival en busca de las semifinales, el viernes 6, será el italiano Andrea Pellegrino.

En el primer set, Torres quebró en el segundo juego y se adelantó rápidamente por 3-0. Cerúndolo supo de entrada que no iba a tener una tarea sencilla. Su rival, de 23 años y dos títulos en el ATP Challenger, venía de vencer a Alex Barrena por un contundente 6-3 y 6-1 y llegaba con confianza.

Torres, que había recibido un wild card para jugar el torneo, sostuvo la ventaja y se llevó el primer parcial. Cerúndolo parecía aturdido ante el nivel del bonaerense, que logró un nuevo quiebre en el quinto game de la segunda manga. Recién ahí, Juanma reaccionó. Afortunadamente para él, fue a tiempo.

Cerúndolo quebró en el sexto juego y volvió a romper el servicio de su rival en el décimo, lo cual le permitió llevarse el segundo set y nivelar el score. Torres dispuso en un break point en el noveno juego que le hubiera significado servir para llevarse el partido en dos sets. Sin embargo, no lo pudo aprovechar.

Torres no se desmoronó. Sostuvo la concentración y la intensidad y logró un nuevo quiebre en el tercer game del set decisivo, pero otra vez Cerúndolo mostró capacidad de reacción: recuperó el break y ganó cuatro juegos consecutivos.

Con una ventaja 5-3 y a dos puntos del cierre, Cerúndolo exhibió síntomas de un problema muscular. Sin embargo, y pese a que casi no podía sacar, logró cerrar el partido en 2 horas y 41 minutos. Incluso logró un ace con un saque desde abajo.

Bautista Torres celebra un punto (Fuente: Rosario Challenger)

Valerio Aboian, la sensación del Rosario Challenger

El batacazo del día tuvo otra vez como protagonista a Valerio Aboian (526°). El zurdo de 23 años derrotó al español Nikolas Sánchez Izquierdo (279°) por 7-5 y 6-4 y fue el primer argentino en instalarse en cuartos de final del certamen que se juega en el Jockey Club de la ciudad santafesina.

Aboian llegó a cuartos de final de un certamen de esta categoría por primera vez desde el Challenger de Como, Italia, en 2024.

También celebró el italiano Andrea Pellegrino (143°), que logró revertir un inicio adverso frente al rosarino Luciano Ambrogi (424°). Tras ceder rápidamente el primer set, el europeo ajustó su juego desde el fondo de la cancha y terminó imponiéndose por 1-6, 6-4 y 6-2.

Además, el taiwanés Tseng Chun-Hsin (122°) frenó a Facundo Mena (354°). Fue triunfo por 6-3 y 7-5 para el asiático, que sostuvo un alto nivel con el servicio y supo capitalizar sus oportunidades.

Valerio Aboian dio otro golpe (Fuente: Rosario Challenger)

Lo que viene: un jueves con una programación de alto impacto

La acción continuará este jueves 5 de febrero con cruces que pueden empezar a perfilar a los candidatos.

El máximo favorito, Camilo Ugo Carabelli (48°), se medirá con Facundo Díaz Acosta (301°) en uno de los enfrentamientos más atractivos de los octavos de final.

En la misma ronda, el segundo sembrado Francisco Comesaña (64°) chocará con el brasileño Pedro Boscardin Dias (268°), mientras que Román Burruchaga (118°) y Genaro Olivieri (241°) protagonizarán otro duelo albiceleste.

Además, Juan Manuel La Serna (386°) buscará dar otro golpe cuando enfrente al boliviano Hugo Dellien (149°), un rival de experiencia en el circuito.

Por último, Aboian se medirá ante Tseng Chun-Hsin en los cuartos de final, en un partido que promete intensidad desde el inicio.

El Rosario Challenger, torneo perteneciente al segundo escalón del circuito ATP, se juega sobre polvo de ladrillo. Otorga 125 puntos para el ranking ATP y reparte un total de 225 mil dólares en premios. Los partidos son televisados en vivo por Fox Sports.

Camilo Ugo Carabelli defiende el título obtenido en 2025 (Fuente: Rosario Challenger)

Rosario Challenger - 8vos de final - Resultados del miércoles 4 de febrero de 2026

Juan Manuel Cerúndolo (4°, ARG) a Juan Bautista Torres (ARG) por 3-6, 6-4 y 6-3

Valerio Aboian (ARG) a Nikolas Sánchez Izquierdo (ESP) por 7-5 y 6-4

Andrea Pellegrino (ITA) a Luciano Ambrogi (ARG) por 1-6, 6-4 y 6-2

Tseng Chun-Hsin (TPE) a Facundo Mena (ARG) por 6-3 y 7-5

Rosario Challenger - Partidos del jueves 5 de febrero de 2026

Camilo Ugo Carabelli (1°, ARG) vs. Facundo Díaz Acosta (ARG) - 8vos de final

Francisco Comesaña (2°, ARG) vs. Pedro Boscardin Dias (BRA) - 8vos de final

Román Andrés Burruchaga (ARG) vs. Genaro Alberto Olivieri (ARG) - 8vos de final

Juan Manuel La Serna (ARG) vs. Hugo Dellien (BOL) - 8vos de final

Valerio Aboian (ARG) vs. Tseng Chun-Hsin (TPE) - 4tos de final