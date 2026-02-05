Barcelona se suma a la puja con el Real Madrid por Cuti Romero: el trueque que podría ser clave en la operación

Cuti Romero podría abandonar el Tottenham (Reuters)

El futuro de Cristian Romero, defensor argentino y actual capitán del Tottenham Hotspur, comenzó a tambalear y todo parece indicar que va en búsqueda de un nuevo destino a partir de junio, a pesar de contar con un contrato vigente hasta 2029. Según informó Mundo Deportivo, el jugador de 27 años aparece nuevamente en la órbita del FC Barcelona.

La situación del Cuti dentro del conjunto londinense se ha tornado tensa, en especial por los problemas internos que el club atraviesa. En una de sus últimas publicaciones en las redes sociales, el futbolista expresó: “Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, estuvieron increíbles” y añadió: “Quería estar disponible para ayudarlos aunque no me sentía bien, sobre todo porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. Increíble, pero cierto y vergonzoso”. Estas palabras reflejaron el clima que se vive en el Tottenham, agudizado por una crisis de lesiones que ha dejado al equipo con escasas alternativas y que se traduce en una campaña irregular.

El periodista argentino Gastón Edul también se refirió al futuro del defensor. A través de sus redes sociales, publicó: “Cristian Cuti Romero tiene sondeos de La Liga de España y otra liga más. Ya los había tenido en el mercado de pases anterior y estuvieron a un paso de la oferta formal. Va a salir de Tottenham en el próximo mercado de junio”.

En paralelo, cabe recordar que en abril de 2025, el defensor argentino, integrante de la selección que dirige Lionel Scaloni, abordó sus metas personales y admitió que entre sus desafíos profesionales aún queda pendiente jugar en el fútbol español. Consultado sobre su futuro, Romero sostuvo: “Me falta jugar en España para competir en todas las Ligas fuertes”, en diálogo con Los Edul, enviando así una señal clara a clubes de la capital española sobre su interés en desembarcar en La Liga.

El posteo del Cuti Romero cargando contra la dirigencia

Por su parte, Sports Illustrated informó que el Tottenham sigue de cerca la evolución del defensor uruguayo Ronald Araujo, actualmente en el Barcelona, como parte de una posible operación para el próximo mercado de verano europeo. Araujo, tasado en 25 millones de euros, ha disputado 207 partidos con el club catalán, donde suma 15 goles y 7 asistencias, además de haber conquistado tres Supercopas de España, dos Copas del Rey y dos títulos de LaLiga.

Esta posibilidad podría ser beneficiosa para el conjunto azulgrana, ya que, en el caso de que ambos clubes se sentaran a negociar, Barcelona podría reducir el monto de la transferencia (que puede ir entre 60 a 100 millones de euros) incluyendo al defensor charrúa como parte de pago. El interés del Barcelona por Romero no es nuevo. Según reportó Mundo Deportivo, años atrás el club catalán intentó ficharlo tras recibir una recomendación de Lionel Messi, aunque el propio delantero desmintió haber hecho una petición formal. El Barça llegó a presentar una oferta de 40 millones de euros más otros 10 en variables, pero la operación no se concretó.

Sin embargo, en las últimas horas, Fichajes.net reveló que la directiva del Real Madrid ha presentado una oferta de 100 millones de euros por Cristian Cuti Romero. Esta cifra representa un cambio en la política de fichajes del club blanco, que no suele apostar por defensores de la Premier League, y refuerza el atractivo que despierta el argentino en el mercado europeo.

Ronald Araujo estaría en la órbita del Tottenham

La campaña del Tottenham Hotspur en la actual temporada ha estado marcada por la adversidad. El club ocupa la decimocuarta posición en la Premier League, apenas nueve puntos por encima de la zona de descenso. El equipo perdió a nueve futbolistas por lesión desde el inicio de 2026, una situación que ha reducido drásticamente las alternativas para el entrenador Thomas Frank. Además, la directiva decidió vender al delantero Brennan Johnson al Crystal Palace, mientras que solo incorporó dos refuerzos en el último mercado invernal: Conor Gallagher, procedente del Atlético de Madrid, y el joven brasileño Souza, de 19 años, llegado desde el Santos.

A pesar de los problemas en la liga local, donde tampoco lograron avanzar en las copas nacionales tras ser eliminados por el Newcastle en la Copa de la Liga y por el Aston Villa en la FA Cup, los Spurs consiguieron avanzar de forma directa a los octavos de final de la Champions League al terminar en el cuarto lugar de la fase regular. En lo que va de la temporada, Romero acumula seis goles y cuatro asistencias en 27 partidos, cifras que destacan su peso en el equipo.

Cabe recordar que no es la primera vez que Romero expone su malestar con la dirigencia del club. En enero, el defensor publicó en redes sociales: “Mis disculpas a todos los fans de ustedes que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Somos responsables, de eso no hay duda. Yo soy el primero. Pero seguiremos enfrentándolo y tratando de cambiar la situación, para nosotros y para el club. En momentos como este, deberían ser otras personas que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras”. Días después, matizó sus declaraciones, aunque el mensaje original ya había tenido amplia repercusión.