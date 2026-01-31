Deportes

La impactante cifra que está dispuesto a pagar Real Madrid por el Cuti Romero

El Merengue busca dar un salto de calidad en la última línea y puso sus ojos sobre el marcador central argentino

El Cuti Romero, la obsesión
El Cuti Romero, la obsesión de Florentino Pérez en el Real Madrid

Una noticia sacudió por completo el mercado de pases. La directiva del Real Madrid ha dado un giro inesperado a su política de fichajes al presentar una oferta de 100 millones de euros por el defensor argentino Cristian Cuti Romero, actual jugador del Tottenham Hotspur, según reveló el sitio especializado en el mercado de pases Fichajes.net.

La eliminación ante el Albacete en la Copa del Rey y la derrota frente al Benfica en la fase de grupos de la Champions League han generado una crisis interna en la capital española. La directiva que encabeza Florentino Pérez ha reaccionado con rapidez, apostando por una inversión de gran magnitud para fortalecer una defensa muy cuestionada en los últimos meses.

La situación defensiva del Real Madrid se ha tornado insostenible tras la lesión de larga duración de Éder Militão y la falta de recambios fiables en la plantilla. El joven Raúl Asencio no ha logrado consolidarse en la élite y Dean Huijsen ha mostrado limitaciones en escenarios de máxima presión. Por su parte, los experimentados Antonio Rüdiger y David Alaba han dejado dudas por sus continuas ausencias médicas y su irregularidad en el rendimiento, según detalló el mencionado medio.

El entrenador Álvaro Arbeloa ha sido el principal impulsor de la operación, avalando el fichaje del central argentino. Según el medio especializado, la llegada del Cuti Romero apunta a “inyectar agresividad y carácter a una línea que hace aguas en cada partido”. Arbeloa considera que el jugador de los Spurs puede aportar la fiabilidad que perdió la zaga tras la salida de históricos referentes defensivos.

El perfil del defensor cordobés, campeón del mundo con Argentina, se ajusta a la necesidad urgente del club de encontrar un líder capaz de reorganizar el sistema defensivo desde el primer minuto. La presencia de Romero permitiría liberar de presión a los más jóvenes del plantel, quienes no han soportado el peso de la camiseta blanca en las últimas semanas.

El Cuti Romero es uno
El Cuti Romero es uno de los baluartes de la selección argentina (@cutiromero2)

El club presidido por Florentino Pérez ha optado por una estrategia firme al presentar una oferta que busca romper la resistencia del presidente del Tottenham, Daniel Levy, conocido por su dureza en las negociaciones. Según el citado portal, los 100 millones de euros puestos sobre la mesa pretenden cerrar la operación de inmediato, a sabiendas de que el tiempo apremia y la situación deportiva del equipo no admite demoras.

El movimiento no solo tiene un impacto económico significativo, sino que también busca enviar un mensaje de autoridad al resto de competidores. Para el Real Madrid, la llegada de un central de la talla de Romero representa un refuerzo estratégico destinado a garantizar la estabilidad del equipo a corto y largo plazo. El club ve en el argentino a un futbolista capaz de frenar la pasividad defensiva que ha condenado al equipo en compromisos recientes de Champions League.

La directiva confía en que el deseo del jugador por vestir la camiseta del Real Madrid pueda facilitar el acuerdo y desbloquear una de las transferencias más importantes de la ventana invernal europea. El futbolista argentino, de 27 años, lleva una brillante temporada en el conjunto inglés al acumular seis goles y brindar cuatro asistencias en 26 presentaciones.

Las próximas horas resultan decisivas para conocer si el Tottenham acepta desprenderse de su principal baluarte defensivo en plena competencia oficial. El club inglés se encuentra en una posición delicada, ya que perder a un referente de la zaga podría afectar sus aspiraciones deportivas en la temporada.

Los Spurs atraviesan un andar irregular en lo que va de la temporada, al figurar en el puesto 14 de la Premier League con solo 28 unidades, a 22 del líder Arsenal y a 11 del Chelsea, último en acceder a un boleto a una competencia europea de cara a la próxima temporada. Además, quedó eliminado de la Copa de la Liga en cuartos de final a manos de Newcastle y se despidió de la FA Cup en la tercera ronda al caer 2-1 contra el Aston Villa. En contrapartida, finalizó cuarto en la fase regular de la Champions League y accedió de forma directa a los octavos de final del máximo certamen europeo.

