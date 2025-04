La sugerente sentencia del Cuti Romero en medio de los rumores que lo vinculan con el Atlético de Madrid

El Cuti Romero es uno de los pilares de La Scaloneta. El defensor del Tottenham podría sumarse al Atlético de Madrid, para reforzar al equipo del Cholo Simeone que cuenta con las figuras que se consagraron campeones del mundo en Qatar como Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa y Julián Álvarez. Además, el Colchonero cuenta con otros intérpretes de la delegación albiceleste como Juan Musso y Giuliano Simeone que constantemente están bajo la órbita de Lionel Scaloni.

En relación a su posible llegada al Aleti, el defensor surgido de Belgrano reconoció que aún piensa en mejorar la temporada con los Spurs, dado que tienen como principal objetivo la competición continental. “Estamos en semifinales de Europa League y quiero terminar la temporada de la mejor manera. Después de eso se verá, en mi cabeza siempre está crecer y buscar nuevos lugares donde seguir creciendo”, reveló en diálogo con Los Edul.

En la misma sintonía, cuando fue consultado sobre la liga que le gustaría incursionar en el futuro, el cordobés le envió un claro guiño a los de la capital ibérica: “Me falta jugar en España para competir en todas las Ligas fuertes”.

Cabe recordar que el Atlético de Madrid inició gestiones para incorporar a Cristian Romero, según indicó el diario británico The Mirror. El medio inglés indicó que la intención del conjunto español podría ofrecer una cifra de 51 millones de euros para hacerse con los servicios del marcador central que milita en el Tottenham Hotspurs de la Premier League.

El equipo que dirige Simeone colocó a Cuti como su principal objetivo defensivo para la próxima temporada y desea cerrar su incorporación antes del inicio del Mundial de Clubes, que se disputará entre el 14 de junio y el 13 de julio. Según los reportes, del que también se hizo eco el periódico Daily Mail, en Madrid crece la confianza en relación a que el futbolista de 26 años estaría dispuesto a cambiar de liga tras cuatro temporadas en Tottenham, donde llegó en 2021 procedente del Atalanta por un monto similar.

Más allá de esta información, la periodista Sacha Tavolieri reportó hace algunas semanas en Sky Sports que Romero ya mantuvo conversaciones telefónicas con Simeone, en las que manifestó su disposición a ser transferido al Atlético durante el próximo mercado de pases. Sin embargo, la negociación enfrenta un obstáculo económico significativo para su futuro: el Tottenham exigiría una suma cercana a los 80 millones de dólares (aproximadamente 75 millones de euros) para liberar al defensor, una cifra que en Madrid consideran fuera de su alcance.

Romero se convirtió en una pieza central de los Spurs desde su arribo, primero en condición de cedido y luego con un traspaso definitivo. No obstante, el ex jugador de Belgrano de Córdoba en la Argentina mostró señales de descontento en el último tiempo. En declaraciones a Telemundo Deportes, el defensor expresó dudas sobre la gestión del club y su política de fichajes. Al ser consultado sobre si el equipo sufre por la falta de presupuesto y profundidad en el plantel, respondió: “La verdad, diría sin comentarios, pero... El Manchester City compite todos los años, ves cómo el Liverpool refuerza su plantilla, el Chelsea refuerza su plantilla, no le va bien, vuelve a reforzarla, y ahora están viendo resultados. Esas son las cosas que hay que imitar”.

El Tottenham, que se encuentra en el puesto 16 de la Premier League, atraviesa una de sus peores campañas recientes en el campeonato doméstico, aunque logró avanzar a las semifinales de la Europa League tras vencer al Eintracht Frankfurt. La posibilidad de disputar con seguridad la Champions League el año próximo y competir al más alto nivel en el Viejo Continente serían factores determinantes en la decisión del argentino para mudarse de Inglaterra a España.