Mastantuono, a fondo: el presente en el Real Madrid, su sueño de jugar el Mundial y “el enojo” de los hinchas de River por su salida

Franco Mastantuono habló sobre su presente en el Real Madrid y su salida de River (@DSports)

Franco Mastantuono se asentó como uno de los grandes futbolistas argentinos en Europa. Después de algunos meses en los que tuvo que atravesar una lesión, el volante ofensivo está sumando importantes minutos con el Real Madrid. Incluso, en las últimas semanas, convirtió su primer gol en el Santiago Bernabéu. El joven de 18 años habló sobre su presente en el Merengue, donde su aspiración más grande para esta temporada es "ganar la Champions“. Además de hacer hincapié en las posibilidades de jugar el próximo Mundial con la selección argentina, se refirió a su controvertida salida de River Plate.

Respecto a esto último, en una entrevista con DSports, profundizó sobre la importancia que tiene el equipo de Núñez en su vida. “River saca jugadores de mucha personalidad y calidad técnica. Le agradezco eternamente; es el club que amo con todo mi corazón”, afirmó el jugador, quien reconoció las polémicas generadas en su partida rumbo a Madrid. “Entiendo el enojo de algunos hinchas. Fue una decisión difícil, pero era la oportunidad de mi vida”, manifestó.

“Se dio una situación muy difícil. Porque, por un lado, está el amor de chico, de haberme criado en un club como River que me ha dado de comer desde que tengo 13/14 años. Y, por el otro, la oportunidad de mi vida de venir al Real Madrid”, afirmó.

En esta misma línea, agregó: “Por eso decido eso. Entiendo el enojo de algunos hinchas cuando me fui de River, que no les gustó. Los entiendo perfectamente, y sé que ellos quieren que a River le vaya bien. Fue una decisión difícil, porque si bien no dudé en venir al Real Madrid, uno a veces no quiere dejar su casa. Estoy contento de estar acá, y ese era el sueño mío y me guié por eso”.

Vale recordar que el Real Madrid abonó cerca de 60 millones de euros por su traspaso, cifra que incluyó los 45 millones de la cláusula de rescisión y montos adicionales por impuestos. “Mi sueño es retirarme en River. La verdad es que me queda mucho tiempo acá, y uno no puede decir qué va a pasar en tantos años, pero siempre sería hermoso volver a River. Jugar en el Monumental con esa hinchada es algo único”, agregó Mastantuono, quien debutó con la Banda roja a los 16 años.

Durante su paso por River, Mastantuono jugó un total de 64 partidos oficiales, en los que convirtió diez goles y brindó siete asistencias (AP Foto/Gustavo Garello)

En otro plano, Mastantuono brindó una reflexión sobre su inclusión al plantel de Lionel Scaloni en la selección argentina. El futbolista transmitió emoción por convivir en un plantel con integrantes que ya habían conquistado títulos internacionales: “Es impresionante. Entrar en un vestuario donde habían ganado dos Copas América, un Mundial y la Finalissima es único. La humildad de esa gente para recibirme… un grupo increíble”.

Además, puntualizó en su sueño de ir al Mundial: “Es el sueño. Como también lo es ganar los torneos que quedan en el Real Madrid. Creo que lo más lindo del mundo debe ser jugar un Mundial con tu selección”.

Por su parte, el oriundo de Azul habló sobre su presente en el Real Madrid y destacó el momento que vive tanto a nivel personal como colectivo. “Sería una temporada soñada ganar todo con el Madrid. Obviamente, sueño con estar y defender ese título que mis compañeros ganaron con mucho orgullo”, afirmó a DSports.

El juvenil, que fue titular en las victorias recientes del Real Madrid –un 6 a 1 ante el Monaco (donde anotó un gol) y un 2 a 0 frente al Villarreal–, interpretó este presente como su momento cúlmine desde su llegada a la capital española. “Puede ser que sea mi mejor momento desde que llegué”, analizó. Tras la exhibición ante el equipo del Principado, Mastantuono se definió con claridad: “No me creo Messi ni la peor compra de la historia del club”.

Desde su arribo al Real Madrid, Mastantuono sumó minutos en 21 partidos. Convirtió tres goles y brindó una asistencia (REUTERS/Violeta Santos Moura)

LAS MEJORES FRASES DE FRANCO MASTANTUONO

Sus objetivos con el Madrid y la selección argentina: “Primero está el Real Madrid hoy y hay que dar todo para llegar a los objetivos. Una vez termine eso, obviamente sueño con el Mundial y poder defender ese título que mis compañeros han ganado con mucho orgullo, y defender esa camiseta que es la más linda de todas”.

El ambiente en el vestuario del Real Madrid: “No hace falta que lo diga por los jugadores que son, pero sobre todo yo me quedo con la persona, con lo humano: me han recibido muy bien. El día a día es muy importante para jugar al fútbol, y con ellos se hace muy fácil”.

La influencia de Federico Valverde en su llegada al club: “Fede es una persona increíble que me ayuda mucho y tratamos de hablar siempre. Compartimos muchas cosas juntos y es un placer para mí estar con él. Salir los dos de Sudamérica… es algo soñado”.

Cómo atravesó la pubalgia que lo dejó fuera del campo de juego por varios meses: “Fue un proceso largo… Es un dolor muy molesto que no se va. Con el trabajo de los doctores de acá, que son una maravilla, me ayudaron mucho a estar bien hoy”.

La llegada de Álvaro Arbeloa como nuevo director técnico del Real Madrid: “Álvaro Arbeloa y todo su cuerpo técnico me transmitieron mucha confianza. Eso es lo principal para un jugador. Estoy jugando un poco más suelto por eso y estoy totalmente agradecido”.