Crece la tensión en Real Madrid: el video que expuso el dolor de Vinicius Jr. en medio de los silbidos de reprobación

Los fanáticos pitaron al extremo durante todo el partido frente al Levante por la Liga de España

Luego de la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España y la eliminación frente a Albacete en los octavos de la Copa del Rey, Real Madrid estaba obligado a vencer en su regreso al Estadio Santiago Bernabéu por primera vez después de estas caídas. Y así lo hizo, pero el 2-0 frente a Levante estuvo lejos de ser un lecho de rosas para la Casa Blanca, y en especial para Vinicius Júnior, quien fue silbado algunos tramos del partido y se lo vio muy afectado en las escenas previas al pitazo inicial.

La previa del encuentro válido por la fecha 20, que dejó al Merengue a un punto del líder Barcelona con un partido más, dejó en claro desde temprano cómo sería la bienvenida de los hinchas en el Bernabéu. El plantel recibió gestos de reprobación cuando bajó del micro y en los momentos de ingreso y egreso de la entrada en calor, según repasaron los diarios españoles Marca y AS, sumado al sitio partidario Defensa Central.

En este sentido, AS aseguró que Vini fue el más abucheado en la lectura de las formaciones por los altoparlantes del reducto con un alcance de “83 decibeles” y muy cerca lo siguió Jude Bellingham (82,5%). En ese instante, la transmisión oficial de Real Madrid captó una escena muy particular cuando los futbolistas de los dos equipos se preparaban para el ingreso a la cancha: el brasileño estaba sentado en las escalinatas del túnel, se tapó la cara con sus manos y recibió el apoyo de Kylian Mbappé, quien lo sacudió de los hombros, y del preparador físico, Antonio Pintus.

En las redes sociales se comentó que el atacante estaba llorando en esa imagen viral, pero no se llega a observar si eso ocurrió. Incluso, Marca afirmó que simplemente estaba “tocado” por los gestos negativos de los fanáticos y DAZN escribió una frase en sus cuentas oficiales acompañada de un corazón partido: “Vinicius JR se derrumba en el túnel al escuchar pitos a su nombre”.

Los silbidos llegaron hasta la plana mayor porque se gritó desde algunos costados del estadio “Florentino dimisión”, en alusión al presidente, Florentino Pérez. La igualdad sin goles al término del primer tiempo recrudeció la desaprobación de camino al entretiempo. Los goles de Mbappé y Raúl Asencio en la segunda parte firmaron una victoria necesaria para mantenerse en la pelea del torneo local, uno de los dos objetivos del equipo junto a la UEFA Champions League, donde permanece en puestos de clasificación directa a octavos de final.

*El resumen del triunfo de Real Madrid

Luego de terminar el partido, Vinicius tuvo un polémico gesto que caldeó el ambiente en Madrid. El periodista José Padilla, del medio Defensa Central, captó el momento en el que el delantero se fue directo al vestuario, en lugar de quedarse con el resto de los jugadores para hacer el tradicional aplauso a la hinchada al final de cada duelo.

En consonancia, el reportero Pablo Polo en su columna de opinión para Marca afirmó que la relación entre hinchas y jugador “parece irreconciliable”, luego de que lo hayan silbado de manera constante durante los 90 minutos y Juan Ignacio García-Ochoa apuntó contra el ex jugador del Flamengo: “El socio del Real Madrid habló alto, claro y señaló. Señaló a los jugadores, en especial a Vinicius y Bellingham. La noticia estuvo también en la reacción de los señalados: se hicieron pequeños. Vinicius sólo asomó la cabeza con el partido encarrilado. Solo con la corriente a favor apareció para buscar un gol redentor, pero al Bernabéu no se le engaña”. Los acusó de ser dos de los principales responsables del alejamiento de Xabi Alonso, quien se fue de “mutuo acuerdo” después de perder contra Barcelona y su interino, Álvaro Arbeloa, se estrenó con un inesperado traspié ante Albacete, un equipo que pelea por evitar el descenso en Segunda División.

Las críticas contra Vini incluyeron uno de los puntajes más bajos del conjunto madridista. Sergio López le puso un 4 en AS y fundamentó su mirada: “Inofensivo. Prácticamente nada. Tuvo arrebatos de encarar, de intentarlo. Abusó, como viene siendo habitual esta temporada y parte de la pasada, de los pases hacia atrás. Una versión muy, muy, muy alejada de la de aquel jugador que pudo ganar el Balón de Oro. Este Vinicius no es Vinicius”. Incluso, Franco Mastantuono fue calificado con un 6 por su atrevimiento en la cancha, que lo llevó a estar muy cerca de su gol, pero el travesaño se lo negó. Entresemana, fue titular por Copa del Rey y anotó uno de los gritos en el 2-3. El detalle es que el periódico As aseguró que las apariciones en cancha del argentino y del turco Arda Güler llevaron “serenidad al estadio”.

*Mastantuono estuvo cerca de anotar su tanto

En conferencia de prensa, Arbeloa se refirió a los pitidos y respaldó a Vinicius Júnior: “Respeto muchísimo a este público porque la exigencia que pone hace dar a los jugadores lo mejor. Que nadie olvide lo que ha hecho Vini aquí, se ha echado al equipo a la espalda y nos ha dado títulos. Es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo mucho tiempo”. El brasileño levantó 3 Mundiales de Clubes, 3 Ligas de España, 3 Supercopas de España, 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 1 Copa del Rey desde su llegada a mitad de 2018 a cambio de 45 millones de euros (poco más de USD 52 millones) al Flamengo.

A continuación, el ex DT del Real Madrid Castilla (filial) evitó profundizar en la imagen de su pupilo en las escalinatas del túnel: “No me ha dado tiempo a ver la tele”.

Por último, llenó de elogios al sudamericano con vistas al próximo duelo de este martes a partir de las 17 (hora argentina) ante Mónaco como local por la séptima fecha de la Fase Liga de la Champions League: “Para mí es muy claro, como entrenador del Real Madrid. Voy a trabajar para tener al mejor Vinicius, voy a exigir a mis jugadores a que le busquen, no tiene miedo, tiene carácter, ha defendido este club a capa y espada, es uno de los jugadores más desequilibrantes, sino el que más del mundo. Refleja lo que es un jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho este jugador siendo un niño en el Madrid no lo han hecho muchos. Nos va a dar muchos títulos, como ya ha hecho”.