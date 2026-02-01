Deportes

Acrobático taco en el aire: el golazo que le arrebató el triunfo al City y ya es postulado al Premio Puskas

El equipo de Pep Guardiola ganaba 2-0, pero los Spurs lo igualaron con una genialidad de Dominic Solanke. El Cuti Romero se retiró lesionado

Guardar

La increíble acrobacia de Dominic Solanke alteró el rumbo del empate 2-2 entre Tottenham Hotspurs y Manchester City en la fecha 24 de la Premier League y redefinió la lucha por los primeros puestos de la clasificación. Cuando apenas restaban 20 minutos en el estadio de Londres, el delantero de los Spurs improvisó una definición de antología digna de ser aspirante al Premio Puskas al mejor gol del año.

La primera anotación de Solanke llegó a los 53 minutos, cuando los conducidos por Pep Guardiola dominaban el encuentro y ya habían conseguido una ventaja de 2-0. Antes, con apenas 11 minutos jugados, Erling Haaland habilitó a Rayan Cherki para abrir el marcador, y sobre el cierre del primer tiempo, Antoine Semenyo amplió la diferencia para los visitantes con un gol a los 44’.

Sin embargo, un tanto de Solanke consiguió el descuento a los 53 minutos le permitió a los londinenses respirar y prepararse para la remontada, pese a estar diezmados por la salida de Cristian "Cuti" Romero. El defensor argentino de la selección argentina habría sufrido una molestia física antes del inicio del segundo tiempo, debió abandonar el campo y fue reemplazado por Pape Matar Sarr.

El taco de Dominic Solanke
El taco de Dominic Solanke amerita pelear por el Premio Puskás (Reuters/Peter Cziborra)

La segunda conquista de Solanke llegó a los 70 minutos, después de que Conor Gallagher lanzara un centro desde la derecha que el atacante conectó con un recurso poco habitual: con su pie derecho metió un taco en el aire, transformando la acción en uno de los goles más espectaculares de la temporada. La pelota rozó la mano de Donnarumma, pero la potencia y precisión del remate hicieron inútil su intento de detenerla. El movimiento recordó la célebre maniobra del “escorpión” del ex arquero colombiano René Higuita y proporcionó el tanto que terminó sentenciando el empate. La anotación del punta inglés de 28 años fue promovida en las redes sociales para ser candidato al Premio Puskas, que se le otorga al mejor gol del año y es otorgado por la FIFA en su ceremonia anual de los galardones The Best.

La genialidad frustró al equipo dirigido por Guardiola, que necesitaba los tres puntos para acercarse a la cima dominada por Arsenal, que manda con 53 puntos, contra 47 del City.

Ambos equipos buscaron el gol definitivo: Manchester City ansiaba un triunfo para no perderle pisada a Arsenal, mientras Tottenham necesitaba sumar para alejarse del descenso. Los dirigidos por Thomas Frank intentaron hasta el final llevarse la victoria sin éxito.

En ese desenlace, Tottenham quedó décimo cuarto en la tabla con 29 puntos, ubicándose a nueve unidades del último equipo dentro de la zona de descenso directo —el West Ham, que se encuentra en el decimoctavo lugar—. Con este resultado, el conjunto dirigido por Thomas Frank no logró despegarse de la parte baja.

En contraste, Manchester City mantuvo el segundo puesto y, aunque no pudo aprovechar la derrota del Aston Villa frente a Brentford para despegarse, sigue en la pelea por el liderazgo con el Arsenal.

El último partido en el que un jugador de Tottenham había marcado dos tantos como local ante Manchester City se remonta al 16 de diciembre de 2009, cuando Niko Kranjcar firmó un doblete en el 3-0. Solanke igualó esa marca al convertir por duplicado en un enfrentamiento clave de la temporada.

Tottenham tendrá la próxima oportunidad para sumar puntos indispensables el 7 de febrero, cuando enfrentará en Old Trafford al Manchester United desde las 9.30 horas de Argentina.

Temas Relacionados

deportes-internacionalManchester CityTottenham HotspursDominic SolankePremier LeaguePep Guardioladeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors empata contra Newell’s por el Torneo Apertura con el debut de Santiago Ascacíbar

El equipo de Claudio Úbeda busca dejar atrás la derrota ante Estudiantes en La Plata. Transmite ESPN Premium

Boca Juniors empata contra Newell’s

En un duelo marcado por las polémicas, Barracas Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1 por la tercera fecha del Torneo Apertura

En el partido interzonal de la jornada, el Guapo y el Malevo empataron después de un final en el que el cuadro local convirtió de penal

En un duelo marcado por

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El conjunto de Gallardo ganó sus dos compromisos y visitará al Canalla de Di María. Transmite TNT Sports desde las 21.30

River Plate buscará prolongar su

La estrella internacional por la que el Atlético de Madrid pagó casi USD 50 millones para que compita con Julián Álvarez

El nigeriano Ademola Lookman ya está en España para reforzar la delantera del conjunto que dirige Diego Simeone

La estrella internacional por la

Jazmín Ortenzi no pudo contra una ex campeona de Grand Slam y se despidió en semis en Vero Beach

La riojana cayó frente a la canadiense Bianca Andreescu, ganadora del US Open 2019, por 6-3 y 7-5

Jazmín Ortenzi no pudo contra
DEPORTES
Boca Juniors empata contra Newell’s

Boca Juniors empata contra Newell’s por el Torneo Apertura con el debut de Santiago Ascacíbar

En un epílogo para el infarto, Argentina perdió ante Brasil la final de la Copa América de futsal

En un duelo marcado por las polémicas, Barracas Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1 por la tercera fecha del Torneo Apertura

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La estrella internacional por la que el Atlético de Madrid pagó casi USD 50 millones para que compita con Julián Álvarez

TELESHOW
Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores

Ca7riel & Paco Amoroso, ganadores en los Premios Grammy 2026: “Para Argentina y toda Latinoamérica, los amamos”

Juana Repetto celebró el baby shower de Timoteo sin su ex Sebastián Graviotto: “No es una decisión mía”

Las lágrimas Anabel Sánchez, de sufrir bullying a volverse viral, al contar que cumplirá su sueño: “Me voy a Nueva York”

Nicole Neumann respondió a las críticas por el pelo de su hijo y defendió su vida cotidiana: “A desenmascarar”

Matías Alé contó el motivo por el que echó a Alfa de su obra en Mar del Plata: “Me perjudicaba”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y América Latina

Estados Unidos y América Latina en el nuevo orden global

El Foro Penal confirmó que al menos 20 presos políticos fueron excarcelados este domingo en Venezuela

En medio de la grave crisis energética, los cubanos también sufrieron inundaciones en zonas bajas de La Habana

Francia rechazó la decisión de Irán de declarar terroristas a fuerzas europeas y exigió el fin inmediato de la represión

El guionista nominado al Oscar, Mehdi Mahmoudian, fue arrestado en Irán