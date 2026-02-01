Acrobático taco en el aire: el golazo que le arrebató el triunfo al City y ya es postulado al Premio Puskas

La increíble acrobacia de Dominic Solanke alteró el rumbo del empate 2-2 entre Tottenham Hotspurs y Manchester City en la fecha 24 de la Premier League y redefinió la lucha por los primeros puestos de la clasificación. Cuando apenas restaban 20 minutos en el estadio de Londres, el delantero de los Spurs improvisó una definición de antología digna de ser aspirante al Premio Puskas al mejor gol del año.

La primera anotación de Solanke llegó a los 53 minutos, cuando los conducidos por Pep Guardiola dominaban el encuentro y ya habían conseguido una ventaja de 2-0. Antes, con apenas 11 minutos jugados, Erling Haaland habilitó a Rayan Cherki para abrir el marcador, y sobre el cierre del primer tiempo, Antoine Semenyo amplió la diferencia para los visitantes con un gol a los 44’.

Sin embargo, un tanto de Solanke consiguió el descuento a los 53 minutos le permitió a los londinenses respirar y prepararse para la remontada, pese a estar diezmados por la salida de Cristian "Cuti" Romero. El defensor argentino de la selección argentina habría sufrido una molestia física antes del inicio del segundo tiempo, debió abandonar el campo y fue reemplazado por Pape Matar Sarr.

El taco de Dominic Solanke amerita pelear por el Premio Puskás (Reuters/Peter Cziborra)

La segunda conquista de Solanke llegó a los 70 minutos, después de que Conor Gallagher lanzara un centro desde la derecha que el atacante conectó con un recurso poco habitual: con su pie derecho metió un taco en el aire, transformando la acción en uno de los goles más espectaculares de la temporada. La pelota rozó la mano de Donnarumma, pero la potencia y precisión del remate hicieron inútil su intento de detenerla. El movimiento recordó la célebre maniobra del “escorpión” del ex arquero colombiano René Higuita y proporcionó el tanto que terminó sentenciando el empate. La anotación del punta inglés de 28 años fue promovida en las redes sociales para ser candidato al Premio Puskas, que se le otorga al mejor gol del año y es otorgado por la FIFA en su ceremonia anual de los galardones The Best.

La genialidad frustró al equipo dirigido por Guardiola, que necesitaba los tres puntos para acercarse a la cima dominada por Arsenal, que manda con 53 puntos, contra 47 del City.

Ambos equipos buscaron el gol definitivo: Manchester City ansiaba un triunfo para no perderle pisada a Arsenal, mientras Tottenham necesitaba sumar para alejarse del descenso. Los dirigidos por Thomas Frank intentaron hasta el final llevarse la victoria sin éxito.

En ese desenlace, Tottenham quedó décimo cuarto en la tabla con 29 puntos, ubicándose a nueve unidades del último equipo dentro de la zona de descenso directo —el West Ham, que se encuentra en el decimoctavo lugar—. Con este resultado, el conjunto dirigido por Thomas Frank no logró despegarse de la parte baja.

En contraste, Manchester City mantuvo el segundo puesto y, aunque no pudo aprovechar la derrota del Aston Villa frente a Brentford para despegarse, sigue en la pelea por el liderazgo con el Arsenal.

El último partido en el que un jugador de Tottenham había marcado dos tantos como local ante Manchester City se remonta al 16 de diciembre de 2009, cuando Niko Kranjcar firmó un doblete en el 3-0. Solanke igualó esa marca al convertir por duplicado en un enfrentamiento clave de la temporada.

Tottenham tendrá la próxima oportunidad para sumar puntos indispensables el 7 de febrero, cuando enfrentará en Old Trafford al Manchester United desde las 9.30 horas de Argentina.