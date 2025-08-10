Trabaja en un equipo de Fórmula 1 y logró un podio en Japón: el otro argentino que sueña con la Máxima

Los mejores momentos de la carrera de la Súper Fórmula en Sugo y el segundo puesto del argentino Sacha Fenestraz (Corazón de F1)

Sacha Fenestraz nació en Francia, se crió en Córdoba, fue campeón en Europa y ahora brilla en Japón en la Súper Fórmula, junto a la IndyCar, una de las dos categorías de monopostos más importantes del mundo después de la Fórmula 1. Este domingo, en la madrugada argentina, el joven de 26 años, que también sueña con la Máxima, fue segundo en Sugo, en la octava fecha de la temporada.

El piloto, que vivió varios años en Jesús María, clasificó segundo con el Dallara-built SF23 con motor Toyota del equipo Vantelin Team TOM’S, que está armando en torno al local y vigente campeón, Sho Tsuboi.

Este domingo, en una carrera complicada por la pista húmeda, Fenestraz peleó por la victoria contra otro nipón, Ayumu Iwasa (integra el Red Bull Junior), que representa al equipo Mugen, uno de los más fuertes, que cuenta con impulsores de Honda. No pudo superarlo a Iwasa, quien se quedó con el triunfo, pero consiguió un gran resultado. Fue su primer podio en esta temporada en la especialidad. Sugo le trae buenos recuerdos, ya que allí venció en 2022. Tercero fue Nirei Fukuzumi (Kids com Team KCMG).

Sacha venía de cumplir con su mejor resultado en la categoría este año al ser quinto en Fuji. El podio constituye un envión de cara a lo que resta de la temporada. Ya se ubica en el top diez del campeonato con su sexta posición y es el mejor no japonés en la tabla.

El Dallar de Sacha en una pista complicada por la humedad (Súper Fórmula)

Además, el coche que corrió el argentino no había sumado puntos en las temporadas 2022, 2023 y 2024 con el francéssss Giuliano Alesi (hijo del ex piloto de F1) y el japonés Ukyo Sasahara, pero la experiencia de Fenestraz y sus aportes en el equipo lograron cosechar las unidades.

Fenestraz también compite esta temporada en el Super GT Japonés con un Toyota GR Supra GT500 y es séptimo en el campeonato, donde fue tercero en Osaka y logró dos quintos puestos en Fuji.

Si bien corrió bajo bandera francesa en sus inicios en Europa, desde hace unos años Sacha logró representar a la Argentina y tiene un casco tuneado con los colores celestes y blancos.

“Hermosa mañana, ¿verdad?“, saludó Sacha a sus fanáticos este domingo en sus redes sociales. ”Y se volvió al podio nomás. Qué lindo se siente volver a estar ahí después de un principio de temporada complicado. Un fin de semana muy positivo de principio a fin y con ganas de más. Gracias a todos por el aguante", agregó.

El argentino celebra recién terminada la carrera (Súper Fórmula)

En Córdoba, Fenestraz comenzó a correr en karting de muy chico y a los 12 años se fue a vivir a Francia detrás del sueño llamado F1. Es un trotamundos y luego de ganar el título de la Fórmula Renault Europea en 2017, pasó a formar parte del programa de desarrollo de pilotos de Renault F1 (actual Alpine). Al año siguiente perdió su lugar en la estructura del Rombo al culminar undécimo en el certamen de la Fórmula 3 Europea, pero manejó un auto inestable que le dio el equipo Carlin.

No bajó los brazos y se reinventó en Japón, donde fue campeón de la Fórmula 3 en 2019. El país del sol naciente tiene un automovilismo de primer nivel, a la altura del europeo. Pilotos de renombre corrieron por la competitividad que hay allí, como el caso de Michael Schumacher en la F3.

La actividad se focaliza en pocas categorías nacionales focalizadas en autos de turismo y monopostos (como ocurrió hace 40 años en la Argentina), pero de gran nivel y con el apoyo de las terminales locales. También tienen autódromos que cumplen con los estándares internacionales como el de Suzuka (sede del GP de F1), Fuji, Motegi y o el propio Sugo.

Fenestraz con el trofeo en el podio (Súper Fórmula)

El campeonato de la Súper Fórmula es liderado por Tsuboi con 95 puntos, pero Iwasa quedó a 5 unidades. Fenestraz suma 34. La próxima fecha se llevará a cabo el 12 de octubre en Fuji.

En tanto que la buena labor de Fenestraz en Japón le valió ser convocado por una escudería de F1 para trabajar en su simulador. El nombre aún se mantiene en reserva por una cláusula de confidencialidad, pero en una entrevista con Infobae afirmó que la condición era poder probar un auto de F1.

“Voy dos días por semana, pero son largos. Por ejemplo, el año pasado, para las carreras en los Estados Unidos (Austin y Las Vegas), empezamos a las 22 y terminamos a las 9, o sea, laburamos toda la noche. Básicamente, nuestro laburo se basa en eso. En pista, termina la práctica libre 1, escuchamos la reunión de ingeniería y de pilotos, y después mandan una lista de todas cosas que quieren que probemos mientras ellos están durmiendo o están laburando. Nosotros nos ponemos arriba el simulador y probamos todas esas cosas que nos pasan a ciegas”, le contó Sacha a Infobae en otra nota.

Con Franco Colapinto corriendo en Alpine en la F1 y Nicolás Varrone que busca su lugar en Cadillac, la escudería que debutará en 2026, Sacha Fenestraz es otro argentino que apuesta a llegar al gran circo.