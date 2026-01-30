Deportes

El incómodo ida y vuelta entre un jugador de Atlético Tucumán y un “niño periodista” que se volvió viral

El empate contra Central Córdoba de Santiago del Estero pasó a segundo plano luego de que se viralizara el reportaje del joven con el defensor del Decano

Un nene periodista entrevistó a Gastón Suso y vivió un momento tenso en zona mixta

El empate sin goles entre Atlético Tucumán y Central Córdoba en el estadio Monumental José Fierro dejó mucho más que un resultado deportivo: provocó un tenso intercambio en la zona mixta que se volvió el verdadero foco de atención cuando “un niño periodista” entrevistó a Gastón Suso, defensor central del equipo local.

En la segunda fecha del Torneo Apertura, el Decano sumó su primer punto tras haber perdido ante Independiente Rivadavia, mientras que el Ferroviario también venía de caer ante Gimnasia de Mendoza. Sin embargo, el acontecimiento que se viralizó no estuvo relacionado con el juego en el campo, sino con el reportaje realizado por el joven al defensor tucumano.

En un principio, el exfutbolista de Gimnasia defendió el rendimiento del plantel y afirmó que habían hecho “todos los méritos para llevarse los tres puntos”. Sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando el joven, apodado El Niño Random, preguntó con insistencia sobre los espacios que el equipo había dejado atrás.

Las preguntas surgieron con naturalidad y firmeza: "¿Atlético dejó muchos espacios atrás? ¿Los errores que tuvieron los van a corregir?“. Pese a la corta edad del entrevistador, su estilo directo sorprendió a quienes presenciaron el cruce. En ese contexto, Suso respondió: “Jugamos de local y somos protagonistas; buscamos el arco contrario. Si nos metemos atrás se enojan, si vamos para adelante se enojan también”.

El Decano buscará sumar de
El Decano buscará sumar de a tres en el próximo compromiso ante Huracán (X: @cacc_sde)

Acto seguido, el zaguero central desafió a su entrevistador: “¿Qué errores tuvimos, José María, a ver? Decime uno. ¿Qué querés, que me quede al lado del arquero?”. Este intercambio generó un impacto inmediato en redes sociales, donde la reacción de Suso fue calificada como polémica. Hinchas y periodistas debatieron sobre la actitud de los futbolistas ante las preguntas de menores y el trato que debe recibir un joven comunicador en un ámbito profesional.

Antes de concluir la entrevista, Suso intentó justificar su postura: “Los espacios siempre estuvieron controlados. Las contras las interceptamos bien. Obvio que si vas al ataque dejás espacios atrás, pero no corrimos peligro.” El niño, que evidenció nerviosismo en el momento, agradeció y dio por cerrada la nota.

Atlético Tucumán y Central Córdoba (SE) empataron 0-0 en el estadio Monumental Presidente José Fierro por el clásico interzonal de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Ambos equipos sumaron su primer punto en el campeonato, luego de haber comenzado con derrotas en la jornada inaugural. El árbitro fue Andrés Gariano.

Tras caer ante Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza respectivamente, el Decano y el Ferroviario buscaron romper el marcador sin éxito. El conjunto tucumano generó las oportunidades más claras cerca del arco defendido por Aguerre, incluyendo un intento desde larga distancia, pero ninguno consiguió anotar.

En la próxima jornada, Atlético Tucumán recibirá a Huracán el sábado 31 de enero a las 22 horas, también como local; mientras que Central Córdoba (SE) visitará a San Lorenzo en el Bajo Flores, el mismo día desde las 17:30.

