El “ridículo” gol en contra de un arquero que eliminó a su equipo en la última jugada y da la vuelta al mundo

Oumar Barry fue el culpable de la derrota de Al Shamal SC ante Al-Shahaniya

La Copa de las Estrellas de Qatar entregó uno de los goles en contra más insólitos en lo que va del 2026. Todo sucedió en el primero de los tres minutos adicionados en el cierre del encuentro correspondiente a los octavos de final que terminó con un tanto del arquero Oumar Barry en su propia valla que le dio la victoria a Al Shahaniya por 1-0 contra Al Shamal SC en el Estadio Hamad bin Khalifa de Doha.

El ganador del cruce eliminatorio intentó sorprender al guardameta nacido en Guinea y con pasado en la selección de Qatar con un tiro libre cercano a la mitad de la cancha. Youssef Raisi ejecutó un potente derechazo que pasó la barrera de contención y Barry buscó disminuir la velocidad con una endeble contención. La pelota tomó vuelo y, cuando intentó rechazarla, rebotó en el travesaño. A continuación, el portero ensayó un manotazo desesperado ante la presión rival de Sultan Al-Shayab, pero solo hizo que el balón pegue en su palo derecho y se meta de manera definitiva para sentenciar la llave en favor del dueño de casa.

Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar con foco en la débil respuesta de Oumar Barry. Lo tildaron como el gol en contra “más vergonzoso que jamás hayas visto”. Incluso, el diario AS de España lo tituló de esta manera: “Se marca en propia puerta uno de los goles más ridículos de siempre: no se van a cansar de verlo”. Además, el medio brasileño Lance! lanzó un mensaje en mayúsculas en sus cuentas oficiales: "¡¿QUÉ FUE ESO?!".

Barry vistió las camisetas de El Jaish, Al Rayyan, Al Markhiya SC y Al Shamal SC, siempre en el fútbol qatarí. Arribó a su club actual en septiembre de 2024 y disputó un puñado de partidos, pero el titular era el senegalés Babacar Seck hasta que le tocó saltar bajo los tres palos para este partido decisivo. De hecho, el hombre de 39 años solo disputó dos partidos de la Liga de las Estrellas de Qatar desde su llegada y se remontan a enero y febrero de 2025.

El portal Qatar Tribune se enfocó en esta acción para comenzar la crónica del encuentro: “Un insólito gol en contra de Al Shamal en el tiempo de descuento (minuto 90+2) permitió que Al Shahaniya se llevara la victoria por 1-0 en su partido de repechaje y avanzara a los cuartos de final de la QSL Cup de la temporada 2025-26, en el Estadio Hamad Bin Khalifa”.

En los cuartos de final, Al Shahaniya se medirá a Al Rayyan, Umm Salal enfrentará a Al Bidda, Muaither se cruzará con Al Markhiya, y Al Arabi chocará con Al Waab.