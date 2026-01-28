Toni Nadal apuntó contra Djokovic y criticó su falta de autocontrol tras la polémica en el Australian Open: “Hay que aplicar la norma”

La acción de Novak Djokovic que casi golpea a una recogepelotas en el Australian Open reavivó el debate sobre la disciplina en el tenis profesional. El incidente ocurrió en la tercera ronda del torneo, durante el partido entre el tenista serbio y Botic van de Zandschulp. Djokovic, de 38 años, lanzó una pelota con fuerza hacia el lateral de la pista luego de perder un punto, y la bola pasó a centímetros de impactar en la cabeza de una recogepelotas, quien logró agacharse para evitar el golpe. La situación dejó al múltiple campeón a punto de la descalificación, tal como ocurrió en el US Open 2020.

El episodio sucedió hacia el cierre del segundo set y fue registrado por las cámaras. Diversos medios internacionales, entre ellos Marca y Daily Mail, señalaron la gravedad del momento y lo compararon con la descalificación sufrida por Djokovic en el Abierto de Estados Unidos hace cuatro años, cuando golpeó accidentalmente a una jueza de línea. The Telegraph subrayó que, si la pelota hubiera hecho contacto, el serbio habría quedado automáticamente fuera del Australian Open.

Tras el partido, Novak Djokovic reconoció su error: “Me disculpo por eso. No fue necesario y fue en el calor del momento. Sí, tuve suerte. Lamento haberle causado molestias a la recogepelotas o a cualquiera”. Sus declaraciones buscaron dar cierre a la polémica, aunque el debate continuó en redes sociales y medios especializados.

La crítica de Toni Nadal a Djokovic por mostrar una "falta de autocontrol" en el Australian Open

En ese contexto, Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafael Nadal, cuestionó con dureza la actitud del serbio. “No entiendo cómo Djokovic, con casi 39 años, sigue cometiendo eso. Es que no lo entiendo. Una persona que la vida le ha tratado tan bien, que ha tenido todo el éxito del mundo, que es el, probablemente, mejor jugador de la historia, que es un fenómeno. No entiendo que pierda la calma de esa manera y más en un partido que lo iba ganando”, expresó Nadal en una entrevista con Desinteligencia Artificial, por el canal de Youtube de DGO. Para el ex entrenador, la reacción evidencia una falta de autocontrol que resulta incomprensible en un deportista de la trayectoria de Djokovic.

“Yo le decía a mi sobrino: ‘Si no eres capaz de controlar tu voluntad, no serás capaz de controlar la pelota’. En la vida hay que autocontrolarse necesariamente. Uno se tiene que controlar, porque si no, al final, si te dejas ir por tus emociones, estaría todo permitido”, fue el planteo de Nadal sobre la importancia del autocontrol en el tenis profesional. El técnico español consideró que la sanción debe ajustarse a la normativa: “Si hay una norma que dice eso, pues hay que aplicarla. Si la norma dice que le tienes que dar, le tienes que dar”.

Según el reglamento de la ATP, los jugadores no deben golpear ni lanzar pelotas de manera peligrosa o con ira fuera del ejercicio de un punto. La violación de esta norma puede implicar desde una multa económica hasta la descalificación, dependiendo de la gravedad. En esta ocasión, Djokovic evitó la expulsión porque la pelota no impactó en la recogepelotas, a diferencia de lo ocurrido en 2020.

El partido finalizó con la victoria del número uno del mundo por 6-3, 6-4 y 7-6 (4), lo que le permitió avanzar a los octavos de final en Melbourne. Con este triunfo, Djokovic igualó el récord de 18 presencias en cuarta ronda del Australian Open y alcanzó los 400 partidos ganados en torneos de Grand Slam.

Rafa Nadal junto a su tío Toni (REUTERS/Vincent Kessler)

Toni Nadal nació en Manacor, España, en 1961. A lo largo de su trayectoria, se consolidó como una de las figuras más influyentes del tenis mundial por su trabajo como entrenador y formador. Se le reconoce principalmente por haber dirigido la carrera de su sobrino, Rafael Nadal, desde los inicios en la infancia hasta la consagración como uno de los tenistas más exitosos de la historia.

Bajo su dirección, Rafael Nadal consiguió 16 títulos de Grand Slam, incluidos 10 trofeos en Roland Garros, y logró posicionarse como número uno del ranking ATP en múltiples temporadas. El método de Toni Nadal se caracterizó por la exigencia, el enfoque en la disciplina mental y el desarrollo de la fortaleza psicológica, lo que influyó de manera decisiva en la construcción del estilo de juego y la mentalidad del campeón español.

Además de su papel como entrenador, Toni Nadal es director de la Rafa Nadal Academy by Movistar, una de las academias de alto rendimiento más prestigiosas de Europa. En este centro, promueve una filosofía de formación integral para jóvenes tenistas, enfocada en la excelencia deportiva y los valores personales.

Toni Nadal también es conferencista y escritor. Ha participado en eventos internacionales y ha publicado libros sobre liderazgo, motivación y gestión de equipos, donde expone su visión sobre el deporte y la educación. Su influencia trasciende el ámbito del tenis, siendo una referencia en materia de gestión del talento y desarrollo personal.