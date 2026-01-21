El afectuoso cruce de mensajes entre Mastantuono y Bellingham tras la victoria del Real Madrid por Champions: el apodo que le puso el inglés

"Te quiero, mi beatle": el ida y vuelta de Mastantuono y Bellingham en redes sociales

Cuando llegó al Real Madrid, Franco Mastantuono se deshizo en elogios para Jude Bellingham, uno de sus flamantes compañeros. “Nunca vi un jugador como él”, declaró el joven de 18 años, que despliega sus primeras armas en la Primera del Merengue y la camaradería entre ambos quedó explícita con una serie de comentarios en redes sociales que refuerzan la excelente relación que los une.

Los dos futbolistas convirtieron en la victoria 6-1 al Mónaco de este martes por la séptima fecha de la Fase Liga en la UEFA Champions League y utilizaron sus perfiles oficiales para mostrar su alegría por un triunfo que dejó a la Casa Blanca a un paso de la clasificación directa a los octavos de final. El ex hombre de River Plate subió una imagen en formato de historia (se elimina a las 24 horas de su publicación) a Instagram con una celebración en conjunto a Bellingham: lo arrobó y utilizó como cortina musical el tema Get Back, de Los Beatles.

La elección de la emblemática banda no fue casualidad porque el volante inglés ha admitido que es una de sus favoritas y aseguró que la escucha “mucho”. Este género también le agrada al hombre de la selección argentina.

El centrocampista replicó ese posteo en su cuenta personal, donde lo siguen más de 41 millones de usuarios. Y le añadió dos emoticones en la parte superior: una guitarra eléctrica y un corazón blanco.

La publicación de Franco Mastantuono que reposteó Jude Bellingham en Instagram

A continuación, Jude Bellingham también realizó una publicación de seis fotos del encuentro contra el club del Principado, entre las que se destacó un festejo junto a Franco Mastantuono, quien le respondió en un comentario: “Cómo te quiero, salud mi hermano”. Y Jude le devolvió el cariño: “Te quiero más, mi Beatle”, exponiendo el apodo cómplice que le colocó al argentino.

En septiembre pasado, luego de marcar su primer gol con esta camiseta, Mastantuono eligió a Bellingham entre los futbolistas que más lo sorprendieron en su reciente carrera: “Es increíble, increíble. Un jugador que me impresionó, una persona estupenda y un futbolista único. Sinceramente, digo que nunca vi un jugador como él: mucha jerarquía, presencia dentro del campo. Ojalá pueda jugar cuanto antes, porque nos va a ayudar muchísimo”. En ese momento, el europeo estaba regresando de una lesión.

Todavía no pudieron coincidir mucho tiempo en una cancha porque acumulan 313 minutos repartidos en 12 compromisos entre Liga de España (8), Champions League (2) y Supercopa de España (2). De hecho, el cruce contra Mónaco fue el segundo con más minutos entre ambos (71′), por detrás de los 90′ ante Valencia por el torneo local.

*El resumen del partido entre Real Madrid y Mónaco

Justamente, este último duelo por la Champions le sirvió a Mastantuono para sumar confianza y convertir su primer gol en la máxima cita europea con un derechazo cruzado, que significó el 3-0 parcial a los 5 minutos del segundo tiempo. Es el segundo argentino más joven en convertir un gol en este torneo con 18 años, 5 meses y 6 días, detrás de Lionel Messi, que lo hizo el 2 de noviembre de 2005 con el Barcelona ante Panathinaikos, a los 18 años, 4 meses y 9 días.

Además, Jude Bellingham entregó una de las escenas particulares de la jornada. El atacante estampó el 6-1 final y celebró en un costado de la cancha con una simulación de estar tomando, un gesto de respuesta a muchos de sus críticos, que lo apuntaron por sus teóricas salidas nocturnas y su presunto gusto por el alcohol.

Real Madrid totaliza 15 puntos en siete presentaciones de la Fase Liga, se posiciona entre los primeros ocho lugares que clasifican directamente a los octavos de final y logrará ese objetivo con una victoria el miércoles próximo ante Benfica en Portugal. Antes de ese duelo, visitará Castellón el sábado para medirse al Villarreal por la fecha 21 de la liga española.

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League

La tabla de la Liga de España