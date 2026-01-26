A horas del cierre del libro de pases, Boca Juniors encaminó la llegada de dos refuerzos

Boca Juniors inició el semestre con una sonrisa por la victoria sobre Deportivo Riestra como local gracias al tanto de Lautaro Di Lollo y la mirada ya está puesta en el exigente compromiso del próximo miércoles 28 de enero en La Plata ante Estudiantes por la segunda fecha del Torneo Apertura. Pero antes podría haber novedades importantes para el entrenador Claudio Úbeda...

Con un mercado de pases que se cerrará oficialmente mañana martes 27 de enero a las 17, el Xeneize espera poder anunciar en las próximas horas a sus primeros refuerzos: Ángel Romero y Santiago Ascacíbar.

El futbolista paraguayo de 33 años llegará con el pase en su poder tras su estadía en Corinthians de Brasil que lo tuvo durante las últimas tres temporadas. Con pasado en Cerro Porteño, San Lorenzo y Cruz Azul, imitará los pasos de su hermano Óscar, quien vistió la casaca del Xeneize entre 2022 y 2023 antes de marcharse al fútbol turco.

“Ojalá lo podamos tener el lunes con nosotros. Ya están ahí intercambiando los papeles los abogados del club con los de Ángel. Si van las cosas normal podemos tenerlo con nosotros, al final cuando no se firman los papeles no se sabe”, había adelantado Juan Román Riquelme el viernes por la noche en una entrevista con el canal Azz. Se espera que a lo largo de este lunes se avancen con los trámites burocráticos para poder presentarlo de manera oficial.

Aunque sin dudas que la negociación que más atención genera en La Boca es la que realizan por el Ruso. El capitán del Pincha, que fue titular ante Independiente en el debut del equipo y se marchó entre lágrimas del Libertadores de América, tendría encaminada su salida al Xeneize.

El mediocampista de 28 años, con pasado en Stuttgart, Hertha Berlín (ambos de la Bundesliga) y el Cremonese de Italia, podría arribar a cambio del desembolso de una cifra cercana a los 5 millones de dólares y el préstamo al Pincha por 18 meses de Brian Aguirre.

El periodista Diego Monroig aseguró en ESPN que hay “un acuerdo” desde hace “varios días” con el jugador y advirtió que desde Estudiantes dan “por hecho” el trato, más allá de que faltan “detalles” para concretar la transferencia. “La propia dirigencia de Estudiantes de La Plata ya entiende que Ascacibar va a terminar jugando en Boca”, señaló. Un gesto de las últimas horas respalda esta información: Eduardo Domínguez no lo utilizó en la práctica de fútbol de este lunes y puso a Ezequiel Piovi, con la mirada puesta precisamente en el choque con Boca Juniors, según detalló el portal local 0221.

Mientras negocian a contrarreloj para llegar a un acuerdo con la directiva que lidera Juan Sebastián Verón, Úbeda hizo referencia al posible arribo del Ruso. “No vamos a descubrir nada en saber que Santiago Ascacíbar es un jugador que tiene jerarquía y que tiene personalidad. Si le toca vestir la camiseta de Boca, sabe que puede llegar y hacerlo bien para sumar en un grupo de jugadores que compiten en alta competencia. Como cada vez que viene una incorporación, nadie tiene asegurado su lugar, tiene que pelear por su lugar junto con el resto del plantel”, sentenció el Sifón Úbeda tras la victoria en la Bombonera de este domingo.

Más allá de que todavía faltan algunos detalles, Eduardo Domínguez ya había reconocido la posibilidad de salida: “El club necesita vender. Me parece lo más normal del mundo que Boca y River busquen a nuestros jugadores”. “Estuve hablando un poquito (con Ascacíbar). Como saben todos ustedes, hay que ser cuidadoso con lo que se dice hasta que no esté nada concreto y oficializado por parte del club. Él sabrá lo que tiene que hacer, esperando tranquilo hasta que se definan las cosas”, planteó José Sosa en ESPN, reconociendo que los aires que dominan La Plata son de adiós para el Ruso.

En este mercado de pases, el Xeneize ya contabilizó las bajas de Luis Advíncula (Alianza Lima de Perú), Frank Fabra, Ignacio Miramón (retornó a Gimnasia), Cristian Lema, Esteban Rolón (Aldosivi), Gabriel Pola Aranda (Racing de Córdoba), Norberto Briasco (Barracas Central), Gabriel Vera (Nueva Chicago), Ignacio Rodríguez (Atlanta), Valentino Simoni (debutó con gol en Gimnasia de Mendoza), Julián Ceballos (Gimnasia de Mendoza), Oscar Salomón (Newell’s), Mateo Mendía y Santiago Dalmasso (ambos a Platense).

Boca cerrará su agenda de actividad de enero con la visita a Estudiantes de La Plata (28/1) por la segunda fecha de la Zona A (desde las 22.15). En febrero continuará con su camino en el ámbito local con partidos importantes, como el choque de local frente a Newell’s el próximo domingo 1 de febrero desde las 19.15. También tendrá la visita al estadio José Amalfitani ante Vélez (8/2), el duelo interzonal como local ante Racing (20/2) y el debut en Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy (24/2).

El clásico ante San Lorenzo se jugará el 11 de marzo, en La Bombonera, mientras que otra de las fechas claves para el Xeneize será el Superclásico frente a River Plate, programado para el 19 de abril en el Monumental, una semana después del partido frente a Independiente en La Boca.

El objetivo principal de Boca será la Copa Libertadores, cuya fase de grupos comenzará entre el 7 y 9 de abril. El sorteo de las zonas será en la semana del 17 de marzo.