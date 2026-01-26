15 frases de Úbeda tras el debut de Boca: el valor del triunfo ante Riestra, la llegada de Ascacíbar y preocupación por Janson

Boca Juniors se impuso por 1-0 ante Deportivo Riestra en La Bombonera en su debut en el Torneo Apertura 2026. Lautaro Di Lollo marcó el único gol del encuentro y permitió que el conjunto local sumara tres puntos clave en su presentación.

La eficacia de la pelota parada resultó clave para el triunfo del Xeneize en este arranque de torneo. La jugada del gol se gestó tras un tiro libre desde la esquina, donde Leandro Paredes fue el encargado de ejecutar el envío que encontró a Lautaro Di Lollo bien ubicado en el área rival. El defensor ganó de cabeza y logró marcar el único tanto del partido para el 1-0 definitivo frente a Deportivo Riestra.

El entrenador del conjunto local, Claudio Úbeda analizó el encuentro en conferencia de prensa y destacó haber sumado un triunfo: “Sí, valoramos muchísimo el resultado, creo que teníamos que ganar. El equipo buscó permanentemente los espacios para poder entrarle a un rival que de visitante hace un juego defensivo en el que se repliega mucho y se basa en la segunda pelota, en el juego aéreo y en la disputa física.

El gol de Lautaro Di Lollo le permitió el triunfo a Boca en el debut del torneo (FOTOBAIRES)

Y agregó: “Creo que tuvimos más opciones en el primer tiempo que en el segundo, fuimos pacientes, sólidos defensivamente y no sufrimos el juego aéreo que ellos proponen. Lo pudimos resolver bien entre los centrales, los laterales y los volantes. Nos mantuvimos lejos del área cada vez que ellos intentaban meternos mediante pelotazos dentro del área. Creo que no sufrimos acciones directas frente a Agustín (Marchesín).

En este sentido, Úbeda describió la dificultad de romper la defensa rival: “Lo teníamos muy en claro cómo Riestra nos iba a jugar, que teníamos que darle dinámica a la pelota, recorrerla de lado a lado para generar espacios y poder llegar a los duelos sobre las bandas y poder atacar el área. Se nos hacía muy difícil entrar por dentro porque en esa defensa de 5, más los tres volantes que tenían por delante. Teníamos que hacerlo por los costados”, remarcó el técnico.

Respecto al aporte de los juveniles, Úbeda elogió a Iker Zufiaurre tras su ingreso: “Es un chico que tiene cualidades como para haber tenido la oportunidad de jugar hoy, lo hizo bien. Entró en un momento en el que el rival estaba más predispuesto a atacarnos que a defender y creo que es normal a veces el nerviosismo con el que pueda entrar a un partido trascendente para los chicos y lo resolvió bastante bien”.

Sobre las expectativas en el inicio de la temporada, Úbeda fue claro: “Tenemos tres competencias en este semestre y sabemos que tenemos que luchar por intentar conseguir lo mejor de todo”. En paralelo, habló respecto a los posibles refuerzos: “El club está terminando de trabajar en estas cosas y nosotros esperamos que se puedan resolver en estas 48/72 horas que faltan y seguramente también tenemos que pensar en la recuperación de los jugadores que tenemos lesionados”.

*Qué dijo Úbeda de la posible llegada de Ascacíbar.

Sobre los rumores de la llegada de Ascacíbar, el DT manifestó: “No vamos a descubrir nada en saber que Santiago Ascacibar es un jugador que tiene jerarquía y que tiene personalidad, que si le toca vestir la camiseta de Boca sabe que puede llegar y hacerlo bien para sumar en un grupo de jugadores que compiten en alta competencia como cualquiera. Cada vez que viene una incorporación nadie tiene asegurado su lugar, tiene que pelear junto con el resto del plantel”.

Con respecto a los lesionados, el entrenador comentó: “Lo de Rodrigo (Battaglia) es quirúrgico, así que sabemos que es una baja importante no solo por lo que nos puede dar futbolísticamente sino también por su personalidad y su forma de ser dentro del grupo, ayuda muchísimo y eso lo vamos a sentir”.

Sobre la reestructuración ofensiva, por las ausencias por lesión de Merentiel, Cavani y Milton Giménez, Úbeda aseguró: “Tenemos un plantel competitivo entendiendo que tenemos jugadores en esa posición que están lesionados, obviamente que las posibilidades de elección se reducen, pero nosotros sabemos con el plantel que contamos”.

*El motivo del cambio de Lucas Janson.

En relación a Lucas Janson, quien jugó como delantero centro luego de mucho tiempo, el técnico no dudó y destacó: “Lucas Janson es un jugador 100% profesional. Durante todo este tiempo que no jugó y que muchas veces no concentró siempre fue el primero en entrenar, nunca se quejó de nada, siempre fue positivo y ayudó desde el lugar que él intentaba hacerlo. Por eso tuvo su oportunidad hoy de poder entrar. Salió con una molestia en la pantorrilla”. Y agregó: “El recambio por Iker fue por una cuestión también de la molestia y de poner un jugador más fresco que pueda darle más pelea a los centrales rivales. De a poco nosotros empezamos a darle posibilidades a los chicos que vienen mostrando aptitudes en la reserva”.

Úbeda insistió en la importancia de la pelota detenida: “Una de las virtudes que mostramos en el trimestre pasado fue el juego aéreo, la pegada, yo creo que cuando vos tenés un buen ejecutante de pelota detenida y buenos cabeceadores. El que cabecea empieza a tener el timing de saber cuándo y dónde ir a buscar la pelota porque sabe que va a llegar ahí, que le van a pegar bien y creo que eso genera confianza en los defensores nuestros que van a buscar la pelota con esa determinación”.

De esa manera analizó el encuentro y al rival: “Muchas veces pasa esto con pelota detenida, lo terminas ganando ante un rival que es una de sus mejores virtudes. Con respecto a la forma de juego sabíamos que Riestra juega de esa manera, cortar mucho el juego, porque en el corte de juego hace que se haga lento el tránsito de la pelota. Entonces mientras más cortado esté el partido, obviamente más posibilidades van a tener ellos de reposicionarse, por eso nosotros intentábamos hacer lo contrario, hacerlo lo más dinámico posible”.

Al analizar el rendimiento defensivo y la ausencia de un centrodelantero fijo, el entrenador valoró el trabajo de los defensores: “Lauti (Lautaro Di Lollo) y Ayrton (Costa) hoy hicieron un partido casi correcto en todo desde todo punto de vista. Desde la parte defensiva, la intención de salida de juego por lo bajo, el juego aéreo, pelear con centrodelanteros complejos”.

*El enorme elogio a Lautaro Di Lollo.

Respecto al goleador del partido, confesó: “Lautaro (Di Lollo) tiene mucho potencial para seguir creciendo cada vez se siente con más confianza y eso da tranquilidad a todo el equipo que genera seguridad, porque la verdad prácticamente no tuvimos acciones del rival que nos comprometan mucho”.

Incluso, Úbeda consideró que el resultado pudo haber sido más amplio: “Si hubiésemos abierto el partido con un gol más tempranero a lo mejor podríamos haber hecho algún otro gol pero nos costó, llegó en el segundo tiempo”. Además, resaltó el esfuerzo de Janson en el encuentro: “En este partido en particular le tocó hacer un partido bastante sucio porque tenía que sostener a los centrales del equipo rival y fue una parada difícil”.

La agenda de Boca Juniors indica que volverá a tener actividad el próximo miércoles 28 de enero: visitará a Estudiantes de La Plata a partir de las 22:15. El fin de semana siguiente será local en La Bombonera por la tercera jornada del Torneo Apertura para recibir a Newell’s. Por su parte, Riestra chocará contra Defensa y Justicia el jueves 29 de enero desde las 17:00.