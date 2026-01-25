Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize hace su estreno en el Torneo Apertura ante el Malevo . El partido comenzará a las 18.30 en La Bombonera y será televisado por TNT Sports .

Boca Juniors recibirá esta tarde en La Bombonera , a las 18.30, al Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura , aunque el principal objetivo, que renueva la ilusión de sus hinchas es la Copa Libertadores, de la que volverá a participar luego de aquella frustración en la final de la edición 2023. La particularidad del Xeneize en este comienzo de temporada es que, hasta ahora, no oficializó el arribo de ningún refuerzo.

La lista de concentrados del Deportivo Riestra para visitar La Bombonera :

Los convocados de Claudio Úbeda para el debut de Boca Juniors en el Apertura 2026 :

