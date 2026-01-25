Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: hora, TV y probables formaciones

Horarios de Boca vs Riestra
15.30: Ciudad de México
16.30: Miami y Washington DC (EE.UU), Ecuador, Perú y Colombia
17.30: Venezuela y Bolivia
18.30: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay
TV: TNT Sports
Las autoridades del partido entre Boca y Riestra:
Las probables formaciones:
Boca Juniors: Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicólas Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
Los convocados de Claudio Úbeda para el debut de Boca Juniors en el Apertura 2026:
La lista de concentrados del Deportivo Riestra para visitar La Bombonera:
Boca Juniors recibirá esta tarde en La Bombonera, a las 18.30, al Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura, aunque el principal objetivo, que renueva la ilusión de sus hinchas es la Copa Libertadores, de la que volverá a participar luego de aquella frustración en la final de la edición 2023. La particularidad del Xeneize en este comienzo de temporada es que, hasta ahora, no oficializó el arribo de ningún refuerzo.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Deportivo Riestra!
El Xeneize hace su estreno en el Torneo Apertura ante el Malevo. El partido comenzará a las 18.30 en La Bombonera y será televisado por TNT Sports.