Boca Juniors debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra: hora, TV y probables formaciones

El conjunto que dirige Claudio Úbeda recibe en La Bombonera al Malevo. Desde las 18.30, por TNT Sports

Horarios de Boca vs Riestra

15.30: Ciudad de México

16.30: Miami y Washington DC (EE.UU), Ecuador, Perú y Colombia

17.30: Venezuela y Bolivia

18.30: Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay

TV: TNT Sports

14:25 hsHoy

Las autoridades del partido entre Boca y Riestra:

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Asistente 2: Erik Grunmann 
  • Cuarto Arbitro: Juan Cruz Robledo 
  • VAR: Ariel Penel 
  • AVAR: Javier Delbarba
14:00 hsHoy

Las probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicólas Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

13:55 hsHoy

Los convocados de Claudio Úbeda para el debut de Boca Juniors en el Apertura 2026:

Los convocados de Boca para el duelo frente a Riestra (@BocaJuniors)
13:50 hsHoy

La lista de concentrados del Deportivo Riestra para visitar La Bombonera:

Los convocados de Riestra para visitar a Boca (@prensariestra)
13:45 hsHoy

Negociaciones contra reloj para sumar refuerzos y 14 salidas: Boca Juniors inicia su año con la mirada puesta en la Copa Libertadores

El conjunto que dirige Claudio Úbeda por el momento no tuvo incorporaciones en medio de una temporada con desafíos internacionales

Boca Juniors debutará ante Riestra por el Torneo Apertura 2026 (Fotobaires)

Boca Juniors recibirá esta tarde en La Bombonera, a las 18.30, al Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura, aunque el principal objetivo, que renueva la ilusión de sus hinchas es la Copa Libertadores, de la que volverá a participar luego de aquella frustración en la final de la edición 2023. La particularidad del Xeneize en este comienzo de temporada es que, hasta ahora, no oficializó el arribo de ningún refuerzo.

Leer la nota completa
13:37 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Boca Juniors y Deportivo Riestra!

El Xeneize hace su estreno en el Torneo Apertura ante el Malevo. El partido comenzará a las 18.30 en La Bombonera y será televisado por TNT Sports.

Boca Juniors recibirá a Riestra en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

