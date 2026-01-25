Llegó al Manchester United sin hablar inglés y dejó sin reacción a Roy Keane: “No sabía qué otra cosa decir”

Kleberson llegó al Manchester United en 2003 sin hablar una sola palabra en inglés (AP)

En 2003, un joven futbolista, llamado Kleberson, desembarcó en el Manchester United, significando mucho más que el salto a uno de los clubes más grandes de Europa. Con solo 23 años y tras conquistar el Mundial con Brasil en 2002, el mediocampista llegó a Old Trafford sin entender una palabra de inglés.

Lo que para muchos futbolistas es un obstáculo, para el jugador brasileño se convirtió en un inesperado escudo protector en sus primeros días bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson y junto al capitán Roy Keane.

Un campeón en Old Trafford sin inglés

Kleberson fue fichado por el Manchester United procedente del Athletico Paranaense luego de brillar con la selección brasileña en el Mundial de Corea-Japón. Su llegada, que fue a la par de la de un joven Cristiano Ronaldo, proveniente del Sporting Lisboa, generó expectativas.

Pero el idioma fue una de las primeras barreras que debió enfrentar. “No entendía ni una palabra de lo que Ferguson me gritaba. Mi inglés era terrible”, explicó el propio futbolista a FourFourTwo señalando que, durante sus primeros meses en Inglaterra, su desconocimiento del inglés fue total.

La situación se volvió aún más particular durante los entrenamientos y partidos, donde la exigencia del cuerpo técnico y los referentes del plantel era constante. No obstante, esa dificultad lingüística terminó jugando a su favor, ya que lo mantenía a salvo de las duras reprimendas características de Sir Alex Ferguson y Roy Keane.

“Mi falta de inglés me salvó de los gritos de ambos. A veces, veía a mis compañeros mirándome después de que Ferguson me gritara, pero yo no entendía nada”, relató el brasileño.

Su llegada coincidió con la contratación de Cristiano Ronaldo y generó expectativas en los Diablos Rojos (AP)

El día que Kleberson dejó sin palabras a Roy Keane

La anécdota más recordada de la estadía de Kleberson en el conjunto inglés ocurrió durante una sesión de entrenamiento, cuando el capitán Roy Keane —famoso por su temperamento— le gritó enérgicamente una indicación. Incapaz de comprender el mensaje, el brasileño optó por una respuesta inesperada.

“Keane me estaba gritando y yo no entendía. Entonces le hablé en portugués y le conté que había sido campeón del mundo en 2002. No sabía qué otra cosa decir”, recordó en su entrevista con FourFourTwo.

La reacción de Keane fue de total desconcierto: “Se quedó mirando, completamente confundido”, detalló el exvolante. La barrera idiomática, lejos de generar un conflicto, propició un momento que quedó grabado en la memoria de ambos y de quienes presenciaron la escena.

A pesar de estos episodios, Kleberson siempre reconoció a Keane como un líder positivo dentro del vestuario. “Era un gran capitán y una gran persona. Todo lo que hacía era por el equipo. Si jugabas a su lado, sabías que podías concentrarte en tu juego porque él se encargaba de todo”, afirmó.

Kleberson protagonizó una anécdota con Roy Keane al responderle en portugués y mencionar su título mundialista de 2002 (REUTERS)

Aprendizaje y adaptación en un club exigente

El paso de Kleberson por el Manchester United no estuvo exento de desafíos. Disputó solo 20 partidos de liga en dos temporadas, pero su valoración de la experiencia fue siempre positiva. “Fue especial estar en el Manchester United, con Sir Alex Ferguson y Roy Keane. Ambos eran duros y eso te obligaba a ser igual de fuerte. El entrenador gobernaba todo el club y Keane lideraba el vestuario. Siempre había una figura de autoridad para mantener los estándares en alto”, explicó.

“En Brasil todo es más relajado. Pero en el United tenías que estar listo para pelear y aprender cada día. Me encantó esa experiencia”, agregó subrayando el contraste con su país natal.

Kleberson, Rivaldo y Gilberto Silva levantando la quinta copa del mundo de Brasil, obtenida en el Mundial 2002 (Facebook/FIFA)

A lo largo de su estancia en el club inglés, Kleberson contó con el apoyo de compañeros como Quinton Fortune, quien hablaba portugués y lo ayudaba a integrarse. “Le pregunté a Quinton qué me decía Ferguson y él solo sonrió y me dijo: ‘No te preocupes, juega tu juego’. Sabía que yo estaba nervioso y no quería asustarme”, recordó el brasileño.

Actualmente, Kleberson habla inglés perfectamente, pero no olvida aquellos primeros meses en los que la incomunicación lo protegió de los habituales “hairdryers” —los enfurecidos discursos motivacionales— de Ferguson y Keane.

Tras su paso por los Diablos Rojos, Kleberson tuvo pasos por el futbol turco, un regreso a Brasil en el medio, y la MLS (Major League Soccer) hasta su retiro en 2016.