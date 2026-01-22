El brasileño Casemiro dejará el Manchester United tras esta temporada

En los últimos meses, la trayectoria de Casemiro en el Manchester United sumó hitos significativos, entre ellos el triunfo en la Carabao Cup de 2023, en la que el mediocampista brasileño anotó de cabeza contra el Newcastle, y la conquista de la FA Cup en 2024. El propio jugador anunció, mediante un video con imágenes de su paso por el equipo, que dejará el club al finalizar la presente temporada. Según informó el medio que cubrió su declaración, Casemiro señaló que restan "cuatro meses" en Old Trafford y que esta etapa llegará a su fin cuando expire su contrato el próximo verano.

El centrocampista expresó en ese video que llevará al club "siempre" en su corazón y agregó: "El Manchester United estará siempre en mi corazón. 'Red devil' para siempre", según consignó la fuente. Casemiro, de 33 años y capitán de la selección brasileña, llegó al equipo inglés en agosto de 2022 tras una exitosa etapa en el Real Madrid, donde acumuló 18 títulos. Desde su incorporación al Manchester United, el futbolista registró 146 partidos disputados y 21 goles, convirtiéndose en uno de los referentes para los aficionados debido a su desempeño sobresaliente en el medio campo y su aporte de goles decisivos, según detalló la misma fuente.

Su integración al club inglés se produjo después de un ciclo dorado en España, donde consolidó su carrera profesional y ganó prestigio internacional. En Manchester, Casemiro rápidamente se ganó la confianza del cuerpo técnico y el cariño del público por su profesionalismo y competitividad, aspectos que potenciaron el rendimiento colectivo de la plantilla. La fuente destacó que el mediocampista supo desempeñar roles cruciales en partidos clave, tanto en el ámbito nacional como internacional.

El anuncio de su despedida deja abierta la incógnita sobre cuál será el próximo destino profesional del jugador brasileño. De acuerdo con lo publicado por el medio, Casemiro no reveló cuál será su siguiente paso una vez concluido su contrato con el Manchester United, por lo que aficionados y analistas deportivos permanecen atentos a posibles futuras noticias sobre su carrera.

Durante su estancia en el club inglés, Casemiro contribuyó con su experiencia y liderazgo, lo que permitió fortalecer el centro del campo y aportar equilibrio al esquema táctico del equipo. El medio recordó que la llegada del brasileño estuvo motivada por la búsqueda del United de reforzar su plantilla con futbolistas que aportaran jerarquía y solvencia, particularmente en los partidos más exigentes de la liga y las competiciones internacionales.

A lo largo de sus dos años en Manchester, el futbolista no solo sumó títulos a su palmarés, sino que también dejó huella en la dinámica interna del vestuario, influyendo positivamente en compañeros más jóvenes y desempeñando un papel relevante en la cohesión del grupo, según consignó la fuente.

La salida de Casemiro marca el cierre de una etapa en el Manchester United, en la que aportó experiencia adquirida en el Real Madrid y la selección de Brasil. El mediocampista brasileño enfrenta ahora un futuro abierto en el fútbol internacional, a la espera de nuevos retos profesionales que aún no han sido anunciados, detalló el medio.