Con una exquisita definición, Cristiano Ronaldo rompió otro récord en Al Nassr: cómo quedó la batalla con Messi por los 1.000 goles

El delantero portugués convirtió llegó a las 960 conquistas y quedó a solo 40 de alcanzar su gran objetivo

El delantero portugués anotó para el Al Nassr, que con estos tres puntos se arrimó a la cima del torneo árabe

Cristiano Ronaldo sumó otro logro en su carrera al alcanzar los 960 goles oficiales, tras convertir para el Al Nassr en la victoria por 2-1 ante el Damac, lo que lo deja a solo 40 tantos de alcanzar la histórica cifra de 1.000 goles en su trayectoria profesional. Este nuevo gol no solo eleva su cuenta personal, sino que permite a su equipo recortar distancias con Al Hilal, líder de la Saudi Pro League, al quedar ahora a solo cuatro puntos de la cima.

A sus 40 años, el delantero portugués no solo mantiene su vigencia dentro del fútbol internacional, sino que también rompió una marca relevante al convertirse en el máximo goleador extranjero en la historia de Al Nassr. Ronaldo alcanzó su gol 116 con el club saudí, superando a Abderrazak Hamdallah, quien ostentaba el récord anterior con 115 anotaciones. Esta conquista lo reafirma como una leyenda activa y relanza el debate sobre quién es el máximo artillero de la época, distanciándose de su histórico rival Lionel Messi, quien acumula 896 goles y permanece a 64 de los 960 de su adversario portugués.

El partido, correspondiente a la 16° fecha de la liga saudí, tuvo un desarrollo ajustado. Al Nassr abrió el marcador temprano gracias a un tanto de Abdulrahman Ghareeb y un pase clave de Kingsley Coman. Damac generó situaciones de riesgo, con un gol anulado por posición adelantada tras intervención del VAR.

Cristiano Ronaldo sigue a paso firme en la carrera por los 1.000 goles: a cuánto se alejó de Lionel Messi

Ya en la segunda mitad, Cristiano Ronaldo recibió una asistencia de João Félix, enfrentó al portero y definió picando el balón para establecer el 2-0. Minutos después, Jamal Harkass descontó para el local con un cabezazo. Un segundo tanto de CR7 fue invalidado por fuera de juego tras revisión arbitral. Finalmente, Al Nassr aseguró los tres puntos y se consolidó como escolta con 37 unidades.

Más allá de la importancia deportiva del resultado para el club dirigido por Jorge Jesús, la nota sobresaliente sigue siendo el avance individual de Ronaldo hacia una cifra inédita en el fútbol mundial. Ningún jugador ha alcanzado los 1.000 goles oficiales, un logro que está al alcance del portugués si mantiene su actual ritmo goleador. Además, desde su llegada a Arabia Saudita, se ha destacado como el principal anotador del torneo: suma 16 goles en 16 partidos de la actual temporada, lo que refuerza su peso específico como figura del campeonato.

La carrera de Cristiano Ronaldo, que comenzó en el Sporting de Lisboa y se consolidó en clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, sigue sumando páginas históricas. La distancia actual respecto a Messi en la “carrera de los mil goles” se amplió, mientras el argentino espera el inicio de la pretemporada con el Inter Miami. Esto sitúa a Ronaldo en una posición privilegiada para marcar un hito sin precedentes y ampliar su legado como uno de los goleadores más prolíficos de la historia del fútbol.

