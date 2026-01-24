El duro análisis de Oscar Ruggeri sobre el presente de Edinson Cavani en Boca Juniors: “Son señales que le está dando el fútbol”

Oscar Ruggeri realizó un contundente análisis sobre el presente de Edinson Cavani, delantero de Boca Juniors que, desde su llegada al club a mediados de 2023, ha sufrido por las recurrentes lesiones. El atacante no podrá ser de la partida ante Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura por una lumbalgia que arrastra desde el año pasado y el ex defensor fue tajante al sugerir que debería tomar una decisión con respecto a su futuro profesional.

“Yo no creo que tengan que pensar los de afuera. El que tiene que pensar es Cavani, lo que tiene que hacer él. Tiene que pensar cuando pasa esto. Yo sé que quiere dar vuelta la situación y quiere quedar bien, que vino a Boca y triunfó. Pero tiene que pensar seriamente qué es lo que puede hacer, porque su físico le está costando”, comenzó el Cabezón en el programa F90 de ESPN, donde es panelista.

Desde septiembre, cuando jugó como titular ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Cavani no logró estabilizar su presencia desde el arranque. Tras dos meses de inactividad, solo sumó minutos ingresando desde el banco en el partido ante Tigre, y en los cruces eliminatorios frente a Talleres y Argentinos. Volvió a resentirse durante la entrada en calor en medio del partido contra Racing, que decretó la eliminación del Xeneize en el Torneo Clausura 2026.

Es por eso que Ruggeri indicó: “Juega un ratito, por ahí erra un gol y yo veo que algunos se ríen, que otros lo cargan y me parece que es tan groso que tiene que tomar él la determinación, no nosotros. Él tiene que tomar la determinación que si no le da el cuerpo ya... Y bueno, hasta acá llegó”.

Edinson Cavani fue pifiado por los hinchas de Boca Juniors previo al duelo con Rosario Central.

Las últimas evaluaciones médicas confirmaron que Cavani padece una lumbalgia y deberá permanecer, al menos, tres semanas más fuera de las canchas. Ante ese panorama, Ruggeri sentenció: “La carrera que hizo él, ¿qué le va a dar más? Es decir hasta acá llegó. No está en deuda. Vino, intentó hacerlo, no le dio y no pudo físicamente. Pero cuando pasan estas cosas, fijate que cada vez que va a arrancar le sucede otra cosita. Esas son señales que le está dando el fútbol, que tenés que tomar la determinación más difícil que tenemos los jugadores de fútbol que es decir hasta acá llegó“.

Desde su arribo al club de la Ribera, Cavani lleva disputados 5.774 minutos, distribuidos en 79 partidos, en los que anotó en 28 ocasiones y brindó 3 asistencias, según datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt.

Sin embargo, los hinchas le reclaman su ausencia en momentos claves y los fallos en partidos trascendentales, como el que tuvo frente a Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, sobre todo al momento de contrastar su fructífera carrera, ya que ha marcado más de 400 goles en total durante su paso por París Saint Germain (200), Napoli (104), Palermo FC (37), Manchester United (19), Valencia (7) y Danubio (8), más los ya mencionados gritos con el Xeneize.

El propio entrenador de Boca, Claudio Úbeda, tras el empate sin goles ante Millonarios, explicó los detalles del procedimiento médico que está realizando el Matador para ponerse a punto: “A Cavani le hicieron una infiltración en la zona lumbar para descomprimir la inflamación que tiene, y al ponerle corticoides hay que tener cuidado en su etapa de recuperación y lo hará progresivo”.

Con la ausencia de Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel, Úbeda decidió prescindir de un delantero de área tradicional y optará por ubicar a Lucas Janson como hombre central en ataque frente a Riestra. El encuentro tendrá lugar este domingo a las 18:30 en la Bombonera.